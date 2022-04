W Windows 10 i 11 pojawi się funkcja "pożyczona" od macOS

Microsoft nie tylko wprowadza swoje - mniej lub bardziej udane - pomysły, ale również patrzy na to, co robi konkurencja.

W macOS istnieje praktyczna funkcja Quick Look, czyli Szybki podgląd. Umożliwia ona na podejrzenie zawartości pliku graficznego lub tekstowego. W przypadku Eksploratora Plików na Windows mamy możliwość co najwyżej podejrzenia ikonek grafik w trzech różnych formatach - ale w przypadku tekstu nic to nie da. Dlatego Microsoft chce wprowadzić rozwiązanie podobne do Quick Looka - zrobi to za pomocą zestawu narzędzi Power Toys. Znajdująca się tam funkcja Peek daje taką właśnie możliwość. Jak na razie ma status eksperymentu, jednak jeśli się powiedzie, zostanie zintegrowana z zestawem.

Fot. Windows Latest

A jak to działa? Po prostu wybierasz plik w Eksploratorze Polów i naciskasz Shift+spację, aby podejrzeć zawartość pliku. Przykład powyżej. W przypadku Peek do wyświetlania podglądu używana jest systemowa aplikacja Zdjęcia. Będzie można powiększać lub zmniejszać podgląd. Niestety, o wbudowaniu tej funkcji w system póki co mowy nie ma - Power Toys będą niezbędne do wykonania tej czynności. Narzędzia muszą być włączone i działać w tle. Szkoda, ponieważ nie każdy ma na to ochotę, a większość użytkowników Windows o istnieniu Power Toys nawet nie wie.

Źródło: Windows Latest