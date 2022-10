W Lidlu pojawiło się urządzenie popularnej marki w naprawdę niskiej cenie [07.10.2022]

Lidl stale poszerza swoją ofertę wprowadzając również sprzęty znanych i cenionych firm na całym świecie. Jedno z nich, kupisz teraz w zawrotnej cenie. Sprawdź, co potrafi i czy potrzebujesz tego urządzenia w swojej kuchni!

Urządzenia w naszych domach stają się coraz bardziej nowocześniejsze, co jednoznacznie wpływa na poszerzanie możliwości - w tym przypadku również kulinarnych! Wiele z nich pozwala w domowym zaciszu przyrządzić posiłki rodem z ulubionych restauracji w dość krótkim czasie. Jeśli od dawna zamierzasz przygotować swój ulubiony deser, ale ograniczają Cię możliwości sprzętowe lub zajmuje on zbyt wiele czasu - nie oznacza to, że musisz z niego rezygnować! Ponadto, samodzielne przygotowanie potrawy może okazać się o wiele tańsze, aniżeli odwiedziny w kawiarni.

Czy w parze z innowacją idzie również o wiele wyższa cena? Niekoniecznie. Lidl cyklicznie wprowadza do oferty produkty znanych firm, jednak w ograniczonej ilości. Tym razem stanęło na nieprzeciętnym robocie kuchennym, którego cena i parametry mogą Cię zaskoczyć!

Kenwood Robot kuchenny Prospero KCH29.H0.WH BK, 1000 W

Szukasz sprzętu do zadań specjalnych? Urządzenie od Kenwood może być strzałem w dziesiątkę dla doświadczonych, jak i początkujących. Marka zajmuje się produkcją urządzeń AGD od dekad, jest równocześnie pierwszym producentem, który zastosował elektryczną regulację prędkości. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności, zostało uhonorowane ponad 100 nagrodami - w tym m.in. Red Dot. Lata nieustannej pracy i udoskonalania sprzętów zaowocowały zaufaniem klientów niemal na całym świecie. Prospero KCH29.H0.WH BK jest doskonałym pomocnikiem w kuchni, a to dzięki wydajnemu silnikowi i wysokiej mocy sięgającej 1000 Watt.

Wyposażenie robota w planetarny system mieszania sprawdzi się w przygotowywaniu skomplikowanych ciast, ale i burgerów, ciastek oraz wielu innych. Bez obaw o zachlapania blatu, konieczność dzielenia masy - gwarantuje to głęboka misa ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 4,3 litra. Pozwala na wyrobienie około 1,6 kg ciasta. Płynna, 6-stopniowa regulacja prędkości pozwala dopasować pracę do konkretnych składników i finalnego efektu. Ponadto, Prospoero umożliwia tarcie oraz wyciskanie cytrusów. Robot kuchenny z bogatym wyposażeniem waży niespełna 4,5 kg, a dzięki opływowej i smukłej budowie - nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Dzięki temu, znajdzie się dla niego miejsce nawet w nieco mniejszej kuchni. Kenwood zadbał również o niebanalny choć minimalistyczny design. Jest to duży atut, ponieważ jeśli nie zamierzamy chować robota po każdym użyciu, ważne aby nie szpecił kuchennego blatu, a wręcz przeciwnie.

Przejdźmy do parametrów:

funkcja impulsowa

6 wybieranych prędkości

planetarny system mieszania

Materiał: tworzywo sztuczne, stal szlachetna

Moc: ok. 1000 W

Pojemność: ok. 4,3 l

Wymiary: ok. 31 x 24 x 29 cm (dł. x szer. x wys.)

Waga: ok. 4,5 kg

W zestawie:

blender

hak do wyrabiania ciasta

malakser

mieszadło typu K

trzepaczka

wyciskarka do cytrusów

Model Prospero KCH29.H0.WH BK od firmy Kenwood pojawił się w sieci sklepów Lidl w dwóch kolorach - w promocyjnej cenie 649 zł! Zważając na duże zainteresowanie, chwilowo został wyprzedany. W ciągu najbliższych dni ponownie pojawi się w ofercie - znajdziesz go pod tym linkiem. Wysyłka za pośrednictwem sklepu jest darmowa.

Warto wspomnieć, że to nie jedyny sprzęt, na który warto zwrócić uwagę w Lidlu. Sprawdź, jakie AGD od znanych firm również znajdziesz w sieci sklepów!

BOSCH Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny TIS30129RW, ze spieniaczem mleka

W Lidlu pojawił się automatyczny ciśnieniowy model ekspresu od marki Bosch. Kawa jak z kawiarni? Możesz zaoszczędzić na codziennych wizytach w ulubionym lokalu, a smaczną kawę przygotować w domowym zaciszu - kto wie, może nawet i lepszą! TIS30129RW to połączenie atrakcyjnych parametrów z nowoczesnym designem.

Przejdźmy do parametrów:

Ciśnienie: 15 bar

Moc: 1300 W

Pojemność: 1.4 l

Spienianie mleka: Tak

Typ ekspresu: Automatyczny

Tefal Żelazko ze stacją parową SV8011, 2800 W, ze stopą Durilium Airglide

Prasowanie może stanowić nie lada wyzwanie. Jeśli obawiasz się o możliwe uszkodzenie tkanin, a klasyczne żelazko nie spełnia twoich oczekiwań - postaw na nowoczesną alternatywę, a mianowicie stację parową. Model SV8011 od marki Tefal nagrzewa się zaledwie dwie minuty, a wyrzut pary jest określany na poziomie 120 g/min.

Przejdźmy do parametrów:

moc pary: ciśnienie pompy 6,1 bar

wyrzut pary ciągłej: 120 g/min

wyrzut ekstra pary: 400 g/min - do grubych tkanin

moc: 2800 W

Zelmer Odkurzacz akumulatorowy AE4822 DESERT, bezworkowy

Masz dość kabli, które utrudniają sprzątanie? Rozwiązaniem może okazać się odkurzacz akumulatorowy. Do oferty Lidla trafił model z technologią cyklonową od marki Zelmer. Wydajna bateria litowa pozwala na około 40-minutową pracę, wraz możliwością wyboru spośród dwóch prędkości. Odkurzacz wyposażono w specjalną szczotkę turbo 2in1.

Przejdźmy do parametrów:

akumulator litowy 22,2 V

czas pracy do 40 min

pojemność maks. 800 ml

czas ładowania: 5 h

wymiary: ok. 18,5 x 22 x 112 cm

waga: ok. 2,2 kg (z akumulatorem)

Kenwood Robot kuchenny planetarny Chef KVC3110SS

Robot kuchenny, a w dodatku z planetarnym systemem mieszania - taki produkt marki Kenwood właśnie trafił do Lidla! Chef KVC3110S sprawdzi się przy wielu rodzajach składników - nawet wymagających ciastach. Świadczy o tym zastosowanie wydajnego silnika o mocy 1000 Watt oraz pojemność sięgająca aż 4,6 l. Możliwe jest dostosowanie prędkości pracy w zależności od indywidualnych preferencji, wraz z funkcją pulsu. Urządzenie pozwala na miksowanie, mieszanie oraz ubijanie - producent zastosował mechaniczno-płynną regulację obrotów.

Przejdźmy do parametrów:

planetarny system mieszania, utrzymuje prędkość i moc nawet przy dużym obciążeniu

duża pojemność

szczotkowana stal nierdzewna

proste boki ze zdejmowaną jednoczęściową osłoną przeciwbryzgową

w zestawie 3 narzędzia powlekane aluminium

zmienne prędkości plus funkcja pulsu

Delonghi Ekspres do kawy kolbowy Scultura SECZ351.BK

Odpowiedni ekspres to gwarancja dobrze sparzonej kawy, której wielu z nas wyczekuje o poranku. Nie ma jednak potrzeby, abyśmy uświadczyli jej wyłącznie w kawiarni. W ofercie Lidla pojawił się model od Delonghi - Scultura SECZ351.BK. Jest to kolbowy ekspres, w którym przyrządzisz ulubiony napój zarówno w kapsułkach, jak i z mielonej kawy. Model cechuje się ciśnieniem na poziomie 15 bar (wpływa to zarówno na szybkość przygotowania, jak i wydobyty smak i aromat).

Przejdźmy do parametrów:

stylowy ekspres do kawy De'Longhi Scultura 15 bar w kolorze czarnym

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

czajnik ze stali szlachetnej

wyjmowana tacka ociekowa

pompa 15 bar

pokrętło do regulacji ilości pary

filtr easy clean do kawy mielonej i w kapsułkach

funkcja auto off

wymiary: ok. 24,2 x 38,2 x 30,5 cm (dł. x szer. x wys.)

waga: ok. 4,4 kg

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A, 500 W

Planetarny ruch (3D PlanetaryMixing) znacząco ułatwi opracowywanie masy, a jednocześnie zmniejszy czas przygotowań. W zestawie znajdziemy bogate wyposażenie, a w tym m.in, hak, trzepaczkę oraz 4 nasadki do ciastek. Powyższy robot kuchenny posiada dużą misę roboczą o pojemności 3,9 litra - z łatwością umyjesz ją również w zmywarce, tak jak i pozostałe akcesoria.

Przejdźmy do parametrów...

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W zapewni szybkie rezultaty przygotowania ciasta do wypieków oraz składników do przygotowania słodkich i wytrawnych potraw

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra:

można myć w zmywarce

pojemość odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

W zestawie:

hak do zagniatania ciasta

mieszadło do ubijania

mieszadło do ucierania

przystawka do mielenia mięsa

nasadka do ciastek w 4 kształtach

Kenwood Robot kuchenny K-Mix KMX75AB, 1000 W

Czasem nawet najlepszemu gospodarzowi brakuje wolnych rąk w kuchni. W wielu pracach pomocny okazuje się robot - powyższy model przyda się w przygotowywaniu wielu ciast i nie tylko. Jako że zestaw zawiera hak, trzepaczkę oraz mikser, wszystkie etapy pracy mogą odbywać się wewnątrz jednego naczynia (pojemność 5 l).

Przejdźmy do parametrów...

wysokiej jakości wytrzymały silnik o mocy maks. ok. 1000 W

duża miska ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l

inteligentna kontrola prędkości

w pełni metalowa obudowa

W zestawie:

hak do ugniatania

trzepaczka

mikser w kształcie litery K

Kenwood Maszynka do mięsa MG 510, 1600 W

Maszynka od Kenwood z powodzeniem zmieli mięso, strączki lub warzywa, a to wszystko dzięki wysokiej mocy 1600 Watt. Wielofunkcyjne zastosowanie umożliwiają 3 stopnie mielenia, a także nasadki.

Przejdźmy do parametrów...

Kenwood maszynka do mięsa MG 510 to eleganckie urządzenie przydatne w każdej kuchni

bieg do przodu i wstecz

3 stopnie mielenia: grubo, średnio, drobno

2 nasadki do kiełbasy oraz nasadka do kebbe

metalowa tacka do napełniania

funkcja zwijania przewodu

W zestawie:

maszynka do mielenia

3 tarcze: 3, 4,5 i 8 mm

metalowy ślimak

2 nasadki do kiełbasy

nasadka do kebbe

Delonghi Ekspres do kawy ECAM13.123

Pyszna kawa rodem z ulubionej kawiarni we własnym domu? Tak, to możliwe. Automatyczny ekspres do kawy od cenionej marki Delonghi pozwala na przygotowanie napoju o różnym stopniu wyparzenia ziaren i temperatury. Dzięki połączeniu pary, powietrza oraz spienionego mleka, urządzenie jest zdolne do wytworzenie kremowej pianki.

Przejdźmy do parametrów...

wyjątkowo ciche żarna stożkowe

kompaktowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy

wybieraj spośród trzech stopni parzenia; delektuj się mocną lub łagodną kawą o wysokiej, średniej lub niskiej temperaturze

można stosować kawę ziarnistą lub mieloną

regulowany dozownik kawy, dla filiżanek o różnej wysokości od 86 do 142 mm

zintegrowany młynek z 13 ustawieniami

wyjmowany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z wskaźnikiem braku wody

wyjmowany filtr wody

z uchwytem na filiżanki

wyjmowana tacka ociekowa

automatyczne programy płukania i odkamieniania

programowalna twardość wody

Zelmer elektryczna maszynka do mielenia mięsa ZMM1510B, 1000 W

Jeśli często zdarza Ci się kłopotać z obróbką mięsa lub warzyw, warto rozważyć zakup elektrycznej maszynki. ZMM1510B jest w stanie zmielić składniki do 1,3 kg na minutę. Dzięki regulowanej mocy, może być wykorzystywana do wielu rodzajów produktów. Wysoka moc sięgająca 1000 Watt znacząco skraca proces mielenia, jak i wpływa na dokładność.

Przejdźmy do parametrów...

wysokowydajna maszynka do mielenia mięsa

moc regulowana w silniku do 1000 W

do 1,3 kg/min dzięki metalowej konstrukcji śruby

komora metalowa

z funkcją cofania

trwałość i niezawodność przez lata

wysokowydajne ostrze

2 tarcze sitowe z metalowymi oczkami

sprzęgło zapobiegające uszkodzeniu silnika

komora mielenia wykonana z metalu

PHILIPS Frytownica beztłuszczowa Airfryer Essential HD9252

Przyrządzanie frytek wcale nie musi wiązać się z nadmiarem tłuszczu oraz jego wszechobecnymi śladami po smażeniu lub pieczeniu. W Lidlu pojawiła się frytkownica marki Philips, która pozwala na bezpieczne przyrządzenie przekąski. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologi gorącego powietrza - Rapid Air. Duża pojemność urządzenia (4,1 litra), w urządzeniu przygotujesz posiłek dla całej rodziny. Philips oddaje do naszej dyspozycji aplikację NutriU wraz z niezliczoną ilością przepisów.

Przejdźmy do parametrów...

Regulacja temperatury

Wskaźnik zasilania

Wyświetlacz LED

Technologia Rapid Air

Pojemność: 4,1 l

Do 90% mniej tłuszczu

Możliwość mycia w zmywarce

Delonghi Ekspres do kawy kolbowy EC221

Marzysz o ulubionej kawie o poranku w domu? Dobrym rozwiązaniem może być zainwestowanie w ekspres kolbowy. Jest to budżetowa alternatywa dla klasycznych, automatycznych ekspresów. Powyższy model jest zdolny do wytworzenia ciśnienia na poziomie 15 bar - z jego pomocą zaparzymy kawę mieloną, jak i z kapsułek ESE. Ponadto, system przygotowywania oparty na mieszaniu pary, powietrza i mleka - pozwala na uzyskanie kremowej pianki.

Przejdźmy do parametrów...

funkcja automatycznego wyłączania oszczędza energię, automatycznie wyłączając urządzenie po zakończeniu pracy

przycisk, aby wybrać żądaną funkcję.

wyjmowany pojemnik na wodę o dużej pojemności

panel sterowania

regulator ilości pary

system Cappuccino: miesza parę, powietrze i mleko, tworząc bogatą i kremową piankę do doskonałego cappuccino

filtr na kawę w proszku i saszetki

wyjmowany zbiornik na wodę

funkcja automatycznego wyłączania

ekspres do kawy o ciśnieniu 15 bar z pompą

kocioł ze stali szlachetnej

łatwy w użyciu, obsługiwany jednym przyciskiem

Midea Lodówka retro MDRD142SLF

Czy w małej kuchni znajdzie się miejsce na designerskie wyposażenie? Lidl przedstawia 93-litrową, nowoczesną lodówkę marki Midea. Stylowe AGD wydaje się być dość pojemne, ponieważ posiada 3 szklane półki w środku i 3 półki w drzwiach. Jest to dobra alternatywa zarówno dla małych kuchni, jak i biur, firm lub domku letniskowego. Wolnostojąca lodówka cechuje się stosunkową cichą pracą. Roczne zużycie prądu wynosi 107 kWh/rok.

Przejdźmy do parametrów:

klasa efektywności energetycznej (skala A - G): F

zużycie energii w kWh/rok: 107

pojemność całkowita w litrach (netto): 93

poziom hałasu db(A): 41

klasa klimatyczna: SN/N/ST/T

wymiary: 85 x 51 x 46 cm (wys. x szer. x gł.)

Tefal Szybkowar Secure Click 6 l

Jedno naczynie, aż cztery metody przygotowania potraw - gotowania, gotowania na parze, duszenia oraz zapiekania. Aby dostosować pracę urządzenia do konkretnych składników Secure Click umożliwia 2-stopniową regulację temperatury. Szybkowar marki Tefal nadaje się zarówno dla klasycznych kuchenek, jak i indukcyjnych. Urządzenie posiada system bezpieczeństwa Secure 5.

Przejdźmy do parametrów:

gotowanie energooszczędne

optymalna ochrona wartości odżywczych

system bezpieczeństwa Secure 5 (opatentowany)

2-stopniowy regulator gotowania: stopień bardziej intensywny (117°C, na przykład dla mięsa i ryb), stopień mniej intensywny (112°C dla warzyw, ryżu, ziemniaków itp.)

wkładany koszyk z trójnogiem

nadaje się do zmywarki do naczyń oprócz pokrywy i uszczelki pierścieniowej

pojemność: 6 l

mocne, wytrzymałe dno indukcyjne dla uzyskania perfekcyjnego i równomiernego rozłożenia ciepła oraz optymalnego zachowania równej powierzchni

nadaje się do wszystkich typów kuchenek, w tym indukcyjnych

długi uchwyt pozwalający na wygodne otwieranie / zamykanie

automatyczny system zamykania: uchwyt zaskakuje w sposób słyszalny, gdy jest poprawnie zamknięty

krótki uchwyt przeciwstawny do bezpiecznego transportu

PHILIPS Toster HD2637/90, 950 W

Chrupiące pieczywo o poranku? Model HD2637 od marki Philips pozwoli przyrządzić tosty tak, jak lubisz. Umożliwia 7-stopniową regulację przypieczenia, a ponadto podgrzewanie i rozmrażanie w jednym. Urządzenie o mocy 950 Watt posiada funkcję automatycznego wyłączenia oraz przycisk STOP, dzięki któremu w dowolnej chwili przerwiesz podgrzewanie. Wykonanie tostera ze stali szlachetnej dodaje mu klasy i utrzymuje design w minimalistycznym stylu.

Przejdźmy do parametrów:

7 ustawień stopnia przypieczenia

podgrzewanie i rozmrażanie w jednym

wyjątkowo szeroki otwór

nasadka do bułek

wyjmowana tacka na okruszki - łatwe czyszczenie

automatyczne wyłączanie

funkcja podnoszenia umożliwia bezpieczne wyjmowanie mniejszych kawałków

przycisk stop umożliwia przerwanie podgrzewania w dowolnym momencie

wymiary: ok. 20 x 33,4 x 22,1 cm

materiał wykonania: metal, tworzywo sztuczne

SEVERIN Spieniacz do mleka SM 9292, 450 W

Gdy mowa o dobrej kawie, nie należy zapominać o spieniaczu do mleku. Zwłaszcza, gdy nie masz ekspresu - warto rozważyć zakup tego urządzenia. Severin umożliwia 2-poziomową regulację, a dodatkowo pozwala na spienianie zarówno ciepłego, jak i zimnego mleka. Jest to bezpieczne rozwiązanie w kuchni, ponieważ sprzęt posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i wyłącza się automatycznie.

Przejdźmy do parametrów:

wysokiej jakości i eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej

2 programy spieniania mleka dla różnych ilości spienionego mleka

nadaje się do spieniania mleka na zimno i na gorąco oraz do podgrzewania mleka

pojemnik z powłoką nieprzywierającą umożliwiającą łatwe czyszczenie

do spieniania ok. 100 ml lub podgrzewania ok. 200 ml mleka

system 360°: pojemnik na mleko można włożyć w dowolnym kierunku

moc: ok. 450 W

napięcie: 220–240 V ~, 50-60 Hz

wymiary: ok. 19 x 10 x 16 cm (wys. x gł. x szer.)

