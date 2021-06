W T-Mobile prezenty i tańsze smartfony OPPO

Z okazji pierwszego dnia lata, T-Mobile rusza z akcją Turbo Week. Wybrane modele telefonów OPPO są teraz w promocyjnych cenach.

Od dziś, 22 czerwca, użytkownicy mogą skorzystać ze zniżek do 15% na pięć urządzeń OPPO z serii A. Przy wyborze modeli A15, A15s, A53, A54 otrzymają w prezencie głośnik Bluetooth. Chcesz zrobić komuś prezent z okazji zakończenia roku szkolnego lub Dnia Ojca? Nie ma na co czekać, promocja potrwa do 1 lipca tego roku.

Telefony OPPO z serii A wyróżnia design i wysoka wydajność. Producent jest doceniany przez klientów, ale i przez branżę – zdobył nagrodę Marka Roku w plebiscycie Tech Awards 2020. Ponadto, zachęcająca w promocji Turbo Week jest możliwość otrzymania głośnika Bluetooth przy pięciu modelach urządzeń. Oferta będzie dostępna zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online. Skierowana jest do klientów indywidualnych korzystających z ofert prepaid, MIX oraz abonentów T-Mobile. Z promocji skorzystać można podczas podpisywania nowej umowy bądź aneksu do obecnie obowiązującej umowy.

Więcej informacji o Turbo Week uzyskasz na stronie T-Mobile.

Źródło: materiały prasowe t-mobile