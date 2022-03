W Squid Game 2 mogą powrócić postacie z pierwszego sezonu. Szalony pomysł twórców

Otrzymaliśmy ciekawe wieści na temat Squid Game 2. Okazuje się, że do serialu mogą powrócić postacie z pierwszego sezonu.

Południowokoreańskie produkcje podbiły serca widzów na całym świecie. Szlaki przetarły znakomite "Parasite" i "Kingdom", a następnie takie produkcje jak "Squid Game", "Hellbound" czy "All of Us Are Dead" sprawiły, że dzisiaj z zapartym tchem wyczekujemy kolejnych filmów i seriali z Południowej Korei. Największe emocje wzbudzają jednak dwa dzieła: "Dom z papieru: Korea" oraz Squid Game 2. Na temat tego ostatniego serialu otrzymaliśmy właśnie wyjątkowo interesujące informacje.

Squid Game 2 - postacie z pierwszego sezonu mogą powrócić w nowych odcinkach

Tytułowe zawody w Squid Game, to wyjątkowa rywalizacja, z której tylko jeden zawodnik mógł wyjść cało. Wiemy już, że w drugim sezonie powróci odtwórca głównej roli - Lee Jung-jae. To właśnie on, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że zespół odpowiedzialny za nowe odcinki serialu poważnie zastanawia się nad tym, jak przywrócić do życia postacie z pierwszego sezonu. Co więcej, aktor zdradził nawet, jaki był jego pomysł na rozwiązanie tej kwestii w Squid Game 2.

Po nakręceniu 1. sezonu Squid Game wszyscy razem urządziliśmy burzę mózgów i zastanawialiśmy się, jak przywrócić wszystkich do życia. Mój pomysł polega na tym, żeby zamaskowani mężczyźni wynieśli ich wszystkich jak najszybciej i przeprowadzili na nich operację, która utrzyma ich przy życiu.

Choć trzeba przyznać, że pomysł na "wskrzeszenie" bohaterów z pierwszego sezonu Squid Game wydaje się absurdalny, to nie można go również całkowicie wykluczyć. Pikanterii całej sprawie dodają ostatnie plotki na temat roli jaką miałaby w Squid Game 2 odegrać aktorka Jung Ho-yeon, której postać - Kang Sae-byeok, zginęła w pierwszym sezonie Squid Game.

Netflix nie ujawnił jeszcze daty premiery drugiego sezonu Squid Game, ale mało prawdopodobne jest, aby kontynuacja serialu zadebiutowała już w 2022 roku.

