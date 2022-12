W Lidlu pojawił się gadżet na miarę XXI wieku - rozbijaj skarbonkę!

Niemiecka sieć sklepów wykazuje się coraz większą otwartością na nowe kategorie asortymentu. Ten zdalnie sterowany, elektroniczny gadżet może wywołać prawdziwą furorę - zarówno wśród starszych, jak i młodszych.

Lidl idzie z duchem czasu i wcale nie mamy tu na myśli działalności sklepu internetowego. W obliczu tego, co pojawia się w ostatnich miesiącach w ofercie, niewiele może nas zaskoczyć. Zwłaszcza, że FMCG to już zaledwie dodatek do cyklicznych zakupów. Przyznajmy jednak, że pewne produkty wzbudzają w nas wyjątkową ciekawość - jeden z nich, pojawi się w sklepach już za kilka dni!

Quadrocopter z kamerą

Gdy Nikol Tesla przedstawił w 1898 roku Teleautomaton, nikt nie pomyślałby, że pływający obiekt sterowany radiowo da początek nowoczesnym gadżetom. Zwłaszcza, że w początkowych fazach był wykorzystywany wyłącznie przez wojsko.

Jeśli marzyłeś o sterowaniu własnym dronem, jednak ograniczał Cię budżet - ta oferta Ci się spodoba. Quadrocopter jest uznawany za drogą zabawkę dla nastolatków, jak i dorosłych, choć Lidl zdecydowanie przełamuje stereotyp cenowy. Gadżet łączy się z siecią bezprzewodową i może być sterowany poprzez czterokanałowego pilota radiowego 2,4 GHz. Producent wyposażył go w czujnik wysokości oraz GYRO (dla zachowania stabilności). Parametry pozwalają na odbywanie 7-10 minutowych lotów, które zarejestrujesz w jakości Full HD. Dron jest zdolny do obracania się we wszystkich kierunkach, co finalnie skutkuje rotowaniem w zakresie 360 stopni.

Parametry:

Zasięg: do 50 m

Czas lotu: 7-10 min

Zasilanie: USB-C

Rozdzielczość zdjęcia: 1920 x 1080px (2MP)

Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)

W zestawie: pilot, 1 karta pamięci micro SD (4 GB) + czytnik kart USB, 4 wymienne wirniki, akumulator litowo-polimerowy, 2x baterie AA-LR6, śrubokręt, kabel ładujący USB-C, instrukcja obsługi.

Dron trafił do oferty Lidla już 5 grudnia. Idealnie pod choinkę! Cena gadżetu wynosi 299 zł - wszelkich szczegółów szukaj pod tym linkiem.

Dron z Lidla - czy warto?

Gadżet jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które pragną rozpocząć swoją przygodę z rejestrowaniem wideo z lotu ptaka, a jednocześnie nie chcą wydawać fortuny. Wyspecjalizowany sprzęt to wydatek, na który musielibyśmy przeznaczyć znacznie większy budżet, tak więc warto zapoznać się z modelem o nieco mniejszych osiągach, aby sprawdzić, czy jest to coś, w co zamierzamy naprawdę zainwestować. Warto mieć na uwadze, że w parze z niższą ceną, idzie również pewna funkcjonalność. Jeśli jednak dotychczas nie miałeś doświadczenia z dronami - zakup może okazać się strzałem w dziesiątkę.

