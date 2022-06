W Rosji pobieranie systemów Windows nie jest już możliwe

To koleje sankcje ze strony Microsoftu na agresora.

Na początku czerwca Microsoft ograniczył do minimum operacje wykonywanie na terenie Rosji, co spowodowało zwolnienie 400 lokalnych pracowników. To naturalna kolej sankcji, do których gigant świata IT dołączył już w marcu - wówczas sprzedaż jego produktów została tam wstrzymana. Teraz możliwość pobierania i instalacji Windows 10 oraz Windows 11 jest dla tego kraju zablokowana. Gdy Rosjanin chciałby pobrać system ze strony Microsoftu, wyskakuje mu błąd 404. Widać taki oto obrazek (pod spodem w wersji angielskiej):

Fot. TASS/Neowin

Jeśli ktoś zna się choć trochę na rzeczy, zamiast pliku spróbuje w takiej sytuacji skorzystać z narzędzia Media Creation Tool. Jednak i ten ruch został przewidziany. Choć narzędzie da się bez problemu pobrać z oficjalnych serwerów, przy próbie jego uruchomienia wyskakuje błąd 0x80072F8F-0x20000. Towarzyszy mu informacja: "Z niewiadomych przyczyn próba uruchomienia narzędzia na tym komputerze nie powiodła się".

Fot. Neowin

Trzeba przyznać, że ilość blokad jest imponująca, można jednak je w łatwy sposób obejść - wystarczy skorzystać z sieci VPN i zmienić lokalizację na inny kraj. Jednak niekoniecznie wszyscy Rosjanie o tym wiedzą.

Źródło: Neowin