W Lidlu pojawiło się urządzenie popularnej marki w naprawdę niskiej cenie [19.10.2022]

Lidl stale poszerza swoją ofertę wprowadzając również sprzęty znanych i cenionych firm na całym świecie. Jedno z nich, kupisz teraz w zawrotnej cenie. Sprawdź, co potrafi i czy potrzebujesz tego urządzenia w swojej kuchni!

Urządzenia w naszych domach stają się coraz bardziej nowocześniejsze, co jednoznacznie wpływa na poszerzanie możliwości - w tym przypadku również kulinarnych! Wiele z nich pozwala w domowym zaciszu przyrządzić posiłki rodem z ulubionych restauracji w dość krótkim czasie. Jeśli od dawna zamierzasz przygotować swój ulubiony deser, ale ograniczają Cię możliwości sprzętowe lub zajmuje on zbyt wiele czasu - nie oznacza to, że musisz z niego rezygnować! Ponadto, samodzielne przygotowanie potrawy może okazać się o wiele tańsze, aniżeli odwiedziny w kawiarni.

Czy w parze z innowacją idzie również o wiele wyższa cena? Niekoniecznie. Lidl cyklicznie wprowadza do oferty produkty znanych firm, jednak w ograniczonej ilości. Tym razem stanęło na nieprzeciętnym robocie kuchennym, którego cena i parametry mogą Cię zaskoczyć!

Kenwood Robot kuchenny Prospero KCH29.H0.WH BK, 1000 W

Szukasz sprzętu do zadań specjalnych? Urządzenie od Kenwood może być strzałem w dziesiątkę dla doświadczonych, jak i początkujących. Marka zajmuje się produkcją urządzeń AGD od dekad, jest równocześnie pierwszym producentem, który zastosował elektryczną regulację prędkości. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności, zostało uhonorowane ponad 100 nagrodami - w tym m.in. Red Dot. Lata nieustannej pracy i udoskonalania sprzętów zaowocowały zaufaniem klientów niemal na całym świecie. Prospero KCH29.H0.WH BK jest doskonałym pomocnikiem w kuchni, a to dzięki wydajnemu silnikowi i wysokiej mocy sięgającej 1000 Watt.

Wyposażenie robota w planetarny system mieszania sprawdzi się w przygotowywaniu skomplikowanych ciast, ale i burgerów, ciastek oraz wielu innych. Bez obaw o zachlapania blatu, konieczność dzielenia masy - gwarantuje to głęboka misa ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 4,3 litra. Pozwala na wyrobienie około 1,6 kg ciasta. Płynna, 6-stopniowa regulacja prędkości pozwala dopasować pracę do konkretnych składników i finalnego efektu. Ponadto, Prospoero umożliwia tarcie oraz wyciskanie cytrusów. Robot kuchenny z bogatym wyposażeniem waży niespełna 4,5 kg, a dzięki opływowej i smukłej budowie - nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Dzięki temu, znajdzie się dla niego miejsce nawet w nieco mniejszej kuchni. Kenwood zadbał również o niebanalny choć minimalistyczny design. Jest to duży atut, ponieważ jeśli nie zamierzamy chować robota po każdym użyciu, ważne aby nie szpecił kuchennego blatu, a wręcz przeciwnie.

Przejdźmy do parametrów:

funkcja impulsowa

6 wybieranych prędkości

planetarny system mieszania

Materiał: tworzywo sztuczne, stal szlachetna

Moc: ok. 1000 W

Pojemność: ok. 4,3 l

Wymiary: ok. 31 x 24 x 29 cm (dł. x szer. x wys.)

Waga: ok. 4,5 kg

W zestawie:

blender

hak do wyrabiania ciasta

malakser

mieszadło typu K

trzepaczka

wyciskarka do cytrusów

Model Prospero KCH29.H0.WH BK od firmy Kenwood pojawił się w sieci sklepów Lidl w dwóch kolorach - w promocyjnej cenie 649 zł! Zważając na duże zainteresowanie, chwilowo został wyprzedany. W ciągu najbliższych 48h ponownie pojawi się w ofercie - znajdziesz go pod tym linkiem. Wysyłka za pośrednictwem sklepu jest darmowa.

Warto wspomnieć, że to nie jedyny sprzęt, na który warto zwrócić uwagę w Lidlu. Sprawdź, jakie AGD od znanych firm również znajdziesz w sieci sklepów!

Delonghi Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny ECAM 23.460.S

Oferta Lidla może zainteresować również kawoszy, a to ze względu na coraz większy wybór ekspresów - zarówno kolbowych, jak i w pełni automatycznych. Wśród produktów znalazł się również ECAM 23.460.S od marki Delonghi. Regulacja temperatury oraz czasu przygotowania umożliwia przygotowanie kawy według własnych preferencji smakowych. Ekspres posiada system De'Longhi LatteCrema.

Przejdźmy do parametrów:

automatyczny system czyszczenia zintegrowany z regulatorem spieniania mleka

Wybierz pomiędzy krótkim, średnim lub długim czasem przygotowania; spróbuj mocnego lub bardzo łagodnego smaku, ciesz się nim we wrzącej, średniej lub niskiej temperaturze.

wyjmowana jednostka zaparzająca dla łatwego czyszczenia i konserwacji

Twin-Shot: dwie filiżanki podczas tylko jednej operacji mielenia i parzenia

podświetlane przyciski

zintegrowany młynek

13 ustawień do wyboru

do kawy ziarnistej i mielonej

sterowanie elektroniczne

BOSCH Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny TIS30129RW, ze spieniaczem mleka

W Lidlu pojawił się automatyczny ciśnieniowy model ekspresu od marki Bosch. Kawa jak z kawiarni? Możesz zaoszczędzić na codziennych wizytach w ulubionym lokalu, a smaczną kawę przygotować w domowym zaciszu - kto wie, może nawet i lepszą! TIS30129RW to połączenie atrakcyjnych parametrów z nowoczesnym designem.

Przejdźmy do parametrów:

Ciśnienie: 15 bar

Moc: 1300 W

Pojemność: 1.4 l

Spienianie mleka: Tak

Typ ekspresu: Automatyczny

Cleanmaxx Prasowalnica do koszul 1800 W 00384, 1800 W

Prasowanie może stanowić nie lada wyzwanie. Jeśli obawiasz się o możliwe uszkodzenie tkanin, a klasyczne żelazko nie spełnia twoich oczekiwań - postaw na nowoczesną alternatywę, a mianowicie prasowalnicę Cleanmaxx. Model posiada dość dużą moc sięgającą aż 1800 Watt, a jednocześnie jest delikatniejszy podczas użytkowania niż suszarka i żelazko.

Przejdźmy do parametrów:

jednocześnie suszy i prasuje ubrania

do górnych części garderoby np. koszul, bluzek, koszulek i swetrów nadających się do suszarek bębnowych

ubranie wyprasowane i suche w kilka minut

pozwala oszczędzić czas i pieniądze

delikatniejsza dla odzieży niż suszarka i żelazko

funkcjonalna i kompaktowa

z timerem i funkcją gorącego powietrza

moc: maks. 1800 W

Zelmer Odkurzacz akumulatorowy AE4822 DESERT, bezworkowy

Masz dość kabli, które utrudniają sprzątanie? Rozwiązaniem może okazać się odkurzacz akumulatorowy. Do oferty Lidla trafił model z technologią cyklonową od marki Zelmer. Wydajna bateria litowa pozwala na około 40-minutową pracę, wraz możliwością wyboru spośród dwóch prędkości. Odkurzacz wyposażono w specjalną szczotkę turbo 2in1.

Przejdźmy do parametrów:

akumulator litowy 22,2 V

czas pracy do 40 min

pojemność maks. 800 ml

czas ładowania: 5 h

wymiary: ok. 18,5 x 22 x 112 cm

waga: ok. 2,2 kg (z akumulatorem)

Kenwood Robot kuchenny planetarny Chef KVC3110SS

Robot kuchenny, a w dodatku z planetarnym systemem mieszania - taki produkt marki Kenwood właśnie trafił do Lidla! Chef KVC3110S sprawdzi się przy wielu rodzajach składników - nawet wymagających ciastach. Świadczy o tym zastosowanie wydajnego silnika o mocy 1000 Watt oraz pojemność sięgająca aż 4,6 l. Możliwe jest dostosowanie prędkości pracy w zależności od indywidualnych preferencji, wraz z funkcją pulsu. Urządzenie pozwala na miksowanie, mieszanie oraz ubijanie - producent zastosował mechaniczno-płynną regulację obrotów.

Przejdźmy do parametrów:

planetarny system mieszania, utrzymuje prędkość i moc nawet przy dużym obciążeniu

duża pojemność

szczotkowana stal nierdzewna

proste boki ze zdejmowaną jednoczęściową osłoną przeciwbryzgową

w zestawie 3 narzędzia powlekane aluminium

zmienne prędkości plus funkcja pulsu

Delonghi Ekspres do kawy kolbowy Scultura SECZ351.BK

Odpowiedni ekspres to gwarancja dobrze sparzonej kawy, której wielu z nas wyczekuje o poranku. Nie ma jednak potrzeby, abyśmy uświadczyli jej wyłącznie w kawiarni. W ofercie Lidla pojawił się model od Delonghi - Scultura SECZ351.BK. Jest to kolbowy ekspres, w którym przyrządzisz ulubiony napój zarówno w kapsułkach, jak i z mielonej kawy. Model cechuje się ciśnieniem na poziomie 15 bar (wpływa to zarówno na szybkość przygotowania, jak i wydobyty smak i aromat).

Przejdźmy do parametrów:

stylowy ekspres do kawy De'Longhi Scultura 15 bar w kolorze czarnym

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

czajnik ze stali szlachetnej

wyjmowana tacka ociekowa

pompa 15 bar

pokrętło do regulacji ilości pary

filtr easy clean do kawy mielonej i w kapsułkach

funkcja auto off

wymiary: ok. 24,2 x 38,2 x 30,5 cm (dł. x szer. x wys.)

waga: ok. 4,4 kg

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A, 500 W

Planetarny ruch (3D PlanetaryMixing) znacząco ułatwi opracowywanie masy, a jednocześnie zmniejszy czas przygotowań. W zestawie znajdziemy bogate wyposażenie, a w tym m.in, hak, trzepaczkę oraz 4 nasadki do ciastek. Powyższy robot kuchenny posiada dużą misę roboczą o pojemności 3,9 litra - z łatwością umyjesz ją również w zmywarce, tak jak i pozostałe akcesoria.

Przejdźmy do parametrów...

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W zapewni szybkie rezultaty przygotowania ciasta do wypieków oraz składników do przygotowania słodkich i wytrawnych potraw

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra:

można myć w zmywarce

pojemość odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

W zestawie:

hak do zagniatania ciasta

mieszadło do ubijania

mieszadło do ucierania

przystawka do mielenia mięsa

nasadka do ciastek w 4 kształtach

Kenwood Robot kuchenny K-Mix KMX75AB, 1000 W

Czasem nawet najlepszemu gospodarzowi brakuje wolnych rąk w kuchni. W wielu pracach pomocny okazuje się robot - powyższy model przyda się w przygotowywaniu wielu ciast i nie tylko. Jako że zestaw zawiera hak, trzepaczkę oraz mikser, wszystkie etapy pracy mogą odbywać się wewnątrz jednego naczynia (pojemność 5 l).

Przejdźmy do parametrów...

wysokiej jakości wytrzymały silnik o mocy maks. ok. 1000 W

duża miska ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l

inteligentna kontrola prędkości

w pełni metalowa obudowa

W zestawie:

hak do ugniatania

trzepaczka

mikser w kształcie litery K

Kenwood Maszynka do mięsa MG 510, 1600 W

Maszynka od Kenwood z powodzeniem zmieli mięso, strączki lub warzywa, a to wszystko dzięki wysokiej mocy 1600 Watt. Wielofunkcyjne zastosowanie umożliwiają 3 stopnie mielenia, a także nasadki.

Przejdźmy do parametrów...

Kenwood maszynka do mięsa MG 510 to eleganckie urządzenie przydatne w każdej kuchni

bieg do przodu i wstecz

3 stopnie mielenia: grubo, średnio, drobno

2 nasadki do kiełbasy oraz nasadka do kebbe

metalowa tacka do napełniania

funkcja zwijania przewodu

W zestawie:

maszynka do mielenia

3 tarcze: 3, 4,5 i 8 mm

metalowy ślimak

2 nasadki do kiełbasy

nasadka do kebbe

Zelmer elektryczna maszynka do mielenia mięsa ZMM1510B, 1000 W

Jeśli często zdarza Ci się kłopotać z obróbką mięsa lub warzyw, warto rozważyć zakup elektrycznej maszynki. ZMM1510B jest w stanie zmielić składniki do 1,3 kg na minutę. Dzięki regulowanej mocy, może być wykorzystywana do wielu rodzajów produktów. Wysoka moc sięgająca 1000 Watt znacząco skraca proces mielenia, jak i wpływa na dokładność.

Przejdźmy do parametrów...

wysokowydajna maszynka do mielenia mięsa

moc regulowana w silniku do 1000 W

do 1,3 kg/min dzięki metalowej konstrukcji śruby

komora metalowa

z funkcją cofania

trwałość i niezawodność przez lata

wysokowydajne ostrze

2 tarcze sitowe z metalowymi oczkami

sprzęgło zapobiegające uszkodzeniu silnika

komora mielenia wykonana z metalu

PHILIPS Frytownica beztłuszczowa Airfryer Essential HD9252

Przyrządzanie frytek wcale nie musi wiązać się z nadmiarem tłuszczu oraz jego wszechobecnymi śladami po smażeniu lub pieczeniu. W Lidlu pojawiła się frytkownica marki Philips, która pozwala na bezpieczne przyrządzenie przekąski. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologi gorącego powietrza - Rapid Air. Duża pojemność urządzenia (4,1 litra), w urządzeniu przygotujesz posiłek dla całej rodziny. Philips oddaje do naszej dyspozycji aplikację NutriU wraz z niezliczoną ilością przepisów.

Przejdźmy do parametrów...

Regulacja temperatury

Wskaźnik zasilania

Wyświetlacz LED

Technologia Rapid Air

Pojemność: 4,1 l

Do 90% mniej tłuszczu

Możliwość mycia w zmywarce

Delonghi Ekspres do kawy kolbowy EC221

Marzysz o ulubionej kawie o poranku w domu? Dobrym rozwiązaniem może być zainwestowanie w ekspres kolbowy. Jest to budżetowa alternatywa dla klasycznych, automatycznych ekspresów. Powyższy model jest zdolny do wytworzenia ciśnienia na poziomie 15 bar - z jego pomocą zaparzymy kawę mieloną, jak i z kapsułek ESE. Ponadto, system przygotowywania oparty na mieszaniu pary, powietrza i mleka - pozwala na uzyskanie kremowej pianki.

Przejdźmy do parametrów...

funkcja automatycznego wyłączania oszczędza energię, automatycznie wyłączając urządzenie po zakończeniu pracy

przycisk, aby wybrać żądaną funkcję.

wyjmowany pojemnik na wodę o dużej pojemności

panel sterowania

regulator ilości pary

system Cappuccino: miesza parę, powietrze i mleko, tworząc bogatą i kremową piankę do doskonałego cappuccino

filtr na kawę w proszku i saszetki

wyjmowany zbiornik na wodę

funkcja automatycznego wyłączania

ekspres do kawy o ciśnieniu 15 bar z pompą

kocioł ze stali szlachetnej

łatwy w użyciu, obsługiwany jednym przyciskiem

Midea Lodówka retro MDRD142SLF

Czy w małej kuchni znajdzie się miejsce na designerskie wyposażenie? Lidl przedstawia 93-litrową, nowoczesną lodówkę marki Midea. Stylowe AGD wydaje się być dość pojemne, ponieważ posiada 3 szklane półki w środku i 3 półki w drzwiach. Jest to dobra alternatywa zarówno dla małych kuchni, jak i biur, firm lub domku letniskowego. Wolnostojąca lodówka cechuje się stosunkową cichą pracą. Roczne zużycie prądu wynosi 107 kWh/rok.

Przejdźmy do parametrów:

klasa efektywności energetycznej (skala A - G): F

zużycie energii w kWh/rok: 107

pojemność całkowita w litrach (netto): 93

poziom hałasu db(A): 41

klasa klimatyczna: SN/N/ST/T

wymiary: 85 x 51 x 46 cm (wys. x szer. x gł.)

Tefal Szybkowar Secure Click 6 l

Jedno naczynie, aż cztery metody przygotowania potraw - gotowania, gotowania na parze, duszenia oraz zapiekania. Aby dostosować pracę urządzenia do konkretnych składników Secure Click umożliwia 2-stopniową regulację temperatury. Szybkowar marki Tefal nadaje się zarówno dla klasycznych kuchenek, jak i indukcyjnych. Urządzenie posiada system bezpieczeństwa Secure 5.

Przejdźmy do parametrów:

gotowanie energooszczędne

optymalna ochrona wartości odżywczych

system bezpieczeństwa Secure 5 (opatentowany)

2-stopniowy regulator gotowania: stopień bardziej intensywny (117°C, na przykład dla mięsa i ryb), stopień mniej intensywny (112°C dla warzyw, ryżu, ziemniaków itp.)

wkładany koszyk z trójnogiem

nadaje się do zmywarki do naczyń oprócz pokrywy i uszczelki pierścieniowej

pojemność: 6 l

mocne, wytrzymałe dno indukcyjne dla uzyskania perfekcyjnego i równomiernego rozłożenia ciepła oraz optymalnego zachowania równej powierzchni

nadaje się do wszystkich typów kuchenek, w tym indukcyjnych

długi uchwyt pozwalający na wygodne otwieranie / zamykanie

automatyczny system zamykania: uchwyt zaskakuje w sposób słyszalny, gdy jest poprawnie zamknięty

krótki uchwyt przeciwstawny do bezpiecznego transportu

PHILIPS Toster HD2637/90, 950 W

Chrupiące pieczywo o poranku? Model HD2637 od marki Philips pozwoli przyrządzić tosty tak, jak lubisz. Umożliwia 7-stopniową regulację przypieczenia, a ponadto podgrzewanie i rozmrażanie w jednym. Urządzenie o mocy 950 Watt posiada funkcję automatycznego wyłączenia oraz przycisk STOP, dzięki któremu w dowolnej chwili przerwiesz podgrzewanie. Wykonanie tostera ze stali szlachetnej dodaje mu klasy i utrzymuje design w minimalistycznym stylu.

Przejdźmy do parametrów:

7 ustawień stopnia przypieczenia

podgrzewanie i rozmrażanie w jednym

wyjątkowo szeroki otwór

nasadka do bułek

wyjmowana tacka na okruszki - łatwe czyszczenie

automatyczne wyłączanie

funkcja podnoszenia umożliwia bezpieczne wyjmowanie mniejszych kawałków

przycisk stop umożliwia przerwanie podgrzewania w dowolnym momencie

wymiary: ok. 20 x 33,4 x 22,1 cm

materiał wykonania: metal, tworzywo sztuczne

SEVERIN Spieniacz do mleka SM 9292, 450 W

Gdy mowa o dobrej kawie, nie należy zapominać o spieniaczu do mleku. Zwłaszcza, gdy nie masz ekspresu - warto rozważyć zakup tego urządzenia. Severin umożliwia 2-poziomową regulację, a dodatkowo pozwala na spienianie zarówno ciepłego, jak i zimnego mleka. Jest to bezpieczne rozwiązanie w kuchni, ponieważ sprzęt posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i wyłącza się automatycznie.

Przejdźmy do parametrów:

wysokiej jakości i eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej

2 programy spieniania mleka dla różnych ilości spienionego mleka

nadaje się do spieniania mleka na zimno i na gorąco oraz do podgrzewania mleka

pojemnik z powłoką nieprzywierającą umożliwiającą łatwe czyszczenie

do spieniania ok. 100 ml lub podgrzewania ok. 200 ml mleka

system 360°: pojemnik na mleko można włożyć w dowolnym kierunku

moc: ok. 450 W

napięcie: 220–240 V ~, 50-60 Hz

wymiary: ok. 19 x 10 x 16 cm (wys. x gł. x szer.)

Ufesa Ekspres do kawy kolbowy CE8020 Capri, 1350 W, stal szlachetna

Model CE8020 Capri od hiszpańskiej marki Ufesa umożliwia przygotowanie ulubionej kawy na dwa sposoby, w systemie kapsułkowym lub pod postacią klasycznej kawy mielonej. Kolbowy ekspres posiada regulowany spieniacz do mleka oraz system grzewczy thermoblock. Ciśnienie na poziomie 20 bar umożliwia wydobycie z kawy tego, co najcenniejsze - aromatu, zapachu i smaku.

Przejdźmy do parametrów:

ekspres do kawy z pompą ciśnieniową 20 bar

moc: 1350 W

do kawy, cappuccino i naparów

z systemem grzewczym thermoblock, który gwarantuje przygotowanie gorącego napoju w jak najkrótszym czasie

tradycyjny system parzenia kawy mielonej lub kawy w kapsułkach

metalowy uchwyt z filtrem wraz z 3 filtrami do przygotowania 1 lub 2 kaw jednocześnie

wyjmowany zbiornik na wodę

pojemność zbiornika na wodę 1,4 l

z regulowanym spieniaczem

do spieniania mleka, podgrzewania wody na napary lub podgrzewania wszystkich rodzajów płynów

przyciski z lampkami kontrolnymi dla włączania/wyłączania, 1 kawy, 2 kaw i parowania

podgrzewacz do filiżanek na górze

z wyjmowaną tacką ociekową dla łatwiejszego czyszczenia

automatyczne wyłączanie

obudowa i powierzchnie ze stali nierdzewnej

Russell Hobbs Parowar [email protected] 19271-56, z minutnikiem, 800 W

Jedno urządzenie, aż trzy pojemniki do przyrządzania składników posiłków. Parowar od marki Russell Hobbs sprawdzi się w kuchni osób na diecie lekkostrawnej, ale i nie tylko. Gotowanie na parze może być pomocne w obróbce termicznej warzyw, mięs, jaj, a nawet ryżu. Urządzenie wyposażono w programator czasowy.

Przejdźmy do parametrów:

3 pojemniki do gotowania na parze (pojemność całkowita 9 l)

pojemniki do gotowania na parze można umieszczać jeden w drugim – łatwiejsze przechowywanie

6 uchwytów na jajka w pojemnikach do gotowania na parze

1 miska na ryż (pojemność 1 l)

2 boczne otwory do napełniania wodą ułatwiają napełnianie

przedni wskaźnik poziomu wody

oddzielna taca ociekowa na wodę kondensacyjną

wszystkie części mające kontakt z żywnością są wolne od BPA

moc: 800 W

pojemniki do gotowania na parze nadają się do mycia w zmywarce

PHILIPS Parownica do ubrań STH3000/20

para zabija 99,9% bakterii i 100% roztoczy

gotowość do użycia w ok. 30 sekund

zbiornik na wodę o pojemności 100 ml

Moc: 1000 W

Strumień pary: 20 g/min

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy HF722PTLG, 22 V

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łate opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

napięcie: ok. 22 V

typ akumulatora: litowo-jonowy

czas pracy: do 35 min

czas ładowania: ok. 5 h

wskaźnik stanu ładowania

system oddzielania kurzu HSpin-Core Technology

system filtracji: filtr materiałowy

pojemność pojemnika na kurz: 0,7 l

2 stopnie regulacji mocy i tryb turbo

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

