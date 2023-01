W Netto trwa noworoczna wyprzedaż! Zaoszczędź na AGD, elektronice i elektronarzędziach

Sieć sklepów hucznie rozpoczyna 2023 rok. Czas na wielka wyprzedaż - znajdziesz tu zarówno gadżety elektroniczne, AGD, jak i elektronarzędzia. Sprawdź szczegóły!

Wielka wyprzedaż w Netto

Jeśli planowałeś wymianę domowego sprzętu, elektroniki lub polujesz na okazje, najnowsza promocja w Netto może być dla Ciebie interesująca. Już 5 stycznia, rozpoczęła się wielka wyprzedaż w sieci sklepów Netto. Wśród artykułów przemysłowych objętych rabatami znajdziemy m.in. elektronarzędzia, sprzęt AGD, gadżety elektroniczne i nie tylko. Ceny poszczególnych produktów zostaną obniżone od -20% do aż -50%. Oto kilka produktów, które zasługują na szczególne zainteresowanie!

Netto: Wyprzedaż elektronarzędzia

Netto: Wyprzedaż AGD

Netto: Wyprzedaż gadżetów

Do zakończenia akcji pozostały zaledwie 3 dni, ponieważ potrwa wyłącznie do 11 stycznia. Wiele produktów może wyprzedać się jednak znacznie szybciej (dostępność może różnić się więc w zależności od sklepu). Wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem. Niestety na ten moment, Netto nie wprowadziło zakupów online, tak więc aby skorzystać z rabatów - należy wybrać się do najbliższego sklepu stacjonarnego.

