W Lidlu pojawiły się nowoczesne sprzęty dla kierowców! Tak tanio nie kupisz ich nigdzie

Jeśli wydawało Ci się, że już nic nie zaskoczy Cię w ofercie Lidla - nic bardziej mylnego. Do sieci sklepów trafił sprzęt, którego potrzebuje każdy, kto posiada elektryczny samochód - cena może Cię przekonać.

Decyzja o zakupie samochodu elektrycznego cechuje się tendencją wzrostową. Na nowe rozwiązanie otwiera się coraz większe grono przedsiębiorstw, na co wpływ ma również decyzja UE o zakazie sprzedaży aut z silnikiem spalinowym po 2035 roku. Dla zainteresowanych uaktywniono również program ''Mój Elektryk'' - każdy ma prawo wnioskować o dofinansowanie elektryka aż do 27 tysięcy. Nie jest więc zaskoczeniem, że tego typu rozwiązania rosną w siłę, co zauważył również...Lidl. Wraz z rozpowszechnieniem się pojazdów elektrycznych, należy przystosować zarówno infrastrukturę, jak i umożliwić dogodne zasilanie. Niestety wiele budynków posiada ograniczone możliwości montażowe, a ilość dostępnych miejsc mogących służyć ładowaniu jest ograniczona. Jeśli więc posiadasz elektryka, lub rozważasz jego zakup - lepiej zająć się tym już teraz.

ULTIMATE SPEED Stacja ładowania Wallbox 22kW

Korzystając na co dzień z samochodu elektrycznego, możliwość naładowania w miejscu zamieszkania to niezwykle wygodne i praktyczne rozwiązanie. Urządzenie umożliwia dobór odpowiedniej mocy ładowania spośród aż 9 trybów. Intuicyjne urządzenie jest przeznaczonego do montażu na terenie prywatnym - również we własnym garażu. Instalacją powinien zająć się elektryk z odpowiednimi kwalifikacjami. Producent określa klasę wodoszczelności jako IP65, tak więc warunki pogodowe nie są większą przeszkodą w użytkowaniu. Stacja ładowania umożliwia zasilanie w temperaturze od -25 do 50 stopni Celsjusza, tak więc nie ma obaw zarówno o użytkowanie podczas upałów, jak i mrozów. Wtyczka w typie 2 jest zgodna z normą EN 62196-2 i może być użytkowana również poprzez auta hybrydowe. Sam proces ładowania oraz wszelkie parametry możemy śledzić na 3,3-calowym ekranie LCD.

Stacja jest przeznaczona do aut od producentów takich jak m.in. Tesla, BMW i VW. Przy decyzji o zakupie kieruj się maksymalną mocą ładowania.

Parametry techniczne:

zasilanie 400 V~ lub 230 V~ (automatyczne wykrywanie)

5 wybieranych mocy ładowania (przy 400 V~): ok. 4, 7, 9, 11 lub 22 kW

4 wybierane moce ładowania (przy 230 V~): ok. 2, 3, 4 lub 7 kW

energooszczędny tryb czuwania poniżej 2,5 W

napięcie wejściowe i wyjściowe: 230 V ~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V ~ 50 Hz, 3 Ph

prąd wejściowy i wyjściowy: maks. 32 A

temperatura stosowania: od -25 do +50°C

długość kabla z wtyczką: 5 m

praktyczna wnęka do chowania kabla

funkcja Master/Slave do równoważenia obciążenia podczas korzystania z kilku wallboxów

materiał: metal, tworzywo

wymiary: ok. 40 x 36 x 14,55 cm

waga: ok. 7 kg

Stacja ładowania jest dostępna już teraz pod tym linkiem, w cenie 2799 zł. Jest przeznaczona do aut takich jak m.in. Tesla Model 3, Fiat 500 Elektro czy BMW i3. Warto dodać, że w ofercie Lidla pojawiły się jeszcze trzy produkty, który mogą przydać się posiadaczom elektrycznych samochodów, a aktualnie dwa z nich objęto również specjalną promocją.

ULTIMATE SPEED Stacja ładowania Wallbox 11kW

W ofercie znajdziemy również tańszą stację, zdolną do ładowania o mniejszej mocy (poprzednia umożliwiała dostosowanie). Mobilne urządzenie wyposażono w 3,3- calowy wyświetlacz LC (za jego pomocą możemy kontrolować m.in. moc ładowania, czas, napięcie i nie tylko). Dzięki aż 5-stopniowemu wyborowi mocy zasilania, może być użytkowane poprzez wiele modeli aut, tak więc kompatybilność nie stanowi problemu. Producent przewidział również energooszczędny tryb czuwania poniżej 2,5 W.

zasilanie napięciowe 400 V~ lub 230 V~ (automatyczne rozpoznawanie)

4 moce ładowania do wyboru (przy 400 V~): ok. 4, 7, 9 lub 11 kW

3 moce ładowania do wyboru (przy 230 V~): ok. 2, 3 lub 4 kW

napięcie na wejściu / wyjściu: 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

prąd wejściowy i wyjściowy: maks. 16 A

temperatura pracy: -25 do +50 °C

długość kabla z wtyczką: 5 m

praktyczne zagłębienie do schowania kabla do ładowania

materiał: metal, tworzywo sztuczne

wymiary: ok. 40 x 36 x 14,55 cm

waga: ok. 6 kg

Stacja zasilania jest dostępna już teraz w cenie 2399 zł.

ULTIMATE SPEED Mobilna stacja ładowania USML 3.7 A1, 230 V

Parametry techniczne:

zasilanie z 230 V~

5 mocy ładowania do wyboru: od 1,38 do 3,7 kW

napięcie na wejściu: 230 V~ 50 Hz

maks. prąd na wejściu: 16 A

napięcie na wyjściu: 230 V~ 50 Hz

maks. prąd na wyjściu. 16 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2) + wtyczka sieciowa (230 V~)

długość kabla (z wtyczką): 5 m

materiał: miedź, srebro, tworzywo sztuczne

wymiary: ok. 33,5 x 10,5 x 33,5 cm

waga: ok. 2,8 kg

Mobilna stacja ładowania jest dostępna już teraz w promocyjnej cenie 999 zł 899 zł.

ULTIMATE SPEED Kabel do ładowania typ 2 USLK 22 A1, 5 m

pojemność ładowania: do 22kW (3-fazowa)

napięcie na wejściu / wyjściu: 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

maks. prąd na wejściu / wyjściu: maks. 32 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2)

długość kabla wraz z wtyczką: 5 m

materiał: miedź, srebro

wymiary: ok. 37 x 8,5 x 37 cm

waga: ok. 3,25 kg

Kabel do ładowania jest dostępna już teraz w promocyjnej cenie 999 zł 899 zł.

Mamy również coś, co przyda się w przypadku tradycyjnych aut...

ULTIMATE SPEED Prostownik elektroniczny z wyświetlaczem »ULGD 5.0 C1«, 1,2 - 120 Ah

inteligentny mikroprocesorowy układ sterowania z programem diagnostycznym i w pełni automatycznym ładowaniem

do wszystkich akumulatorów 6 V lub 12 V o pojemności 1,2-120 Ah montowanych w samochodach osobowych i motocyklach

4 programy zapewniają optymalne dostosowanie do typu akumulatora

wyświetlacz LCD dla programów ładowania, wartości napięcia i stanu naładowania

zaizolowane dookoła zaciski biegunów

ładowanie impulsowe celem ponownego wzbudzenia rozładowanych akumulatorów (przy istniejącym jeszcze napięciu akumulatora >7,5 V (dla akumulatorów 12 V))

tryb ładowania w okresie zimowym dla niskich temperatur na zewnątrz

zabezpieczony przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem

zastosowane złącze zapewnia optymalne podtrzymywanie ładowania bez zasiarczania

diody LED ostrzegające przed zamianą biegunów i dla trybu czuwania

do akumulatorów o pojemności: 1,2-120 Ah

temperatura otoczenia: -20°C / +50°C

długość kabla połączeniowego: 2 m

długość kabla sieciowego: 2 m

Cena: 69,90 zł

ULTIMATE SPEED Prostownik elektroniczny ULGD A1, 10 A

Inteligentny mikroprocesorowy układ sterowania z programem diagnostycznym i w pełni automatycznym ładowaniem

Do wszystkich akumulatorów 12 V lub 24 V i 20–300 Ah

8 wybieranych trybów ładowania dla optymalnego dostosowania do typu akumulatora

2 programy zasilania prądem przy wymianie akumulatora

Wyświetlacz LCD dla programów ładowania, wartości napięcia i stanu naładowania

Ładowanie impulsowe celem ponownego wzbudzenia rozładowanych akumulatorów*

Tryb ładowania w okresie zimowym dla niskich temperatur zewnętrznych**

Zabezpieczony przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem

Przyłącze zapewnia optymalne podtrzymywanie ładowania bez zasiarczania

Długość kabli: 1 x ok. 2,20 m i 1 x ok. 1,80 m

Cena: 199 zł

ULTIMATE SPEED Minikompresor UMK 10 C2

połączenie 12 V, zapalniczka papierosowa

wymienne zabezpieczenie przed przeciążeniem

nadaje się do pompowania opon samochodowych

zintegrowany manometr

wysokiej jakości wąż do sprężonego powietrza

z uchwytem do przenoszenia i 4 nóżkami antywibracyjnymi

długość kabla: ok. 3 m

dołączone akcesoria: 4 adaptery

ciśnienie robocze: maks. 10 bar

wydajność powietrza: maks. 35 l/min

Cena: 79,90 zł

PARKSIDE Kompresor bezolejowy z manometrem PKZ 180 C5, 1100 W

wielorakie możliwości zastosowania przy pracach z wykorzystaniem sprężonego powietrza, takich jak napełnianie i wydmuchiwanie

wydajny silnik elektryczny ułatwia szybkie zwiększenie ciśnienia

bezobsługowa eksploatacja bez użycia oleju

wytrzymała obudowa z uchwytem i nóżkami

wącznik/wyłącznik z lampką kontrolną

zwijany przewód sprężonego powietrza ze złączką

zintegrowana przegródka na dodatki

bez zbiornika

moc silnika: 1100 W

ciśnienie eksploatacyjne: maks. 8 bar

obroty: 3550 min-¹

moc zasysania: ok. 180 l/min

Cena: 279 zł

OSRAM Kompresor do opon RapidAIR essential

napompuje oponę w 4,5 minuty (opony 13'' do 35 psi/2,4 BAR)

z wyświetlaczem analogowym w PSI, BAR, kPA dla łatwego odczytu

elastyczny wąż powietrza w łatwo dostępnym schowku

kabel zasilający o długości 2,90 m i złącze 12 V DC

w komplecie z 3 adapterami

Cena: 79,90 zł

