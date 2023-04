W Lidlu pojawi się ekstra nowość za trzy stówki. W sam raz do kuchni

Zapowiedziano już nowe produkty, które pojawią się wkrótce w sklepie Lidl. Moją uwagę przykuł szczególnie jeden sprzęt AGD.

Lidl ciągle dorzuca do oferty coś nowego jeśli chodzi o urządzenia i akcesoria do domu. Tym razem, w najbliższym tygodniu w sklepach stacjonarnych będzie dostępny ciekawy sprzęt AGD, który przyda się w niejednej kuchni - blender z funkcją gotowania. Jest to rozwiązanie, które usprawni i przyśpieszy przygotowywanie różnego zup czy sosów. Jednocześnie posłuży jako zwykły blender do shake'ów czy smoothie.

Blender z funkcją gotowania Silvercrest Kitchen Tools - funkcje i możliwości

Zobacz również:

Urządzenie zostało wyposażone w 5 programów automatycznych do przygotowywania zup, sosów, gotowania, gotowania na parze, kruszenia lodu czy miksowania owoców lub warzyw. Użytkownik ma do dyspozycji 2 poziomy prędkości oraz tryb pulsacyjny. Pojemność kielicha (ze stali szlachetnej) wynosi 1,75 litra. Blender posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i pracą na sucho, a także automatycznie wyłącza się po zakończeniu pracy w danym programie. W zestawie znajdziemy specjalny wkład umożliwiający gotowanie na parze oraz zeszyt z przepisami.

Blender z funkcją gotowania Silvercrest Kitchen Tools - cena i dostępność

Urządzenie będzie dostępne w sklepach stacjonarnych Lidl od 27 kwietnia za 299 zł - zobacz szczegóły

