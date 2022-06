W RTV Euro AGD im więcej wydasz, tym więcej zaoszczędzisz! Promocja tylko do jutra [21.06.2022]

Wielka promocja w RTV Euro AGD. Tylko do 22.06, im więcej wydamy na towary oferowane w ofercie sklepu, tym więcej możemy zaoszczędzić! Sprawdzamy, jak działa ta akcja i co ciekawego możemy w niej kupić.

Spis treści

RTV Euro AGD oferuje bardzo interesującą promocję. Dziś i jutro, za każde wydane 500 zł, na nasze zakupy otrzymamy rabat w wysokości 50 zł. Co ciekawe, promocja ta obejmuje naprawdę wiele produktów z poniższych działów:

AGD wolnostojące

AGD do zabudowy

Telewizory

Smartfony i Gadżety

Małe AGD

Laptopy i sprzęt IT

Audio, Video

Akcesoria

Fot. RTV Euro AGD

Zasady promocji 50 za 500

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy zapełnić nasz koszyk produktami z kategorii, które są objęte rabatem. Po dodaniu ich do naszych zakupów, ich wartość zostanie zsumowana, a program automatycznie naliczy przysługującą nam zniżkę. Poniższa grafika przedstawia obniżki w określonych widełkach cenowych. Pamiętajmy, że dotyczy to sumy cen wszystkich produktów w koszyku, które objęte są promocją.

Fot. RTV Euro AGD

Co ciekawe, nowa promocja RTV Euro AGD sumuje się z innymi rabatami! To oznacza, że jeśli na przykład kupimy smartfon, który kosztował 1999 zł, ale teraz jego cena to 1499 zł, to zapłacimy za niego jedynie 1399 zł - w ramach promocji 50 za 500 jego koszt zmniejszy się o dodatkowe 100 zł.

Zobacz również:

Ciekawe produkty w promocji

Laptop Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 17,3"

Ekran : 17,3 cala, 1600 x 900 pikseli 60 Hz

: 17,3 cala, 1600 x 900 pikseli 60 Hz Procesor : Intel® Core™ i3 11gen 1115G4 3,0 - 4,1 GHz

: Intel® Core™ i3 11gen 1115G4 3,0 - 4,1 GHz Pamięć : 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM Dysk : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Grafika : Intel® UHD Graphics

: Intel® UHD Graphics System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena 2499 zł 2299 zł. Sprawdź.

iRobot Roomba i3

Czas pracy/Czas ładowania : 75 min. / 180 min.

: 75 min. / 180 min. Programator pracy/Wirtualna ściana : tak / tak, funkcja

: tak / tak, funkcja Ładowanie i wznawianie sprzątania : tak

: tak Automatyczny powrót do bazy i ładowanie : tak

: tak Czujniki : antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

: antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu Poziom hałasu: 70 dB

Cena 1499zł 1199 zł 1099 zł. Sprawdź.

Smartfon Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB

Aparaty tylny/przedni : 64 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix / 32 Mpix

: 64 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix / 32 Mpix Pojemność baterii : 5000 mAh

: 5000 mAh Pamięć : 6 GB / 128 GB

: 6 GB / 128 GB Wyświetlacz : 6,5 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

: 6,5 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED System operacyjny : Android 12

: Android 12 Procesor: 8-rdzeniowy Samsung Exynos 1280

Cena 2099 zł 1899 zł. Sprawdź.

Smartfon Samsung Galaxy M52 5G

Aparaty tylny/przedni : 64 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix / 32 Mpix

: 64 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix / 32 Mpix Pojemność baterii : 5000 mAh

: 5000 mAh Pamięć : 6 GB / 128 GB

: 6 GB / 128 GB Wyświetlacz : 6,7 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

: 6,7 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED System operacyjny : Android 11

: Android 11 Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Cena 1749 zł 1399 zł 1299 zł. Sprawdź.

Telewizor Samsung UE55AU8002K DVB-T2/HEVC

Ekran : 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160 Smart TV / Wi-Fi : tak / tak

: tak / tak Częstotliwość odświeżania ekranu : 50 Hz / 60 Hz

: 50 Hz / 60 Hz Technologia obrazu : LED

: LED Funkcje : HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB