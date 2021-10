W Microsoft Edge pojawi się cała masa przydatnych narzędzi

Microsoft kontynuuje aktualizowanie swojej przeglądarki o nowe funkcje. Wszystko po to, żeby nakłonić jeszcze więcej użytkowników do przesiadki z Google Chrome.

Po wydaniu w zeszłym roku nowej wersji Edge, opartej na Chromium, Microsoft kontynuuje aktualizowanie swojej przeglądarki o nowe funkcje, próbując zachęcić użytkowników do przesiadki z Google Chrome.

Dla użytkowników, którzy chcą jako pierwsi uzyskać dostęp do wszystkich nowych funkcji, gigant oprogramowania oferuje trzy różne kanały Microsoft Edge Insider w tym Beta, Dev i Canary. Podczas gdy kanał Beta jest aktualizowany co cztery tygodnie, Dev jest aktualizowany co tydzień, a Canary dostaje aktualizacje codziennie.

Najnowsza aktualizacja dla kanału Edge Dev powinna pobrać się i zainstalować automatycznie, jeśli tak się nie stanie, użytkownicy mogą ręcznie zaktualizować przeglądarkę w menu ustawień Edge'a.

Ta nowa aktualizacja zawiera kilka nowych przydatnych narzędzi. Po pierwsze, firma dodała możliwość wyświetlania menu i przycisku Pobrane w wyskakujących oknach, które nie mają standardowego paska adresu lub narzędzi. Pojawiła się też opcja dodawania cytatów w wybranych aplikacjach, co może być szczególnie przydatne podczas korzystania z przeglądarki w celach badawczych. Użytkownicy dbający o bezpieczeństwo, korzystający z Edge'a na Linuksie, docenią także dodanie trybu Super Duper Secure, który przekłada szybkość działania na lepsze bezpieczeństwo.

Ponieważ ta nowa aktualizacja jest dla wersji Dev, użytkownicy na zwykłym kanale mogą spodziewać się, że zobaczą te nowe funkcje w następnej dużej aktualizacji przeglądarki.

Źródło: techradar.com