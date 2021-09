W Media Markt ruszyła wyjątkowa akcja: kupując, pomagasz!

Po raz kolejny Media Markt organizuje akcję z myślą o dzieciach rozpoczynających nowy rok szkolny. Biorąc udział, możesz wesprzeć potrzebujących. Co należy zrobić?

Akcja organizowana przez sklep Media Markt Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz! to kolejna już inicjatywa wspierająca uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Zebrane fundusze pomogą wyposażyć w nowoczesną elektronikę placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całej Polsce.

Aby wesprzeć akcję, wystarczy zrobić zakupy za minimum 100 zł w dniach 15 września – 15 października w jednym ze sklepów stacjonarnych i wykonać 10 przysiadów. Przysiady zostaną przeliczone na złotówki – każdy przysiad ma wartość 1 zł.

Jak podkreśla Alpay Güner, prezes MediaMarktSaturn Polska:

Naszym celem jest wzbogacanie i ułatwianie życia poprzez nieograniczone możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Jako firma odpowiedzialna społecznie włączamy się w liczne inicjatywy, które mają na celu zarówno pomoc potrzebującym, jak również wyrównanie szans edukacyjnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele placówek oświatowo-wychowawczych boryka się z różnymi ograniczeniami w zakresie wyposażenia w sprzęty elektroniczne, dlatego ponownie chcemy wesprzeć uczniów, tym razem podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Do tego wyjątkowego projektu zapraszamy naszych klientów.

Dodatkowo, uczestnicy akcji, którzy podejmą wyzwanie, otrzymają sportowe nagrody od partnerów akcji. Jedną z nich jest półroczny abonament do aplikacji dla dzieci i młodzieży FiTKiDDO, w której najmłodsi zdobywają punkty za wykonanie zadań w formie ćwiczeń i uczą się zdrowych nawyków. Każdy posiadacz paragonu od 100 zł dostanie także kody rabatowe na zakupy odzieży oraz sprzętu sportowego i turystycznego w sklepie INTERSPORT.

To nie pierwsza taka akcja sklepu Media Markt. Kilka miesięcy temu sieć przekazała m.in. sprzęt komputerowy oraz RTV i AGD dla pierwszej w Polsce Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka. W roku 2020 w ramach akcji MediaMarkt i Zenek dzieciom 100 laptopów trafiło do szkół podstawowych, które najbardziej potrzebowały nowoczesnych technologii do realizacji zadań edukacyjnych w okresie pandemii.

