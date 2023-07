W co grać na Androidzie, kiedy nie masz dostępu do WiFi? Te gry są idealne nawet na sesje offline

Zestawienie najlepszych gier na Androida, z których możemy korzystać bez dostępu do internetu.

Sporo tytułów obecnych w Sklepie Play to pozycje, które nudzą się już po kilkudziesięciu minutach zabawy. Jednak w obszernym katalogu Androida możemy znaleźć prawdziwe perełki, które zapewnią nam rozrywkę na długie godziny. Ponad to, wiele z nich nie wymaga dostępu do sieci, co będzie zdecydowanym atutem w podróży czy podczas niefortunnej awarii internetu. W tym artykule zbieramy dla was najciekawsze pozycje dostępne w Sklepie Play.

Alto's Odyssey

Cena - Darmowe / Link do Sklepu Play

Alto's Odyssey to niezwykle satysfakcjonująca gra typu endless runner. W rozgrywce wcielamy się w tytułowego Alto, którym będziemy eksplorować górzyste tereny poruszając się na snoawbordzie.

Tytuł oferuje przepiękną oprawę graficzną, wciągającą rozgrywkę oraz delikatną ścieżkę dźwiękową, która pomoże zrelaksować się podczas zabawy. Co więcej, gra dostępna jest w Sklepie Play zupełnie za darmo.

Don't Starve: Pocket Edition

Cena - 18,99 zł / Link do Sklepu Play

Don't Starve: Pocket Edition to mobilna kontynuacja komputerowego hitu sprzed kilku lat. Gra należy do gatunku przygodowych survivali, a naszym zadanie będzie przetrwanie podczas eksploracji tajemniczej dziczy.

Tytuł wyróżnia się charakterystyczną, rysunkową grafiką oraz bardzo prostą, a przy tym wciągającą, mechaniką rozgrywki.

Fallout Shelter

Cena - Darmowa / Link do Sklepu Play

Fallout Shelter to strategia czasu rzeczywistego będąca przedłużeniem uniwersum stworzonego przez firmę Bethesda.

Gra polega na zbudowaniu własnego schronu oraz opiece nad jego mieszkańcami. Naszym zadaniem będzie poszukiwanie zasobów, dbanie o lokatorów oraz rozbudowa kryjówki.

60 Seconds! Atomic Adventure

Cena - 16,99 zł / Link do Sklepu Play

Autorem 60 Seconds! Atomic Adventure jest polskie studio Robot Gentleman. Gra jest survivalem osadzonym w realiach postapokaliptycznych.

W tytule wcielamy się w ojca rodziny - Teda, którego zadaniem jest doprowadzenie krewnych do schronu oraz zgromadzenie odpowiednich zapasów przed wybuchem bomby atomowej. Na wykonanie misji mamy tytułowe 60 sekund. Następnie naszym celem będzie jak najdłuższe przetrwanie w zamkniętym bunkrze wraz z całą rodziną.

Civilization VI

Cena - Darmowa / Link do Sklepu Play

Civilization VI jest mobilnym odpowiednikiem strategii, która zadebiutowała na komputerach stacjonarnych w 2016 roku. Podobnie jak w innych tytułach z serii Sid Meier's naszym zadaniem będzie rozwijanie własnej cywilizacji.

Podczas rozgrywki podejmiemy wiele ważnych decyzji oraz spotkamy się z dylematami generowanymi przez SI. Będziemy również rozwijać technologię naszej cywilizacji oraz podbijać nowe terytoria.