W Lidlu będzie tania frytownica beztłuszczowa! Kupisz ją wyłącznie w sklepach stacjonarnych, przez zaledwie 6 dni [07.10.2022]

W sklepie Lidl już od poniedziałku kupimy tanią frytownicę beztłuszczową. Postanowiliśmy sprawdzić, co potrafi ten model i czy warto udać się w ten dzień do Lidla.

Lidl, wśród licznych marek własnych, często proponuje swoim klientom sprzęty marki Silvercrest. Tak jest i tym razem – do oferty tego dyskontu trafi bowiem frytownica beztłuszczowa tej marki. Jeśli szukasz sprzętu o takich funkcjach w niskiej cenie, to może być dobra propozycja.

Postanowiliśmy przyjrzeć się jej bliżej – trzeba przyznać, że cena tego sprzętu w Lidlu jest naprawdę atrakcyjna. Za relatywnie niewielką kwotę możemy mieć w domu air fryer, który potrafi naprawdę wiele.

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Frytkownica beztłuszczowa 1400 W

Jej wymiary to 26,5 x 30,5 x 31 cm (szer. x wys. x gł.) – zmieści się w każdej kuchni. Zakres regulacji temperatury wynosi tu od 80 do 200 st. C, a pojemność to 2,2 l. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą panelu dotykowego z 8 automatycznymi programami. Dodatkowo, frytownica ma 60-minutowy timer oraz funkcję automatycznego wyłączania. Urządzenie łączy właściwości gorącego powietrza z grillem, dzięki czemu uzyskujemy smaczne i szybkie dania bez dodatku tłuszczu. Producent przekonuje, że zastosowany w tym modelu system wentylatorów równomiernie rozprowadza powietrze wewnątrz komory.

Frytownica beztłuszczowa marki Silvercrest będzie dostępna w cenie 299 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

