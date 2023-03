W Lidlu pojawią się praktyczne sprzęty od znanej marki. Sprawdziłam najnowszą ofertę

Oferta urządzeń AGD w Lidlu stale się powiększa, także jeśli chodzi o sprzęty znanych marek. Tym razem do sprzedaży trafią praktyczne sprzęty domowe w atrakcyjnych cenach, których nie kupisz nigdzie indziej.

W sklepie Lidl znajdziemy wiele interesujących produktów do domu, w tym również urządzenia znanych marek. Oferta stale się powiększa, a do sprzedaży trafiają ciągle nowe sprzęty. W ofercie pojawiły się dwa nowe urządzenia marki Zelmer w bardzo atrakcyjnych cenach. Warto dodać, że dane modele urządzeń są aktualnie do kupienia wyłącznie w dyskoncie. Od 20 marca znajdziemy je na półkach w sklepach stacjonarnych.

Blender ręczny Zelmer Venus

Moc: 1000 W

Bezstopniowa regulacja mocy

Funkcja turbo

4 ostrza ze stali nierdzewnej

Pojemność rozdrabniacza: 500 ml

W zestawie: rozdrabniacz, trzepaczka i miarka

Cena: 169 zł

Grill elektryczny Zelmer PR1100 HAKU

Moc: 1000 W

Automatyczna kontrola temperatury

Nieprzywierająca powłoka

Nienagrzewający się uchwyt

Otwierany do 180 stopni

Cena: 149 zł

Zelmer Żelazko parowe Silk Pro

Uderzenie pary: 185 g

Stały wyrzut pary: 35 g/min

Stopa ceramiczna „GlidePro”

Pojemność zbiornika: 280 ml

System zapobiegający kapaniu

Prasowanie w pionie

Prasowanie na parze lub na sucho

Funkcja spryskiwania

moc: 2600 W

Cena: 129 zł

Zelmer Odkurzacz bezworkowy AS4045 Gobi

Pojemność zbiornika na kurz: 2 l

Zmywalny filtr HEPA

W zestawie: szczotka uniwersalna (przełączana), szczotka szczelinowa

Funkcja zwijania kabla

Moc: 800 W

Cena: 349 zł

Warto dodać, że marka Zelmer w 2020 została przejęta i należy do hiszpańskiej firmy B&B Trends zajmującej się importem drobnego sprzętu AGD, głównie z Chin. Wciąż jednak produkty pod marką Zelmer sprzedawane są w Polsce - dystrybucją zajmuje się aktualnie firma Eurogama.

Ale to nie wszystko. W sklepach stacjonarnych, od 20 marca, dostępny jest także automatyczny ekspres do kawy marki Philips Series 800 za 1199 zł - zobacz szczegóły.

