W USA kupisz bilety do kina za kryptowalutę!

Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą, której możesz użyć, żeby kupić bilety.

AMC Theaters to amerykańska sieć kin wielosalowych, która pozwala teraz kupować bilety za Bitcoin. I to nie jest jedyna kryptowaluta, której będziesz mógł użyć! Zgodnie z tweetem od dyrektora generalnego Adama Arona, AMC akceptuje również Ethereum, Bitcoin Cash i Litecoin do zakupów online. Mówi on również, że zapłacić można online za pomocą Apple Pay, Google Pay i PayPal.

Aron podkreśla, że taka metoda płatności jest dostępna tylko online, więc raczej nie będziesz mógł zapłacić kryptowalutą bezpośrednio w kinie. Według niego nowe metody płatności "już stanowią 14 procent naszych wszystkich transakcji online", ale nie jest jasne, czy ta liczba odnosi się do kryptowalut, czy obejmuje wszystkie metody płatności online wymienione w jego tweecie.

Nie posiadam kryptowaluty, więc nie mogę osobiście sprawdzić, jak można jej użyć do kupowania rzeczy online w AMC. Jednak przy składaniu zamówienia na ich stronie, metoda płatności PayPal ma adnotację, że "obsługuje kryptowaluty". Przypuszczalnie oznacza to, że będziesz musiał zalogować się na swoje konto PayPal i wybrać dowolną kryptowalutę, która jest tam dostępna, aby zapłacić za bilety.

Źródło: theverge.com