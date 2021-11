W MS Teams spędzisz teraz więcej czasu!

Zgodnie z nowym wpisem w kartach produktów firmy, Microsoft Teams wkrótce otrzyma aktualizację, która może zwiększyć ilość czasu spędzanego przez użytkowników na platformie każdego dnia.

Microsoft wyjaśnia:

W ramach tej samej aktualizacji Microsoft również zmieni kategorie, aby ułatwić użytkownikom znalezienie najbardziej przydatnych dla nich aplikacji. Nowy wygląd sklepu Teams jest nadal w fazie rozwoju, ale powinien zostać udostępniony wszystkim użytkownikom w przyszłym miesiącu.

Chociaż platformy takie jak Teams, Zoom i Slack oferują szeroką gamę wbudowanych funkcji (wideokonferencje, przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików itp.), producenci ciężko pracowali, aby dodać możliwość integracji z firmami trzecimi.

Od początku pandemii Microsoft wielokrotnie powtarzał, że zamierza przekształcić Teams w centralny "ośrodek pracy". Wbudowując w platformę jak najszerszy zakres funkcjonalności - od przechowywania w chmurze po zarządzanie projektami, z wewnętrznym kalendarzem i innymi możliwościami. Firma również stara się wyeliminować problemy, które pojawiają się w wyniku przeciążenia aplikacjami.

Pracownik Microsoft Nicole Herskowitz niedawno powiedziała:

W ciągu ostatniego roku przekształciliśmy przestrzenie w naszych domach w biura, rozwinęliśmy nowe umiejętności potrzebne do współpracy zdalnej, a w niektórych przypadkach przyjęliśmy nowe technologie, aby wykonywać naszą pracę. Często słyszę od naszych klientów o obciążeniu związanym z używaniem różnych narzędzi do tego. Jest to jeden z powodów, dla których chcemy wprowadzić nowe funkcje do jednej aplikacji.