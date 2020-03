W co grać ze znajomymi - najlepsze gry kooperacyjne

W związku z zamknięciem szkół na dwa tygodnie, zapewne sporo osób szuka dla siebie ciekawego zajęcia, często biorąc pod uwagę również swoich znajomych. Postanowiliśmy przedstawić parę najlepszych gier kooperacyjnych, które mogą umilić ten czas i pomóc na trochę oderwać się od tematyki wirusa.

Portal 2

Tytuł znany zapewne znacznej większości graczy. Gra polegająca na przechodzeniu różnego rodzaju pomieszczeń, będących swego rodzaju łamigłówkami. Głównym celem każdej kolejnej "komory testowej" jest dojście do wyjścia, gdzie najczęściej czeka na nas winda prowadząca do kolejnego poziomu. Pomóc w pokonywaniu kolejnych problemów ma nam "portal gun", który tworzy tytułowe portale. Gra posiada możliwość rozgrywki w maksymalnie dwie osoby, oferując w trybie kooperacyjnym dedykowaną kampanię. Jednakże, sama gra niekoniecznie musi się skończyć po jej przejściu. Tytuł znajduje się na platformie Steam, gdzie znajdziemy sekcję Workshop poświęconej tej grze, która zawiera wiele map stworzonych przez innych graczy. Jednocześnie udostępnia też dość prosty edytor, pozwalający samemu stworzyć taką komorę testową. Tytułem warto się też zainteresować nawet z zamiarem gry w pojedynkę.

Minecraft

Kolejna wyjątkowo znana gra. Jest to tytuł w którym możemy wybudować prawie wszystko co nam przyjdzie do głowy, od ogromnego zamku przez maszyny liczące, na miastach kończąc. Rozgrywka może być prowadzona na parę sposobów. Domyślny tryb przetrwania zakłada, że będziemy musieli zdobyć materiały do wybudowania domu, pilnować naszego głodu i uważać na różnego rodzaju czekające na nas niebezpieczeństwa. Tryb kreatywny pozwala na budowanie wspomnianych wcześniej budowli, bez potrzeby martwienia się o posiadaną przez nas ilość materiałów, poziom głodu i o inne utrudnienia. W grze znajdziemy jeszcze tryb przygodowy, aczkolwiek jest on wykorzystywany głównie przez twórców różnego rodzaju map, które mogą oni udostępnić w internecie. Jeśli zawartość oferowana przez tą grę się znudzi, to gra w wersji "Java Edition" umożliwia na doinstalowanie różnego rodzaju modów, które są w stanie dodać parę elementów, a czasem nawet całkowicie zmienić mechanikę gry.

Terraria

Gra, która na pierwszy rzut oka przypomina Minecrafta w 2D. Jednakże, tytuł ten znacznie różni się od wcześniej wspomnianego. Naszym celem jest pokonywanie kolejnych bossów, którzy odblokują kolejną zawartość. Oczywiście nie jest to takie łatwe i często do pokonania takiego bossa trzeba się nieźle uzbroić. Podczas gry mogą nam pomóc różnego rodzaju postacie, pojawiające się po spełnieniu odpowiednich wymagań (tak zwane NPC). Gra ta również posiada wsparcie dla modów, które zainstalujemy wgrywając tModLoader, a następnie wybierając to co nas interesuje z przeglądarki modów, znajdującej się w menu głównym.

Starbound

Graficznie jest to tytuł bardzo podobny do Terrerii, ale stawia bardziej na eksploracje kosmosu i różnych, wygenerowanych proceduralnie planet. Często różnią się one od siebie panującymi na nich warunkami, żyjącymi stworami oraz roślinnością. Poza tym, gra posiada całkiem ciekawą fabułę i co za tym idzie, misje fabularne oraz poboczne. Mimo to nadal dostajemy opcję ingerencji w otaczające nas środowisko i możliwość budowy. Tytuł na platformie Steam posiada wsparcie dla Workshop, gdzie znajdziemy sporą ilość modów dodających kontent do gry, lub zmieniających jej mechanikę.

Borderlands 3

Kolejna odsłona serii Borderlands. Jak każda poprzednia część (nie licząc Tales from the Borderlands) oferuje możliwość wspólnej gry do nawet czterech graczy. Grę przechodzimy jedną z czterech, lub sześciu (w zależności od części i zakupionych dlc) unikatowych postaci. Każda różni się od siebie umiejętnościami, wyglądam, charakterem i co za tym idzie dialogami wypowiadanymi podczas gry. Tytuł oferuje dość długi, główny wątek fabularny oraz dużo misji pobocznych. Mimo, że piszemy tutaj o części z trójką w tytule, to warto się też zainteresować poprzednimi częściami, które są równie ciekawe, a czasem przez niektórych uważane za lepsze. Borderlands 3 na komputerach osobistych jest aktualnie dostępny tylko na Epic Games Store, ale od 13 marca będzie można ją również nabyć na platformie Steam.

Space Engineers

Gra polegająca na budowie różnego rodzaju statków i stacji w kosmosie lub na planetach. Rozgrywkę możemy zacząć na jednej z wybranych pozycji startowych. Wśród nich możemy znaleźć ziemię, księżyc lub marsa, ale równie dobrze można zacząć w przestrzeni kosmicznej na jakiejś platformie lub małym stateczku. Aby móc się rozbudowywać trzeba pozyskać odpowiednie surowce, które znajdziemy na asteroidach lub planetach, a następnie odpowiednio je przerobić korzystając z wybudowanej maszynerii. Dodatkowo tytuł na platformie Steam posiada wsparcie dla Workshop, gdzie znajdziemy sporą ilość modów dodających kontent do gry, lub zmieniających jej mechanikę.

Satisfactory

Jedyny przedstawiony przez nas tytuł, który jest jeszcze w programie Early Access. Gra polega na budowaniu fabryki i osiąganiu kolejnych poziomów rozwoju. Przed rozpoczęciem rozgrywki, gracz jest pytany o lokację startową. Każda z czterech proponowanych w najnowszej trzeciej aktualizacji, znajduje się na tej samej dużej mapie. Gra w miarę postępu zmusza nas do rozbudowy fabryki i ulepszania jej poszczególnych elementów w celu przyśpieszenia produkcji, aby osiągnięcie dalszego poziomu rozwoju było możliwe w znacznie krótszym czasie. Zagrożenia czyhające na gracza to różnego zamieszkujące planetę stworzenia, które nie zawsze są przyjacielsko nastawione. Ważnym jest również pilnowanie poziomu zużycia prądu, aby nagle nie zostać z wyłączoną fabryką. Tytuł jest aktualnie dostępny na platformie Epic Games Store, a w przyszłości ma trafić także na Steam.





Oczywiście nie wymieniliśmy wszystkich tytułów posiadających tryb kooperacyjny. Jednakże, jeśli znacie jeszcze jakieś ciekawe produkcje, podzielcie się nimi w komentarzach.