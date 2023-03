W Lidlu kupisz 3 sprzęty AGD Smart Home na miarę XXI wieku

Jeśli lubisz nowoczesne rozwiązania, a zdalne sterowanie sprzętem to coś, czego brakuje w twoim domu - Lidl przedstawia trzy hity! Sprawdź, co tym razem trafiło do oferty Smart Home.

Nowoczesna technologia Smart Home przenika do naszych domów coraz częściej. Nie jest to nic zaskakującego, albowiem urządzenia ze zdalnym sterowaniem za pośrednictwem aplikacji mobilnej nie są już tak kosztowne. Ponadto, większość z nas ma pod ręką smartfona niemal cały czas, tak więc jest to wyjątkowo wygodne. Warto dodać, że inteligentny dom nie jest tajemniczą nowością - specjaliści pracują nad nieustannym zwiększaniem funkcjonalności od lat. Do oferty Lidla pierwsze urządzenia trafiły już dłuższy czas temu - o szczegółach dowiesz się więcej w naszym wpisie: Lidl Smart Home - wszystko, co warto wiedzieć (działanie, funkcje, produkty). Przyszła jednak pora na nowości, które ukazały się na wirtualnych półkach po raz pierwszy!

Ekspres do kawy Smart Silvercrest

Nie wyobrażasz sobie rozpocząć poranka bez ulubionej kawy? Ten sprzęt może przypomnieć Ci jej smak rodem z ulubionej kawiarni, a funkcja Smart - pozwoli na jej zaparzenie o wyznaczonej przez Ciebie godzinie.

Parametry:

Pojemność: zbiornik na wodę: maks. 1375 ml, dzbanek do kawy: maks. 1250 ml

Moc: 900 W

Dodatkowe funkcje: wyjmowany uchwyt filtra (rozmiar 1 x 4) z funkcją zatrzymania kapania, zbiornik ze wskaźnikiem poziomu wody, harmonogram, wybór aromatu

Ekspres do kawy jest dostępny w cenie 299 zł. Przejdź do sklepu

Czajnik elektryczny Lidl Smart Home Silvercrest

Kawa po turecku? Herbata? Ten sprzęt zdecydowanie spodoba się osobom, które preferują szybkie przyrządzenie rozmaitych, ciepłych napoi! Sprzęt Smart pozwala na znacznie większą kontrolę, niż tradycyjne czajniki elektryczne...

Regulacja temperatury: od 40 do 100°C

Dodatkowe funkcje: 16 wstępnie ustawionych programów do wyboru, funkcja podtrzymania ciepła przez 0-2 godziny, wskazanie temperatury wody, podstawa z pierścieniem świetlnym LED, innowacyjny mechanizm – napełnianie czajnika bez otwierania pokrywy

Pojemność: maks. 1,7 l / 1,2 l z wkładką do herbaty

Łączność: Bluetooth: 4.2, częstotliwość WLAN: 2,9 Ghz

Czajnik jest dostępny w cenie 299 zł. Przejdź do sklepu

Frytkownica beztłuszczowa XL Lidl Smart Home, Silvercrest 5,5 L

Czy przekąski zawsze muszą kojarzyć się z niezdrową dietą? Niekoniecznie. Sprzęt, który pojawił się w Lidlu zajmie się prawidłowym przyrządzeniem ulubionych smakołyków, a tuż po zakończeniu otrzymasz stosowne powiadomienie na smartfona. Z pomocą aplikacji możesz również m.in. ustawić zegar opóźnienia lub...skorzystać z zapisanych przepisów.

Pojemność (kosz do smażenia): ok. 5,2 l

Przeznaczenie: do grillowania, pieczenia i smażenia

Dodatkowe funkcje: 10 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru, z 60-minutowym zegarem, podtrzymywanie ciepła, smażenie bez dodatkowego tłuszczu

Regulacja temperatury: od 60°C do 200°C

Łączność: WLAN

Frytkownica jest dostępna w cenie 539 zł. Przejdź do sklepu

Chcesz wnieść swoje gotowanie na wyższy poziom, a równocześnie zależy Ci na tym, aby twoja kuchnia była nowoczesna? Może zainteresować Cię również...

Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, 1200 W

Robot znany pod hasłem Lidlomix jest przeznaczony nie tylko do gotowania, ale również obowiązków takich jak m.in. podsmażanie, mielenie, przecieranie, miksowanie, a nawet emulgowanie. Sprzęt posiada aż 10-stopniowe ustawienia prędkości, a w przypadku bardziej wymagających składników - funkcję turbo.

Ekran: 8-calowy wyświetlacz

Łączność: Wi-Fi

Dodatkowe funkcje: dostosowanie wielkości porcji (dla wybranych przepisów, automatyczne programy do ugniatania, gotowania na parze, podsmażania, przygotowywania smoothie, puree, czyszczenia, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous vide, zintegrowana waga kuchenna, 10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego, 99-minutowy timer, sterowanie Google Assistant

Pojemność użytkowa: ok. 3 l

Regulacja temperatury: 37–130°C

Cena: 2499 zł. Przejdź do sklepu

Jeśli chcesz zaznajomić się ze szczegółami Lidlomixa lub poznać inne alternatywy dla popularnego urządzenia Thermomix, może zainteresować Cię wpis: Dlaczego sprzęt za prawie 6 tysięcy wywołuje tyle emocji? Podpowiadam, co kupić zamiast Thermomixa.

Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect, Silvercrest 1100 W

W aktualnej ofercie znajduje się również starszy model - Monsieur Cuisine Connect. Gdy mowa o kluczowych różnicach, należy wspomnieć o mniejszym ekranie (7 cali) i niższej mocy (1100 W). Jeśli powyższe parametry nie są dla Ciebie kluczowe, warto rozważyć urządzenie, ponieważ kosztuje ono blisko 800 zł mniej. Nie zabrakło Wi-Fi, które umożliwia połączenie z dedykowaną aplikacją mobilną, a wbudowana waga kuchenna umożliwia odmierzanie wartości od 5 g.

Ekran: 7-calowy kolorowy wyświetlacz

Łączność: Wi-Fi

Dodatkowe funkcje: 3 automatyczne programy: do ugniatania, gotowania na parze i podsmażania, zintegrowana waga kuchenna, 10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego, 99-minutowy timer

Regulacja temperatury: 37–130°C

Pojemność użytkowa: ok. 3 l

Cena: 1899 zł. Przejdź do sklepu

Warto wspomnieć, że w ofercie znajduje się również kilka nowych akcesoriów, a jest to m.in. podstawka dla robota, przystawka sokownika parowego, a także nalewak. Dzięki temu, robot staje się jeszcze bardziej funkcjonalny. Ich ceny wahają się od 24,99 do 119 zł, a na ten moment są dostępne wyłącznie online.

Waga kuchenna Smart Silvercrest SKWS 5 A1

Urządzenie posiada wbudowany moduł Bluetooth, dzięki czemu możliwe jest połączenie z aplikacją na smartfona. Pozwala to m.in. na wyświetlanie dziennika żywnościowego, a nawet analizę posiłków. Waga obsługuje jednostki takie jak g, oz, ml, lb:oz, fl.oz.

Wymiary: ok. 20,0 x 16,0 x 2,0 cm

Zasilanie: 3 baterie AAA

Dokładność: do 5 kg (11 lb) z dokładnością do 1 g

Cena: 99 zł. Przejdź do sklepu

Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania ECOVACS DEEBOT N8

Wygląda na to, że dzięki Smart Home utrzymanie porządku w domu może być znacznie łatwiejsze. Model robota sprzątającego do nawigacji i mapowania wykorzystuje wiązkę światła. Został wyposażony w technologię OZMO, dzięki czemu może jednocześnie odkurzać i mopować.

Moc ssania: 3200 Pa

Czas ładowania: ok. 4 godz.

Bateria: litowo-jonowa, 3200 mAh

Maks. czas pracy: ok. 110 min.

Pojemność pojemnika na kurz: 420 ml

Cena: 1298,33 zł. Przejdź do sklepu

Listwa zasilająca USB Zigbee Smart Home Silvercrest

Niezależnie od tego czy zdecydujesz się na popularny Lidlomix, lampę czy ekspres - do pełni funkcjonalności brakuje zasilania. Listwa z Wi-Fi umożliwi Ci zdalne sterowanie dostępem do energii elektrycznej, harmonogramy przełączania i nie tylko. Poza tradycyjnymi gniazdkami, którymi możesz zarządzać oddzielnie, do twojej dyspozycji są również wejścia złącza USB-A.

Maks. obciążenie: 3840 W

Dł. kabla: 140 cm

Dodatkowe funkcje: Smart Fast Charge, zarządzanie z poziomu aplikacji, sterowanie głosowe

Cena: 179 zł - 149 zł. Przejdź do sklepu

Reflektor ogrodowy Livarno home

Dodatkowe oświetlenie w ogrodzie może być przydatne podczas wieczorów ze znajomymi, ale również zwiększać bezpieczeństwo. Zaletą jest regulowany kąt pochylenia, a także możliwość umieszczenia reflektora za pomocą szpikulca lub na stałe. Jak w przypadku pozostałych produktów, pracą możemy zarządzać zdalnie z poziomu aplikacji. Jeśli coś wyda nam się podejrzane, możemy dowolnie oświetlić powierzchnię poza domem.

Wymiary: ok. 7,4 x 7,4 cm (szer. x wys.)

31 energooszczędnych i wytrzymałych diod świetlnych LED

M żarówek: 9 W

Żywotność: ok. 25.000 h

Temperatura barwowa: ok. 2000 - 6500 K

Cena: 199 zł. Przejdź do sklepu

Adapter zewnętrzny do gniazdka, ZigBee Smart Home Silvercrest

Wśród urządzeń Smart Home z Lidla znalazło się również coś, co umożliwi Ci sterowanie zasilaniem nawet tymi urządzeniami, które znajdują się poza domem. Zewnętrzny adapter do gniazdka umożliwia nie tylko indywidualne zarządzanie ale również m.in. automatyczną zmianę czasu oraz włączania/wyłączania. Zarządzanie jest możliwe z poziomu aplikacji, jak i z wykorzystaniem asystenta głosowego.

Maksymalne obciążenie: 3580 W

Waga: 154,5 g

Klasa wodoszczelności: IP44

Cena: 119 zł. Przejdź do sklepu

Lampa wisząca LED, Zigbee Smart Home Livarno

Oświetlenie domu to jeden z ważniejszych aspektów - zarówno w kwestii wizualnej, jak i użytkowej. Wśród propozycji z Lidla znajduje się m.in. model wiszący. Natężenie światła wynosi nawet 4200 lumenów, producent umożliwia również współpracę z asystentem głosowym. Poza mobilną formą sterowania, w komplecie znajduje się pilot (włączanie, wyłączanie, zmiana barw).

Temperatura barwowa: 3000 do 6500

Strumień świetlny 4200 lumenów

Maks. moc żarówki: 40 W

Żywotność: 30.000 h

Cena: 299 zł. Przejdź do sklepu

Inteligentne gniazdko przejściówka Zigbee 3.0 Silvercrest

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu nigdy nie zdarzyło się zastanawiać nad tym, czy aby na pewno odłączył od zasilania żelazko lub telefon. Inteligentne gniazdko umożliwia bezpośrednie sterowanie, nawet podczas nieobecności w domu. Wystarczy, że zajrzysz do aplikacji, aby przekonać się czy wtyczka pozostała w kontakcie, a w razie konieczności - możesz odłączyć lub wznowić zasilanie zaledwie w moment.

Maks. obciążenie: 3840 W

Możliwość sterowania przez asystenta głosowego

Wymiary: ok. 5,8 x 5,8 x 8,9 cm

Funkcja odliczania czasu, automatyczne wyłączanie według harmonogramu lub przy zachodzie/wschodzie

Cena: 49,99 zł. Przejdź do sklepu

Smart Home w Lidlu

Obsługa urządzeń jest możliwa poprzez dedykowaną aplikację Lidl Smart Home (dostępną na telefonem z systemem iOS oraz Android). Połączenie nie jest konieczne, jednak to dostęp do mobilnej platformy pozwala na rozszerzenie funkcjonalności urządzeń (w zależności od modelu mogą one się różnić), tak więc zdecydowanie warto z niej skorzystać. Mamy cichą nadzieję, że to dopiero początek sprzętów z wykorzystaniem technologii Smart Home w Lidlu - jeśli szukasz pozostałych gadżetów w ofercie, zajrzyj do naszego wpisu: Lidl: urządzenia i gadżety Smart Home w niskich cenach - te produkty musisz mieć. Wszystkie powyższe propozycje znajdziesz wyłącznie w internetowym sklepie Lidl.