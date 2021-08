W co zagrać na słabym komputerze - najlepsze gry z niskimi wymaganiami [06.08.2021]

Nie każdy może sobie pozwolić na komputer lub laptop z topowymi podzespołami, dlatego przedstawiamy nasze zestawienie najlepszych gier na słabszy sprzęt.

Spis treści

Risen

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP SP3

: Windows XP SP3 Procesor : Intel Core 2 GHz

: Intel Core 2 GHz Pamięć RAM : 1 GB

: 1 GB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9.0, nVidia GeForce 7900/ATI Radeon X1800 lub lepsza

Risen jest to pierwszy projekt Piranha Bytes po wydaniu trzeciej części Gothica. Trafiamy do mało gościnnego świata, w którym musimy nauczyć się żyć i przetrwać. Na początku będziemy doskonalić swoje umiejętności przez wykonywanie zadań zleconych przez frakcje zamieszkujące świat. U handlarzy kupimy przedmioty, broń, pancerz oraz jedzenie, dzięki któremu będziemy mogli odnowić poziom zdrowia. Risen czerpie garściami z serii Gothic. Widać tutaj wiele podobieństw do tej kultowej produkcji.

Risen jest aktualnie dostępny na platformie Steam w cenie 8,99 zł.

Zobacz również:

fot. Piranha Bytes

Sonic Mania

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 lub nowszy

: Windows 7 lub nowszy Procesor : Core 2 Duo

: Core 2 Duo Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: kompatybilna DirectX 9.0c

Sonic Mania to hołd złożony przeszłości i przyszłości świata gier wideo. Gra oferuje zupełnie nowe przygody kultowego jeża Sonica, teraz w HD, 60 klatkach na sekundę oraz grafice 2D w stylu retro. Oprócz klasycznej rozgrywki, w której naszym celem jest przejście każdej planszy oraz pokonanie ich bossów, do naszej dyspozycji twórcy udostępnili także tryby rywalizacji z innymi graczami oraz kooperacji ze znajomymi. Sonic Mania została stworzona przez Christiana Whiteheada oraz firmy Headcannon i Pagoda WestGames we współpracy z Sonic Team.

Gra aktualnie jest dostępna w promocji na platformie Steam. Możemy ją kupić w cenie 7,19 zł.

Sonic Mania Źródło: Steam

Deus Ex: GOTY Edition

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP/Vista

: Windows XP/Vista Procesor : minimum 1 GHz

: minimum 1 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9

Deus Ex to kultowa gra fabularna, utrzymana w klimacie cyberpunk. Znajdziemy tutaj elementy łączące produkcje FPP oraz RPG akcji. Głównym bohaterem jest JC Denton, agent walczący z terroryzmem, który wpada na trop spisku mającego umożliwić przejęcie kontroli nad światem. Deus Ex charakteryzuje się nieliniowo poprowadzoną fabułą oraz dużymi możliwościami rozwoju bohatera. Dodatkowo, każda nasza decyzja ma wpływ na rozwój wydarzeń. Znajdziemy tutaj wszystko, co w RPG najlepsze.

Gra aktualnie jest dostępna w promocji na platformie GOG.com. Możemy ją kupić w cenie 3,59 zł.

Deus Ex źródło: GOG.com

Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 2000, XP, Vista

: Windows 2000, XP, Vista Procesor : Intel Pentium II lub AMD Athlon 450 MHz

: Intel Pentium II lub AMD Athlon 450 MHz Pamięć RAM : 128 MB

: 128 MB Karta graficzna: z 32 MB VRAM i kompatybilna z OpenGL

W zeszłym tygodniu cały świat obchodził Star Wars Day, dlatego naszą listę otwiera ciepło przyjęta ostatnia część serii Jedi Knight. Gracz wciela się w ucznia Akademii Jedi, który z czasem musi dokonać wyboru pomiędzy Jasną a Ciemną Stroną Mocy. W walce wykorzysta zbudowany przez siebie miecz świetlny oraz potęgę Mocy.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 8 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy Źródło: Steam

GTA: San Andreas

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 2000/XP (lub nowszy)

: Windows 2000/XP (lub nowszy) Procesor : 1 Ghz Pentium III lub AMD Athlon

: 1 Ghz Pentium III lub AMD Athlon Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: z pamięcią co najmniej 64 MB (Geforce 3 lub lepsza)

Gracz wciela się w Carla Johnsona, który nie miał miłego powitania po powrocie na rodzinne Grove Street. Jego matkę zamordowano, a on sam jest na celowniku skorumpowanych służb. W stanie San Andreas, które jest areną walk gangów narkotykowych, nic nie jest proste.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

GTA: San Andreas Źródło: Steam

Seria Assassin's Creed (części 1-4)

Minimalne wymagania (Assassin's Creed Revelations):

System operacyjny : Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1

: Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1 Procesor : Intel Core2 Duo E4400 2.0 GHz lub AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.1 GHz

: Intel Core2 Duo E4400 2.0 GHz lub AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.1 GHz Pamięć RAM : 1.5 GB (Windows XP), 2 GB (Windows Vista, 7)

: 1.5 GB (Windows XP), 2 GB (Windows Vista, 7) Karta graficzna: z 256 MB VRAM, obsługująca Shader Model 4.0

Seria gier akcji od Ubisoftu, który skupia się na losach bractwa asasynów. Pierwsze części serii to produkcje z otwartym, wciągającym światem i fabułą na wysokim poziomie. Pierwsza część przenosi gracza do czasów wypraw krzyżowych i ukazuje losy Altaira, asasyna z końca XII wieku.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Assassin's Creed Źródło: Steam

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 2000, XP, XP 64-bitowy

: Windows 2000, XP, XP 64-bitowy Procesor : Intel Pentium IV 2.0 GHz

: Intel Pentium IV 2.0 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: z 128 MB VRAM, kompatybilna z DirectX 9.0

Czwarta odsłona serii The Elder Scrolls, w której przyjdzie graczowi zwiedzać kontynent Tamriel. Cesarstwo chyli się ku upadkowi, a gracz musi odnaleźć zaginionego spadkobiercę tronu. Kryzys pogłębia fakt, że na terenie prowincji pojawiają się bramy do niebezpiecznej Otchłani.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 20 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Źródło: Steam

Need For Speed: Most Wanted (2005)

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP

: Windows XP Procesor : Intel Pentium 4 1.60GHz / AMD Athlon XP 1600+

: Intel Pentium 4 1.60GHz / AMD Athlon XP 1600+ Pamięć RAM : 256 MB RAM

: 256 MB RAM Karta graficzna: GeForce 6600 / RADEON 9000 Family

Dla miłośników wyścigów polecamy część serii Need for Speed, która dla wielu jest najlepszą odsłoną serii - Most Wanted z 2005 roku. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać tej odsłony serii, bądź macie po prostu ochotę na wyścigi z udziałem policji i tuning samochodów, lepiej wybrać nie możecie.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 25 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Need For Speed: Most Wanted Źródło: Steam

This War of Mine

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7/8/10

: Windows 7/8/10 Procesor : Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz

: Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz Pamięć RAM : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Karta graficzna: Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB

Inspirowana autentycznymi wydarzeniami gra strategiczna osadzona w realiach konfliktu rozgrywającego się w czasach współczesnych, w której silnie zaakcentowany został motyw przetrwania w niesprzyjających okolicznościach. W This War of Mine naszym zadaniem jest przetrwać jako grupa często zupełnie obcych osób. Za stworzenie tej produkcji odpowiada polskie 11 bit studios.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 10 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

This War of Mine Źródło: Steam

Limbo

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP, Vista, 7

: Windows XP, Vista, 7 Procesor : taktowany 2 GHz

: taktowany 2 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: obsługująca Shader Model 3.0

Limbo to dwuwymiarowa gra platformowa o mrocznej stylistyce. Gracz steruje chłopcem, który stara się odnaleźć swoją siostrę. Na jego drodze stanie wiele śmiertelnie niebezpiecznych pułapek, a także wrogo nastawionych istot, takich jak pająki czy robaki pożerające mózg.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 20 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Limbo Źródło: Steam

The Binding of Isaac: Rebirth

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 8 / 7 / Vista / XP.

: Windows 8 / 7 / Vista / XP. Procesor : 2.4 GHz Quad Core 2.0 lub lepszy

: 2.4 GHz Quad Core 2.0 lub lepszy Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna: Intel HD Graphics 4000, ATI Radeon HD-Series 4650, Nvidia GeForce 2xx-Series lub lepsze

The Binding of Isaac to fabularna gra akcji z losowo generowanymi poziomami oraz wieloma elementami z gier rougelike. Podążając za Isaaciem w jego wędrówce, gracz napotka dziwne skarby, które nadadzą mu nadludzkie zdolności, walkę ze stadami tajemniczych potworów oraz wywalczy drogę na wolność.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 50 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

The Binding of Isaac: Rebirth Źródło: Steam

Super Meat Boy

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit Procesor : Intel Core i3

: Intel Core i3 Pamięć RAM : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Karta graficzna: 3 GB GeForce GTX 780 / 4 GB Radeon R9 380 lub lepsza

Ciężka jak diabli platformówka, w której kierowana przez ciebie ruchoma kostka mięsa próbuje uratować swoją dziewczynę (wykonaną akurat z bandaży) przed złym płodem w słoiku noszącym garnitur. Super Meat Boy to pozycja idealna dla fanów szybkich gier zręcznościowych i osób lubiących pobijać własne rekordy.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Super Meat Boy Źródło: Steam

Stardew Valley

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows Vista i nowszy

: Windows Vista i nowszy Procesor : taktowany 2 GHz

: taktowany 2 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: z 256 MB VRAM, obsługująca Shader Model 3.0+

W tej niezależnej produkcji, łączącej gatunki RPG i symulacji, przyjdzie nam podjąć próbę odbudowania gospodarstwa naszego dziadka. Początkowo gracz zajmuje się uprawą ziemi, aby w przyszłości spróbować także hodowli zwierząt. W Stardew Valley możemy również wytwarzać przedmioty i potrawy, może również łowić ryby, wydobywać surowce, a także walczyć.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 50 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Stardew Valley Źródło: Steam

AKTUALIZACJA 07.06.2021

Heroes of Might and Magic III

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : Intel Core2 Duo E4400 - 2.0 GHz i nowszy lub AMD Athlon64 X2 3800+ - 2.0 GHz i nowszy

: Intel Core2 Duo E4400 - 2.0 GHz i nowszy lub AMD Athlon64 X2 3800+ - 2.0 GHz i nowszy Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: 256 MB VRAM, nVidia GeForce 8800GT i nowsze lub AMD Radeon HD2900 i nowsze

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia to zdaniem wielu miłośników serii HOMM najlepsza z odsłon tej turowej strategii z elementami RPG, osadzonej w świecie fantasty. Zadaniem gracza jest eksplorowanie świata Erathii, rozbudowywanie swojego zamku i podbijanie kolejnych, rozwijanie bohatera, a także gromadzenie armii stworów, które pomogą rozprawić się z przeciwnikami. Jest tu i kampania i doskonały tryb wieloosobowy. Dzięki ogromnej ilości darmowych map, bawić się można praktycznie w nieskończoność.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Heroes of Might and Magic III Źródło: Steam

Hotline Miami

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP i nowszy

: Windows XP i nowszy Procesor : 1.4 GHz Intel Pentium III lub AMD

: 1.4 GHz Intel Pentium III lub AMD Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: 32 MB VRAM

Hotline Miami to niezwykle brutalna gra akcji 2D, która zdobyła swego czasu kolosalną popularność na platformie Steam. Cel zabawy? Szeroko pojęta rozwałka i zabicie wszystkich przeciwników na mapie! Tutaj giniecie od jednego postrzału, a eliminowanie kolejnych przeciwników wcale nie jest łatwe - wszystko trzeba planować dosłownie w ułamku sekundy. Wydarzenia na ekranie odbywają się niezwykle dynamicznie, a wszystkiemu towarzyszy doskonały, pełny energii soundtrack.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 10 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Hotline Miami Źródło: Steam

Undertale

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP i nowszy

: Windows XP i nowszy Procesor : 2 GHz

: 2 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: 128 MB VRAM

Undertale to sztandarowy przykład tego jak niewielkie znaczenie ma oprawa graficzna w grze. Ten RPG 2D o osobliwej estetyce opowiada wciągającą i złożoną historię dziewczynki, która trafia do podziemnego świata opanowanego przez potwory. Produkcja wypełniona jest po brzegi ambitnym humorem, doskonałym dialogami oraz wciągającymi walkami.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Undertale Źródło: Steam

Terraria

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP i nowszy

: Windows XP i nowszy Procesor : 2 GHz

: 2 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: 128 MB VRAM

Jak wyglądałby Minecraft, gdyby rozgrywał się w dwuwymiarowym świecie? Odpowiedzią na to pytanie jest Terraria, czyli dwuwymiarowa gra eksploracyjna z elementami survivalu.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Terraria Źródło: Steam

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Kangurek Kao: Runda 2

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : 600 MHz

: 600 MHz Pamięć RAM : 128 MB

: 128 MB Karta graficzna: 32 MB kompatybilna z DirectX 8.1

Polacy po kilkunastu latach zdecydowali się na ponowną dystrybucję kultowego Kangurka Kao. Runda 2 stanowi jedną z najlepszych platformówek 3D, jakie kiedykolwiek zagościły na pecetach.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 9 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Kangurek Kao: Runda 2 Źródło: Steam

Hollow Knight

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : Intel Core 2 Duo E5200

: Intel Core 2 Duo E5200 Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Karta graficzna: GeForce 9800GTX+ (1GB)

Dzieło studia Team Cherry to pozycja obowiązkowa dla miłośników metroidvanii i dwuwymiarowych platformówek. Hollow Knight rzuca graczy w niebezpieczny świat, którego podziemia skrywają wiele niebezpiecznych sekretów.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 60 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Hollow Knight Źródło: Steam

Twierdza Krzyżowiec HD

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : Intel Pentium 4 1.6Ghz lub podobny

: Intel Pentium 4 1.6Ghz lub podobny Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: 64 MB kompatybilna z DirectX 8.1

Jest to sequel gry strategicznej o tytule Twierdza, który przenosi gracza do świata Bliskiego Wschodu. W grze czekają na gracza cztery kampanie i 100 potyczek w szlaku krzyżowca (tryb wyzwania).

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 15 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Twierdza Krzyżowiec HD Źródło: Steam

The Sims 4

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy (wymagana jest wersja 64-bitowa)

: Windows 7 i nowszy (wymagana jest wersja 64-bitowa) Procesor : 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ lub podobny

: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ lub podobny Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Karta graficzna: 128 MB, NVIDIA GeForce 6600 lub nowsza, ATI Radeon X1300 lub nowsza, Intel GMA X4500 lub nowsza

Gracze The Sims 4 ponownie mają okazję pokierować życiem wirtualnej rodziny. Edytor postaci pozwala nie tylko zdecydować o cechach fizycznych każdego z Simów, ale także określić jego osobowość, charakter i aspiracje.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 35 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

The Sims 4 Źródło: Steam

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Don't Starve

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8

: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 Procesor : 1.7 GHz lub lepszy

: 1.7 GHz lub lepszy Pamięć RAM : powyżej 1 GB

: powyżej 1 GB Karta graficzna: Radeon HD5450 lub lepsza; 256 MB lub wyżej

Don't Starve to bezkompromisowa gra o przetrwaniu w dziczy, pełna nauki i magii.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 50 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Don't Starve Źródło: Steam

60 Seconds! Reatomized

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy (wymagana jest wersja 64-bitowa)

: Windows 7 i nowszy (wymagana jest wersja 64-bitowa) Procesor : Intel Core i5-2430M

: Intel Core i5-2430M Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Karta graficzna: Nvidia GT540

Mając tylko 60 sekund do wybuchu bomby atomowej, prowadź Teda w czasie jego szaleńczego pędu po domu, w poszukiwaniu użytecznych przedmiotów i członków rodziny.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 40 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

60 Second! Reatomized Źródło: Steam

Evoland i Evoland 2

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP SP2 i nowszy

: Windows XP SP2 i nowszy Procesor : jednordzeniowy 1.7 GHz

: jednordzeniowy 1.7 GHz Pamięć RAM : 1 GB

: 1 GB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9.0c

Evoland to podróż przez historię gier z gatunku action/adventure, pozwalająca na odblokowywanie nowych technologii, systemów rozgrywki i ulepszeń graficznych w miarę postępów w grze.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 5 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Evoland Źródło: Steam

The Escapits 1 i 2

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP

: Windows XP Procesor : Dual Core 2.4 GHz

: Dual Core 2.4 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Intel HD Graphics 4000, Nvidia GeForce 8000, ATI Radeon HD 4800 Series

The Escapists to gra, w której gracz przenosi się - do potraktowanego z lekkim przymrużeniem oka - więziennego świata.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 15 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

The Escapits Źródło: Steam

Saga Gothic

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP/2000/ME/98/Vista

: Windows XP/2000/ME/98/Vista Procesor : Intel Pentium III 700 MHz

: Intel Pentium III 700 MHz Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: obsługująca grafikę 3D, 32 MB

Sagi Gothic chyba nie trzeba nikomu przedstawiać - w Polsce seria stała się wręcz kultowa i do dzisiaj ma swoich zagorzałych fanów. W grze wcielamy się w Bezimiennego, który został uwięziony wewnątrz magicznej bariery. Gracz musi nauczyć się przetrwać w tym środowisku, często zawiązując mniej lub bardziej opłacalne sojusze.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 10 zł, wystarczy kliknąć tutaj.