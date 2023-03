W Lidlu pojawił się rower elektryczny od niemieckiej marki. Co to za model?

Czy to najwyższa pora, aby przygotować się do wiosny? Pojawienie się w ofercie Lidla jednego ze sprzętów jednoznacznie na to wskazuje. Zwłaszcza, że to nie byle jaki produkt...

Rowery elektryczne są z nami od dawna, choć ich znacząca popularyzacja nastąpiła dopiero w ostatnich latach. Powodów jest wiele, a wśród nich znajduje się również szerszy zakres producentów oraz niższa cena. Choć elektryk nadal budzi wiele kontrowersji, na dobre zawitał na drogach i zdaje się, że czeka nas tendencja wzrostowa. Zwłaszcza, gdy oferty pojawiają się w dyskontach. W ubiegłym roku pisaliśmy JOBOBIKE, który znalazł się na platformie Biedronka Home (więcej przeczytasz pod tym linkiem), w tym roku... pora na Lidla.

Rower elektryczny w Lidl - Zündapp Z101

Do oferty niemieckiej sieci sklepów zawitała marka Zündapp. Niemieckie przedsiębiorstwo znane na arenie międzynarodowej na kartach historii zapisało się już w w 1917 roku. Początki rozpoczęły się Norymberdze, kiedy to ruszyła produkcja maszyn do szycia. Los oraz forma produkcji zmieniały się na przestrzeni lat diametralnie, ponieważ zaledwie 5 lat później wyprodukowano pierwszy motocykl (Z22). W okresie powojennym fabryka była niemal całkowicie zniszczona, tak więc przedsiębiorstwo trudziło się głównie w wytwarzaniu małych silników na terenie Monachium. Co ciekawe, w 1958 roku Zündapp kupił markę, którą zna niemal każdy z nas - mowa tu o Bosch. Wraz z upływem dekad i rozwojem technologii, rozpoczęto produkcję rowerów elektrycznych. Wśród aktualnie dostępnych modeli znajdziemy Z101, który pojawił się również w ofercie Lidla.

Jednoślad posiada aluminiową ramę, którą zestawiono z 20-calowymi oponami. akumulator o pojemności 7,2 Ah umożliwia pokonanie trasy do 65 km na jednym naładowaniu. Wszystko jednak zależy od stylu jazdy. Bateria została umieszczona na ramie roweru. Silnik natomiast znajduje się w tylnej piaście. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano hamulce V Brake. Nie zabrakło również przerzutek od Shimano czy odpowiedniego oświetlenia z przodu oraz z tyłu. Do dyspozycji mamy także wyświetlacz LED wyposażony w czujnik jasności - dostosowuje się do oświetlenia otoczenia. Największym atutem może być fakt, że rower elektryczny możemy złożyć, dzięki czemu jego przechowywanie jest znacznie łatwiejsze.

Zündapp Z101 trafił do internetowego sklepu Lidl, a jego aktualna cena to 3699 zł - przejdź do sklepu.

Jeśli zastanawiasz się, czy należy czekać do wiosny, aby wyjąć elektryka z garażu, zajrzyj do wpisu: Czy można poruszać się rowerem elektrycznym w okresie jesienno-zimowym? O czym pamiętać? Odpowiednie rowery oraz akcesoria.