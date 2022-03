W Rosji zainteresowanie VPN podskoczyło o 2088%

W Rosji zablokowany został dostęp do takich serwisów, jak Facebook i Instagram. Dlatego zainteresowanie pozwalającymi omijać blokady sieciami VPN kolosalnie wzrosło.

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że Rosja uderzona została licznymi sankcjami w każdym sektorze. Nie ominęło to także branży IT. Jednak same władze Federacji stwierdziły, że globalne platformy są "wrogami Rosji" i same z siebie zablokowały dostęp do wszystkich serwisów Mety, czyli Facebooka, Instagrama oraz WhatsApp. A ponieważ korzystały z nich miliony Rosjan, jednym sposobem na uzyskanie dostępu stały się sieci VPN.

Dane pokazane przez serwis Top10VPN pokazują, że zainteresowanie tym rozwiązaniem zaczęło rosnąć już dwa dni po rozpoczęciu wojny, a 13 marca było aż o 2088% większe, niż przed nią. A warto dodać, że oprócz wspomnianych serwisów władze Rosji zablokowały także dostęp do ponad 300 globalnych witryn, w tym BBC News, Deutsche Welle oraz Voice of America, które miały swoje rosyjskojęzyczne edycje. Powód? Podważanie oficjalnych powodów inwazji na Ukrainę, czyli walki z wyimaginowanymi "faszystami" i podawanie prawdziwych informacji z frontu.

Fot. TOP10VPN

Źródło: Neowin, Reuters