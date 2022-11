W Lidlu pojawi się gadżet na miarę XXI wieku - rozbijaj skarbonkę!

Niemiecka sieć sklepów wykazuje się coraz większą otwartością na nowe kategorie asortymentu. Ten zdalnie sterowany, elektroniczny gadżet może wywołać prawdziwą furorę - zarówno wśród starszych, jak i młodszych.

Lidl idzie z duchem czasu i wcale nie mamy tu na myśli działalności sklepu internetowego. W obliczu tego, co pojawia się w ostatnich miesiącach w ofercie, niewiele może nas zaskoczyć. Zwłaszcza, że FMCG to już zaledwie dodatek do cyklicznych zakupów. Przyznajmy jednak, że pewne produkty wzbudzają w nas wyjątkową ciekawość - jeden z nich, pojawi się w sklepach już za kilka dni!

Quadrocopter z kamerą

Jeśli marzyłeś o sterowaniu własnym dronem, jednak ograniczał Cię budżet - ta oferta Ci się spodoba. Quadrocopter jest uznawany za drogą zabawkę dla nastolatków, jak i dorosłych, choć Lidl zdecydowanie przełamuje stereotyp cenowy. Gadżet łączy się z siecią bezprzewodową i może być sterowany poprzez czterokanałowego pilota radiowego 2,4 GHz. Producent wyposażył go w czujnik wysokości oraz GYRO (dla zachowania stabilności). Parametry pozwalają na odbywanie 7-10 minutowych lotów, które zarejestrujesz w jakości Full HD. Dron jest zdolny do obracania się we wszystkich kierunkach, co finalnie skutkuje rotowaniem w zakresie 360 stopni.

Parametry:

Zasięg: do 50 m

Czas lotu: 7-10 min

Zasilanie: USB-C

Rozdzielczość zdjęcia: 1920 x 1080px (2MP)

Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)

Dron trafi do oferty Lidla już 5 grudnia - idealnie na Mikołajki lub pod choinkę! Cena gadżetu wyniesie 299 zł.

