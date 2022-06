W Shopee znajdziesz najlepsze pomysły na Dzień Ojca! Prezentujemy kilka propozycji

Dzień Ojca jest tuż za rogiem. Z tej okazji Shopee przygotowało ciekawą promocję na prezenty idealne dla każdego taty.

Fot. Shopee

Zamiłowania ojców są bardzo różne. Niektórzy w wolnym czasie lubią majsterkować w warsztacie, inni namiętnie uprawiają sport, a jeszcze inni wolą spędzać swój czas, bawiąc się technologicznymi nowinkami. Ze względu na to dobry prezent na Dzień Ojca musi być dopasowany do naszego tat i tego, co najbardziej go interesuje. Ze względu na to przejrzeliśmy bardzo szeroką ofertę sklepu Shopee i wybraliśmy kilka ciekawych propozycji, które na pewno zadowolą każdego ojca!

Tata - miłośnik technologii

Quadcopter E525 - mini-dron

Dron to marzenie każdego miłośnika technologii. Małe urządzenie pozwala nam nagrywać naprawdę interesujące filmy, a także zobaczyć miejsca, które w inny sposób mogłyby pozostać niedostępne. To idealny prezent dla każdego taty, który lubi bawić się nowymi technologiami i jest ciekawy świata wokół siebie - dron będzie jego wiernym towarzyszem zarówno wokół domu, jak i na różnych wyjazdach!

Cena: 104,55 zł Sprawdź.

Retro konsola do gier

Kto nie lubi wracać do lat, które już minęły? Technologia starych, dobrych czasów często ma swój renesans, co pokazuje np. moda na winyle. Podobnie jest z retro konsolami - coraz więcej osób z zamiłowaniem wraca do małych, 8-bitowych ekranów, nad którymi kiedyś spędzaliśmy długie godziny. Teraz możemy podarować tacie taką konsolę wraz z klasycznymi grami - to idealny prezent z odrobiną nostalgii.

Cena: 45 zł Sprawdź

Tata - sportowiec

Okulary rowerowe Shimano

Oczy mamy tylko jedne, warto jest więc je chronić. Najlepiej wiedzą o tym rowerzyści - w długiej trasie słońce potrafi mocno doskwierać, a pęd wiatru i wszędobylskie muchy nieraz mogą wymusić postój. Dlatego idealnym prezentem będą dobre okulary rowerowe. Dopasowany kształt sprawi, że wiatr w oczach pozostanie tylko wspomnieniem, a soczewki z filtrem UV 400 ochronią oczy przed zdradliwymi promieniami słonecznymi.

Cena: 12,14 zł. Sprawdź

Sakwa rowerowa

Gdy wybieramy się na wycieczkę rowerem, często jedziemy w nieznane. W taką podróż warto zabrać ze sobą telefon z nawigacją - chcemy przecież wiedzieć, dokąd jedziemy. W wygodnym używaniu nawigacji na telefonie w czasie jazdy pomoże dobra sakwa rowerowa. Dzięki niej GPS będzie zawsze w zasięgu wzroku, a telefon będzie jednocześnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Ponadto, dostajemy też przydatny schowek, w którym zmieścimy narzędzia rowerowe lub batonik!

Cena: 48,30 zł. Sprawdź

Tata - majsterkowicz

Latarka czołowa na USB

Każdy zna chyba powiedzenie "sobie świecisz czy mi?" rzucane przez tatę, gdy pomagaliśmy mu w jakiejś małej naprawie. Cóż, teraz już zawsze tata będzie mógł sam sobie świecić w odpowiednie miejsce dzięki latarce czołowej. Pomoże ona doświetlić każdy zakamarek, a wbudowana bateria sprawi, że tata nie będzie musiał martwić się o szukanie do niej baterii w najbardziej krytycznym momencie naprawy.

Cena: 18,95 zł. Sprawdź

Zestaw śrubokrętów i wkrętaków

Coraz bardziej postępująca miniaturyzacja sprawia, że potrzebne nam coraz bardziej precyzyjne narzędzia - nawet śrubokręty. Ciężko przecież rozkręcić telefon topornym śrubokrętem sprzed 20 lat, który tata ma w swojej skrzynce na narzędzia. Dlatego zestaw precyzyjnych śrubokrętów i wkrętów będzie idealny dla każdego taty, który chce dokonywać napraw na własnym nowoczesnym sprzęcie! Aż 115 elementów sprawi, że obdarowany będzie gotowy na każdą, nawet najbardziej nieprzewidzianą naprawę.

Cena: 35,59 zł. Sprawdź

Tata - kucharz

Zestaw grillowy

Czy jest coś lepszego od zrobienia grilla w piękny, letni dzień? Odpowiedzią wielu ojców jest bez wątpienia stanowcze nie. Jednak do miłego grillowania warto zaopatrzyć się tez w dobre przyrządy, które umilą cały proces precyzyjnego obracania skwierczących dań na rożnie. Zestaw przyrządów do grilla ze stali nierdzewnej będzie idealny - wytrzymały i gotowy na każą przygodę nad żarzącym się węglem.

Cena: 93 zł. Sprawdź

Mini-grill turystyczny

Oczywiście do zrobienia grilla potrzebny jest też sam grill. Niestety nie zawsze możemy zabrać ze sobą ten duży, domowy przyrząd. Dlatego świetnym pomysłem może być sprezentowanie tacie przenośnego, turystycznego grilla. Od teraz będzie mógł spełniać swoje sny o grillowaniu nawet w najbardziej niedostępnych miejscach, dzięki temu poręcznemu i wytrzymałemu rusztowi.

Cena: 58,49 zł. Sprawdź