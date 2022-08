W Lidlu będą dwa hity – nie przegap! To będzie jedyna szansa na ich zakup [24.08.2022]

W najnowszej ofercie sieci Lidl pojawią się dwa urządzenia, które przydadzą się uczniom oraz studentom. W dodatku, jak zawsze, w Lidlowej cenie. Warto zwrócić na nie uwagę – już jutro będą w ofercie!.

Na liście wyprawkowej, kompletowanej tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, zwykle znajdziemy te same, sprawdzone niezbędniki – tornister, piórnik, ołówki, gumkę do mazania… Jednak coraz częściej stawiamy też na funkcjonalne urządzenia i gadżety elektroniczne. Nic dziwnego – przydatne produkty ułatwiają życie i pozytywnie wpływają na nasz zapał i produktywność.

O tym samym pomyślał najwyraźniej Lidl – w przyszłym tygodniu do dyskontu trafią dwa bardzo ciekawe gadżety. Mowa o laminatorze, który doskonale sprawdzi się do sporządzania pomocy naukowych, a także o indukcyjnej stacji ładowania, która pomoże zaprowadzić porządek na blacie biurka.

Co ważne, tych produktów nie kupimy w sklepie internetowym. Jedyna okazja na zakup w sklepie stacjonarnym będzie w dniach 25-27 sierpnia 2022 roku, czyli już od najbliższego czwartku.

UNITED OFFICE Laminator A4

To urządzenie jest bardzo przydatne w każdym domu, w którym jest dziecko. Laminator oferuje automatyczne wciąganie folii. Dodatkowym ułatwieniem ma być pokrętło regulacji grubości folii. W zestawie znajdziemy 30 folii do laminowania na gorąco. Wśród nich jest 10 sztuk formatu A4, 10 sztuk formatu A5 oraz 10 sztuk na wizytówki. Urządzenie charakteryzuje się krótkim czasem nagrzewania – maks. 2 min. Grubość laminowania na gorąco w tym modelu wynosi 80-125 mikronów, a na zimno – maks. 200 mikronów.

Laminator będzie dostępny w cenie 79,90 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

TRONIC Indukcyjna stacja ładowania Qi® 10 W

W zestawie znajdziemy kabel USB-A 2.0 na USB-C. Co istotne, gadżet naładuje telefon również przez cienkie etui. Ładowarka jest odpowiednia do wszystkich mobilnych urządzeń z obsługą Qi. Służy do ładowania zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Stacja ładowania będzie dostępna w cenie 49,99 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

