W Play Store odkryto 42 szkodniki adware

Po raz kolejny zabezpieczenia Google okazały się niewystarczające. Badacze zajmujący się bezpieczeństwem odkryli w jego sklepie aż 42 szkodliwe aplikacje. Miały ponad 8 milionów pobrań.

Badacze z ESET znaleźli w Google Play Store 42 aplikacje typu adware, kryjące się pod pozorem praktycznych narzędzi dla użytkowników. Pierwsze z nich trafiły do sklepu w lipcu 2018 roku i po dziś dzień zostały pobrane ponad 8 milionów razy. Podczas instalacji wstrzykiwały do systemu mechanizmy, które wyświetlały pełnoekranowe reklamy w różnych interwałach czasowych. Bardzo często zainstalowane aplikacje usuwały swoje skróty, co utrudniało użytkownikom ich odnalezienie. Niektóre z nich udawały aplikacje Google lub Facebooka, aby dodatkowo ukryć swoje szkodliwe działanie. Gdy szkodnik był zainstalowany, przesyłał w tle informacje dotyczące urządzenia użytkownika - w tym informacje o tym, czy jest na nim zgoda na instalowanie aplikacji pochodzących spoza sklepu. Jeśli tak było, próbował pobierać i instalować inne szkodliwe programy.

Wszystkie wykryte aplikacje działały według tego samego schematu. Nazwy niektórych z ich to: Video Downloader Master (ponad 5 milionów pobrań!), Ringtone Maker Pro, SaveInsta oraz Tank Classic - każda z nich została pobrana ponad pół miliona razy. Podejrzewa się, że za wszystkimi może stać pewien wietnamski student, ale więcej szczegółów nie podano. Google usunęło już wszystkie 42 pozycje ze sklepu, jednak ostrzega, że mogą one znajdować się do pobrania poza nim.