W USA dostępna jest pierwsza gra, która może być przepisywana jako lek

Gra na receptę? Dokładnie tak, w USA, na listę leków, wpisano pierwszą grę wideo w historii.

W ciekawych, pełnych sprzeczności, czasach przyszło nam żyć. Od lat gry wideo są głównie krytykowane za swoje negatywne efekty. Niemal przy każdej brutalnej zbrodni, dokonanej przez młodocianych przestępców, pojawiają się komentarze wiążące ich zachowanie z grami. To jednak nie wszystko, gry ponoć wpływają negatywnie na wiele innych aspektów naszego życia, jak np. pogorszenie wzroku czy aspołeczne zachowanie. Ostatecznie WHO uznało w zeszłym roku, że gry należy wpisać na oficjalną listę uzależnień i chorób.

Pandemia, z którą cały świat walczy niemal od początku tego roku spowodowała, że wiele rzeczy zostało wywróconych "do góry nogami". Wpłynęła ona również na to jak się zachowujemy, jak spędzamy wolny czas, itd. itp.. Zaledwie kilka tygodni temu WHO zorganizowało akcję, która miała zachęcić nas do pozostania w domach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wykorzystano w tym celu głównie gry wideo, które określono jako najlepsze medium do podtrzymywania więzi społecznych. Krótką pamięć mają decydenci z WHO.

Po latach ataków, gry wideo zostały wreszcie docenione, a raczej - sprawiedliwie je oceniono. Gry to nie tylko rozrywka, czy sposób na komunikację ze znajomymi. Odpowiednie produkcje mogą poprawiać nasz refleks czy koncentrację. Wirtualna rzeczywistość i gry z nią powiązane, już od dawna wykorzystywane są np. w medycynie czy wojsku. Teraz przyszedł czas na kolejny wielki i ważny krok w historii branży.

Agencja Żywności i Leków USA (oryg. The Food and Drug Administration, FDA), która zajmuje się m.in. kontrolą leków dopuszczanych do obrotu, uznała że produkcja firmy Akili Interactive - EndeavorRX, może zostać wpisana na listę leków dla dzieci pomiędzy 8, a 12 rokiem życia, które cierpią na ADHD. Ta niezwykła produkcja powstała z myślą o iPhone'ach i iPad'ach. W dużym uproszczeniu jest to typowy "endless-runner", jednak dzięki zastosowaniu specjalnego silnika i rozwiązań, które powstały przy udziale specjalistów zajmujących się takimi chorobami jak ADHD i Alzheimer, możliwe jest skuteczne wsparcie terapii dzieci cierpiących na to pierwsze schorzenie.

Jak podkreślają twórcy, do tej pory, jedna trzecia dzieci, którym przepisano EndeavorRX na 25 minut dziennie przez pięć dni w tygodniu na okres jednego miesiąca, wykazywała poprawę.

Choć oczywiście EndeavorRX nie zastąpi klasycznej terapii, to może być znakomitym do niej dodatkiem. Przyszłość z całą pewnością przyniesie nam więcej podobnych produkcji.

Zobacz również: CD Projekt RED pod ostrzałem graczy, wszystko z powodu poparcia dla LGBT