W Tinderze znajdziesz partnera na... wesele!

W Tinderze pojawi się nowa funkcja. Budzi ona wiele kontrowersji - i nie bez powodu!

Tinder ogłosił w czwartek, że uruchamia nową opcję o nazwie Plus One, która pozwoli użytkownikom znaleźć osobę towarzyszącą na czyjeś wesele. Plus One będzie częścią Explore, niedawno uruchomionej funkcji, która pozwala użytkownikom spotykać się z potencjalnymi partnerami na podstawie "każdego nastroju i aktywności".

Według Tindera, Plus One rozpoczyna swoją działalność w samą porę. Firma powołuje się na odroczenia i odwołania spowodowane pandemią.

Zobacz również:

Tinder pisze:

Po półtora roku przekładania ceremonii i uroczystości, nadchodzi jeden z najbardziej pracowitych sezonów ślubnych w historii.

Tinder nawiązał również współpracę z WeddingWire, aby rozdać nagrody w wysokości 460 dolarów dla pierwszych 100 osób, które zarejestrują się jako Plus One. Według WeddingWire jest to średnia kwota, jaką goście wydają by uczestniczyć w weselu.

Istnieje dużo powodów, żeby wątpić w ten pomysł, ponieważ pójść z nową osobą na randkę to jedno, a zaprosić ją na wesele to zupełnie inna sytuacja. Jednak ostateczna decyzja należy do użytkowników.

Polecamy: Nowa funkcja Tindera, na którą czekaliśmy od samego początku

Źródło: gizmodo.com