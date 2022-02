W co zagrać na słabym komputerze - najlepsze gry z niskimi wymaganiami [11.02.2022]

Nie każdy może sobie pozwolić na komputer lub laptop z najlepszymi obecnie podzespołami, dlatego przedstawiamy nasze zestawienie najlepszych gier na słabszy sprzęt.

Stalker: Zew Prypeci

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - Intel Pentium IV 2.0 GHz/AMD AthlonXP 2200+

- Intel Pentium IV 2.0 GHz/AMD AthlonXP 2200+ Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - nVidia GeForce 5700/ATI Radeon 9600

Zew Prypeci to kolejna odsłona serii gier Stalker. Ponownie trafimy do Zony, czyli skażonej strefy wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Po wydarzeniach znanych z pierwszej odsłony, okazuje się, że ukraiński rząd znalazł sposób na przedostanie się do centrum Strefy i próbuje przejąć kontrolę nad elektrownią. Pierwsza grupa miała za zadanie stworzenie szczegółowych map, jednak z niewiadomych przyczyn większość helikopterów się rozbiła. Wcielamy się w Alexandra Degtyareva, agenta Ukraińskiej Agencji Ochrony, którego zadaniem jest odkrycie tego, co stoi za niepowodzeniem misji. Podczas rozgrywki zwiedzimy m.in. wschodnie dzielnice Prypeci, fabrykę Jupiter, stację kolejową Janów oraz wioskę Kopachi. Te miejsca bazują na prawdziwych lokacjach. Podobnie jak w poprzednich grach z serii będziemy wykonywać zadania główne, ale czeka na nas także wiele aktywności dodatkowych. Twórcy nadal utrzymują świetny, mroczny klimat, z jakim mieliśmy do czynienia we wcześniejszych odsłonach Stalkera.

Grę możemy aktualnie kupić w obniżonej cenie 21,59 zł w serwisie GOG.com.

Stalker: Zew Prypeci (fot. GOG.com)

F.E.A.R.

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - Pentium 4 1.7 GHZ

- Pentium 4 1.7 GHZ Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - NVIDIA GeForce 4 Ti

F.E.A.R. to gra, która świetnie łączy w sobie pierwszoosobową strzelankę oraz survival horror. Wcielamy się tutaj w jednego z członków organizacji F.E.A.R. (First Encounter Assault and Recon), która zajmuje się zwalczaniem terroryzmu. Wchodzący w jej skład, poza podstawowym szkoleniem bojowym uczą się także pod kątek zdolności paranormalnych. Naszym głównym zadaniem w F.E.A.R. będzie odbicie z rąk terrorystów siedziby korporacji technologicznej o nazwie Armacham. Podczas rozgrywki będziemy przemierzać nie tylko budynek, ale także sporą część miasta. Do dyspozycji otrzymujemy także dość pokaźny arsenał broni. Gra zebrała zaraz po premierze bardzo dobre oceny i można śmiało powiedzieć, że po części wyznaczyła nowy trend w produkcji strzelanek.

Empire Earth 2

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7

- Windows XP / Vista / 7 Procesor - 2.2 GHz Intel Pentium 4 lub AMD Athlon

- 2.2 GHz Intel Pentium 4 lub AMD Athlon Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - NVIDIA GeForce 4

W Empire Earth 2 stajemy na czele wybranej cywilizacji. Naszym głównym celem jest poprowadzenie jej od czasów kamienia łupanego do ery lotów kosmicznych. Będziemy tutaj m.in. rozwijać technologie, tworzyć wojsko, dbać o dyplomacje i walczyć z konkurencyjnymi nacjami. W porównaniu do pierwszej odsłony, twórcy usprawnili działanie sztucznej inteligencji. Rozgrywka jest bardziej wymagająca. Co więcej, będziemy musieli reagować także na warunki pogodowe, takie jak deszcz, burze czy mgła. Empire Earth 2 jest także dość przyjazne dla graczy, którzy nie są przyzwyczajeni do "dużych" gier strategicznych. Specjalny system deleguje poszczególne jednostki do zadań, które powinny wykonywać. Podobnie działa to z wojskiem. Unikniemy dzięki temu sytuacji, gdzie jednostki w niezrozumiały sposób łamią szyk i wdają się w przypadkowe starcia.

Empire Earth 2 możemy aktualnie kupić w serwisie GOG.com w cenie 39,69 zł.

Empire Earth 2 (fot. YouTube/Kyle)

Fallout 3

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - 2.4 Ghz Intel Pentium 4

- 2.4 Ghz Intel Pentium 4 Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - NVIDIA 6800/ATI X850

- NVIDIA 6800/ATI X850 Dysk twardy - 7 GB wolnego miejsca na dysku

W Fallout 3 historię naszego bohatera poznajemy od momentu jego narodzin. Twórcy zastosowali tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie. Po stworzeniu postaci, wyborze najważniejszych cech oraz wyglądu twarzy, naszym oczom ukazuje się twarz ojca, bardzo podobna do tej, którą sami stworzyliśmy. Właściwa historia rozpoczyna się w wieku 19 lat, kiedy opuszczamy Kryptę 101. W "trójce" twórcy postawili na bardzo dużą rewolucję rozgrywki. Całość obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Starcia także są o wiele bardziej brutalne. Fallout 3, to odsłona, która rozpoczęła nowy rozdział w historii serii.

Grę można aktualnie kupić w serwisie GOG.com w cenie 26,99 zł

Fallout 3 (fot. Bethesda)

Planescape: Torment Enhanced Edition

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - Dual Core Processor

- Dual Core Processor Pamięć RAM - 1 GB RAM

- 1 GB RAM Karta graficzna - kompatybilna z OpenGL 2,0

- kompatybilna z OpenGL 2,0 Dysk twardy - 2 GB wolnego miejsca na dysku

Planescape: Torment Enhanced Edition to odświeżona wersja klasyka RPG z 1999 roku. Gra nie doczekała się nowej zawartości pod względem fabularnym, jednak twórcy bardzo mocno odświeżyli interfejs, grafikę oraz oprawę dźwiękową. Trafiamy tutaj do tytułowego świata Planescape, którego centrum stanowi Miasto Drzwi (Sigil). Stąd możemy dostać się do dowolnego miejsca Wieloświata. Nasz bohater jest nieśmiertelny. Niestety ma to swoje konsekwencje. Za każdym razem, kiedy umiera, po jakimś czasie budzi się ponownie, jednak traci część pamięci. Naszym głównym zadaniem jest odkrycie swojej własnej przeszłości i rozwiązanie zagadki związanej z nieśmiertelnością. Podstawą Planescape Torment jest eksploracja fantastycznego świata, odkrywanie jego tajemnic i wykonywanie zleconych zadań. Od naszych decyzji w dużej mierze zależy dalszy rozwój fabuły.

Grę można aktualnie kupić w promocyjnej cenie 21,59 zł w serwisie GOG.com.

Planescape Torment

Soldier of Fortune

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - 1,8 GHz

- 1,8 GHz Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

- kompatybilna z DirectX 9 Dysk twardy - 1 GB wolnego miejsca na dysku

Soldier of Fortune to jeden z najbardziej wyrazistych FPS-ów osadzonych w czasach współczesnych, którego autorem jest studio Raven Software. O czym opowiada gra? Grupa dowodzona przez Segieja Dekkera kradnie z wojskowego magazynu w Rosji głowice nuklearne. Co ciekawe, nie chcą użyć ich do własnych celów, tylko sprzedać dyktatorom z krajów Trzeciego Świata. Wcielamy się tutaj w postać Johna Mulinsa, najemnika, którego zadaniem jest wytropienie Dekkera i nie dopuszczenie do transakcji. Soldier of Fortune przepełnione jest brutalnymi scenami. Kulami z karabinu możemy rozczłonkowywać ciała wrogów. Co ciekawe, całą grę możemy przejść bez zabijania. Jeśli strzelimy przeciwnikowi w broń, zmusimy go do poddania się. Mimo to gra została zakazana w wielu krajach na całym świecie a w większości oznaczana jest jako produkt wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Soldier of Fortune (fot. GOG.com)

Wiedźmin 2: Zabójcy królów

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7

- Windows XP / Vista / 7 Procesor - 2,2 GHz

- 2,2 GHz Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - Nvidia GF 8800 512 MB VRAM / ATI Radeon HD 3850 512 MB VRAM

- Nvidia GF 8800 512 MB VRAM / ATI Radeon HD 3850 512 MB VRAM Dysk twardy - 23 GB wolnego miejsca na dysku

CD Projekt RED w 2007 roku stworzył doskonałego Wiedźmina. W 2011 roku światło dzienne ujrzała kontynuacja przygód Geralta z Rivii w Wiedźmin 2: Zabójcy królów. Stworzony na nowym silniku Wiedźmin nawet teraz prezentuje się bardzo dobrze. Opowiedziana w grze historia może nie jest tak rozbudowana jak w pierwszej, a tym bardziej w trzeciej części, jednak zdecydowanie zasługuje na uznanie. Wszystko, co najlepsze w pierwszej odsłonie serii w "dwójce" zostało rozbudowane i poprawione. Wiedźmin 2: Zabójcy królów to zdecydowanie jedna z najlepszych gier początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku.

Grę Wiedźmin 2: Zabójcy królów można aktualnie kupić w cenie 5,99 zł w serwisie GOG.com.

Wiedźmin 2: Zabójcy królów (fot. GOG.com)

Syberia

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - 1 GHz lub więcej

- 1 GHz lub więcej Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - kompatybilna z DirectX

- kompatybilna z DirectX Dysk twardy - 1,2 GB wolnego miejsca na dysku

Syberia to klasyczna gra przygodowa. Podczas rozgrywki poznajemy historię Kate Walker, młodej prawniczki z Nowego Jorku, która ma za zadanie sfinalizować sprzedaż starej fabryki znajdującej się w alpejskiej dolinie. Podczas podróży przez Europę do najdalszych krańców wschodniej Rosji spotka na swojej drodze dużo nietuzinkowych postaci oraz maszyn. Syberia to zdecydowanie jedna z najlepszych gier przygodowych w historii.

Syberia jest aktualnie dostępna w promocji. Możemy ją kupić za 5,29 zł w serwisie GOG.com.

Syberia (fot. GOG.com)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - Intel Pentium IV 2.0 GHz/AMD AthlonXP 2200+

- Intel Pentium IV 2.0 GHz/AMD AthlonXP 2200+ Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - nVidia GeForce 5700/ATI Radeon 9600/256MB

- nVidia GeForce 5700/ATI Radeon 9600/256MB Dysk twardy - 10 GB wolnego miejsca na dysku

Akcja gry zabiera nas do miejsca, w którym katastrofa spowodowała eksplozję sarkofagu zbudowanego wokół reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Przenosimy się do roku 2012. Podczas rozgrywki wcielamy się w śmiałka, który jest zwany Stalkerem. Wyruszamy do Strefy w poszukiwaniu pozostawionych tam artefaktów. Na swojej drodze spotkamy różnorodnych przeciwników a całość opiera się przede wszystkim na eksploracji. Mimo, że rozgrywkę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, w grze znajdziemy też sporo elementów taktycznych oraz tych znanych z gier RPG.

Stalker: Shadow of Chernobyl dostępne jest aktualnie w cenie 21,59 zł w serwisie GOG.com.

Stalker: Shadow of Chernobyl (fot. GOG.com)

Human Resource Machine

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - 1,5 GHz

- 1,5 GHz Pamięć RAM - 1 GB RAM

- 1 GB RAM Karta graficzna - grafika, którą wspiera Shader Model 2.0 lub nowszy

- grafika, którą wspiera Shader Model 2.0 lub nowszy Dysk twardy - 200 MB wolnego miejsca na dysku

Zautomatyzuj zadania pracowników biurowych, aby rozwiązać zagadki logiczne. Na każdym poziomie otrzymujesz zlecenie od swojego szefa - wykonaj je poprzez programowanie Twojego małego pracownika biurowego. Jeśli ci się uda, zostaniesz awansowany na następny poziom i kolejny rok pracy w ogromnym biurowcu.

Gra jest obecnie dostępna w serwisie GOG.com w cenie 16,19 53,99 .

Human Resource Machine (fot. GOG.com)

Red Faction

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - 2 GHz

- 2 GHz Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - grafika 3D kompatybilna z DirectX 9

- grafika 3D kompatybilna z DirectX 9 Dysk twardy - 2 GB wolnego miejsca na dysku

Akcja Red Faction rozgrywa się w 2075 roku. Po tym, jak zasoby naturalne na ziemi się wyczerpały, korporacja Ultor postanawia rozpocząć eksploatację złóż na Marsie. W pewnym momencie w kopalniach wybucha bunt. Wcielamy się w postać Parkera, który dołącza do rebelii i stara się przeciwstawić autorytarnym rządom korporacji i wyjaśnić tajemnicę plagi, która dziesiątkuje społeczność. Red Faction to klasyczny FPS. Do dyspozycji dostajemy kilkanaście rodzajów broni a na naszej drodze staną rozmaici przeciwnicy. Kampania fabularna składa się z 20 poziomów o różnym poziomie trudności.

Red Faction można aktualnie kupić w promocyjnej cenie 7,49 zł na platformie GOG.com.

Red Faction (fot. GOG.com)

Blade Runner

Minimalne wymagania

System operacyjny - 7 / 8 / 10

- 7 / 8 / 10 Procesor - 1 GHz

- 1 GHz Pamięć RAM - 256 MB RAM

- 256 MB RAM Karta graficzna - grafika 3D kompatybilna z DirectX 7 lub 9

- grafika 3D kompatybilna z DirectX 7 lub 9 Dysk twardy - 2 GB wolnego miejsca na dysku

W grze wcielasz się w rolę detektywa Raya McCoya. Uzbrojony w swoje umiejętności śledcze i narzędzia z Blade Runnera, musisz przemierzać ciemne, deszczowe ulice Los Angeles A.D. 2019 w pogoni za zbuntowanymi androidami. Poszukiwanie tych tak zwanych replikantów to trudny orzech do zgryzienia, ponieważ wyglądają i zachowują się oni niemal dokładnie tak samo jak prawdziwi ludzie. W obliczu narastających dylematów moralnych, McCoy będzie musiał wkrótce odpowiedzieć na pytania dotyczące własnego człowieczeństwa.

Grę Blade Runner możemy aktualnie kupić w promocyjnej cenie, 26,29 zł w sklepie GOG.com.

Blade Runner (fot: GOG.com)

Metal Gear Solid

Minimalne wymagania

System operacyjny - 7 / 8 / 10

- 7 / 8 / 10 Procesor - 1.8 GHz

- 1.8 GHz Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - Nvidia lub AMD kompatybilna z DirectX 9 / 256 MB VRAM

- Nvidia lub AMD kompatybilna z DirectX 9 / 256 MB VRAM Dysk twardy - 1 GB wolnego miejsca na dysku

Metal Gear Solid to przełomowa gra akcji, która zawiera wiele elementów skradankowych. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać Solid Snake'a, byłego członka organizacji FOXHOUND, która prowadzi badania nad mechem zdolnym do przenoszenia głowic jądrowych. Gra skupia się przede wszystkim na skradaniu i cichym eliminowaniu przeciwników. Na szczególną uwagę zasługują starcia z bossami. Stając z nimi do walki będziemy musieli opracować specjalną taktykę. Do dyspozycji będziemy mieć wiele pomocnych narzędzi, m.in. noktowizor, ładunki wybuchowe czy maksi gazowe.

Metal Gear Solid możemy aktualnie kupić w promocyjnej cenie, 26,99 zł w sklepie GOG.com.

Metal Gear Solid (fot: GOG.com)

SWAT 4: Gold Edition

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - 1.8 GHz

- 1.8 GHz Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - Nvidia lub AMD kompatybilna z DirectX 9

- Nvidia lub AMD kompatybilna z DirectX 9 Dysk twardy - 1 GB wolnego miejsca na dysku

- 1 GB wolnego miejsca na dysku Inne: Zintegrowane karty graficzne Intel nie są obsługiwane

Uwaga: SWAT 4: Gold Edition wspiera rozgrywkę wieloosobowa tylko w trybie LAN albo direct connection.

Wejdź do pełnego napięcia, ziarnistego i wybuchowego świata, który jest normą dla SWAT. SWAT 4 daje Ci łatwą kontrolę nad zaawansowanymi narzędziami strategicznymi i taktycznymi. Planuj misje. Rozmieść swój zespół. Zlikwiduj niebezpiecznych przestępców. A dzięki Pakietowi rozszerzającemu SWAT 4 otrzymasz dodatkową broń, wyposażenie i jeszcze większe wyzwania. Wszystko to składa się na tak intensywną akcję, że to może być tylko SWAT.

Gra SWAT 4: Gold Edition bierze obecnie udział w w zimowej wyprzedaży na GOG.com, gdzie jest dostępna w cenie 40,89 zł 20,49 zł.

SWAT 4: Gold Edition (Fot. GOG.com)

Hitman: Blood Money

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7/8/10

- Windows 7/8/10 Procesor - Pentium 4 1.5 GHz

- Pentium 4 1.5 GHz Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - GeForce FX / Radeon 9500

- GeForce FX / Radeon 9500 Dysk twardy - 5 GB wolnego miejsca na dysku

Hitman: Blood Money to czwarta odsłona bestsellerowego cyklu o Agencie 47. Mechanika i główne założenia rozgrywki są bardzo podobne do tych znanych z poprzednich części. Otrzymujemy zlecenia i tylko od nas zależy, w jaki sposób dokonamy mordu naszego celu. Twórcy postanowili premiować dyskretne przechodzenie misji. Musimy uważać, by nie zostawiać świadków, nie być nagranym na kamerach oraz zminimalizować straty wśród cywili. Im "czystsza" robota, tym więcej pieniędzy otrzymamy. Za zarobioną gotówkę możemy kupować i ulepszać broń, oraz śmiercionośne gadżety, które pomogą nam w kolejnych zadaniach.

Jeśli interesuje cię gra Hitman: Blood Money, możesz ją aktualnie kupić w serwisie GOG.com za 8,79 zł.

Hitman: Blood Money (fot. GOG.com)

The Binding of Isaac: Rebirth

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP

- Windows XP Procesor - Core 2 Duo

- Core 2 Duo Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

- kompatybilna z DirectX 9 Dysk twardy - 499 MB wolnego miejsca na dysku

The Binding of Isaac to generowana losowo strzelanka RPG akcji z elementami Rogue. Podążając za Isaac'iem w jego podróży, gracze znajdą dziwaczne skarby, które zmieniają postać Isaac'a, dając mu nadludzkie zdolności i umożliwiając mu walkę z rzeszami tajemniczych stworzeń, odkrywanie sekretów i walkę w drodze do bezpieczeństwa.

The Binding of Isaac: Rebirth to najdoskonalszy z remake'ów z całkowicie nowym, wysoce wydajnym silnikiem gry (spodziewaj się 60 klatek na sekundę na większości komputerów PC), całkowicie nową, ręcznie rysowaną grafiką w stylu pikseli, wysoce dopracowanymi efektami wizualnymi, całkowicie nową ścieżką dźwiękową.

Grę możemy aktualnie kupić w cenie 53,99 26,99 zł w serwisie GOG.com.

The Binding of Isaac: Rebirth (Źródło: GOG.com)

Warcraft II

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7, 8.1, 10 64-bit

- Windows 7, 8.1, 10 64-bit Procesor - 1 GHz

- 1 GHz Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

- kompatybilna z DirectX 9 Dysk twardy - 1 GB wolnego miejsca na dysku

Wejdź w sam środek odwiecznego konfliktu między ludźmi i orkami. Kompletna edycja kultowej strategii zawiera podstawową wersję gry oraz dodatek Beyond the Dark Portal. Otrzymujemy 4 wątki fabularne zawierające łącznie 52 scenariusze. W Warcraft 2 możemy grać w wersję z 1999 roku, z charakterystyczną dla tamtych lat oprawą graficzną. Ukończenie gry zajmuje nawet 50 godzin a mogę zapewnić, że Warcraft wciąga jak mało która gra.

Grę możemy aktualnie kupić w cenie 27,99 zł w serwisie GOG.com.

Warcraft II (fot. GOG.com)

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

System operacyjny - Windows 7, 8.1, 10 64-bit

- Windows 7, 8.1, 10 64-bit Procesor - Dual Core Processor

- Dual Core Processor Pamięć RAM - 1 GB RAM

- 1 GB RAM Karta graficzna - kompatybilna z OpenGL 2.0

- kompatybilna z OpenGL 2.0 Dysk twardy - 4 GB wolnego miejsca na dysku

Baldur's Gate II jest uznawany za jedną z najbardziej kultowych gier RPG w historii elektronicznej rozrywki. Poza podstawową wersją gry, w zestawie otrzymujemy również dodatek Tron Bhaala. Akcja gry toczy się bezpośrednio po wydarzeniach, które poznaliśmy w pierwszej części. Po pokonaniu Sarevoka nasz bohater musi zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem, jakim jest mag Irenicus. Imoen, nasza przybrana siostra zastała porwana i uwięziona w Czarowięzach. Chcąc ją uwolnić musimy uzbierać ogromną ilość złota, a to dopiero początek epickiej przygody.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition możemy aktualnie kupić w sklepie GOG.com za jedyne 21 zł.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition (fot. GOG.com)

Deponia

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows Vista/7

: Windows Vista/7 Procesor : 2.5 GHz

: 2.5 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: kompatybilna z OpenGL (512 MB RAM)

Deponia to klasyczna przygodówka point'n'click, w której wcielamy się w Rufusa, niezwykłego choleryka i samoluba. Pewnego dnia z jednego z podniebnych miast na powierzchnię Deponi, tytułowej planety spada przepiękna Goal. Rufus postanawia pomóc jej w powrocie do domu. Opowieść przepełniona jest świetnym humorem i niesamowitymi zwrotami akcji.

Deponia aktualnie dostępna jest w promocyjnej cenie 4,29 zł na platformie GOG.com.

Deponia (fot. GOG.com)

Call of Juarez

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8/ 10

: Windows 7 / 8/ 10 Procesor : P4 2.2 GHz / Athlon 2400+ (Celeron 2.4)

: P4 2.2 GHz / Athlon 2400+ (Celeron 2.4) Pamięć RAM : 1 GB

: 1 GB Karta graficzna: Geforce 6600 / ATI: Radeon 9800

Na cztery lata przed debiutem wielkiego westernowego hitu od Rockstara, Techland wydał Call of Juarez. Polacy stworzyli butalny oraz bezwzględny świat Dzikiego Zachodu. W grze dostajemy do dyspozycji dwie grywalne postaci - pastora Raya oraz Billy'ego Candle. Każda z nich charakteryzuje się odmiennym stylem walki oraz umiejętności. Twórcy udostępniają nam różnorodne, wiernie odwzorowane bronie oraz świetną historię, która wciąga na długie godziny.

Aktualnie gra jest dostępna w promocyjnej cenie 5,79 zł na platformie GOG.com.

Call of Juarez (fot. GOG.com)

The Elder Scrolls III: Morrowind

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP / Vista / 7 / 8/ 10

: Windows XP / Vista / 7 / 8/ 10 Procesor : 500 MHz Intel Pentium III Celeron lub AMD Athlon

: 500 MHz Intel Pentium III Celeron lub AMD Athlon Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: 32 MB, kompatybilna z Direct3D i DirectX 8.1

Morrowind to epicka, otwarta gra RPG dla jednego gracza, w której możesz stworzyć dowolną postać, jaką tylko możesz sobie wyobrazić. Możesz podążać za głównym wątkiem fabularnym i znaleźć źródło złej zarazy nękającej krainę lub wyruszyć na własną rękę, by odkrywać dziwne miejsca i rozwijać swoją postać w oparciu o jej działania w trakcie gry. Dzięki oszałamiającej grafice 3D, otwartej rozgrywce oraz niesamowitemu poziomowi szczegółowości i interaktywności, Morrowind oferuje wyjątkowe wrażenia z rozgrywki.

Gra jest dostępna w serwisie GOG.com w promocyjnej cenie 64,99 zł 19,50 zł.

The Elder Scrolls III: Morrowind (Źródło: GOG.com)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Minimalne wymagania

System operacyjny : 7 / 8 / 10

: 7 / 8 / 10 Procesor : 1 GHz

: 1 GHz Pamięć RAM : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Karta graficzna: kompatybilna z OpenGL 3.0

Neverwinter Nights: Enhanced Edition to odświeżona wersja kultowej gry RPG z 2002 roku. Poza podstawową wersją znajdziemy tutaj wszystkie oficjalne dodatki: Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark oraz Kingmaker. Akcja gry toczy się w dobrze znanym fanom gier fabularnym świecie o nazwie Zapomniane Krainy. Fabuła gry obraca się wokół tytułowego miasta Neverwinter, które padło ofiarą tajemniczej plagi. Podczas rozgrywki eksplorujemy rozbudowane lokacje, rozwijamy bohatera i wykonujemy zadania, aby zdobywać punkty doświadczenia. Neverwinter Nights jest jednym z przedstawicieli kultowych gier RPG na PC.

Aktualnie Neverwinter Nights: Enhanced Edition możemy kupić w promocyjnej cenie 21,59 w serwisie GOG.com.

Neverwinter Nights Enchanced Edition (fot. GOG.com)

Mordheim: City of the Damned

Minimalne wymagania

System operacyjny : 7 / 8 / 10

: 7 / 8 / 10 Procesor : AMD / INTEL Dual-Core 2.4 GHz

: AMD / INTEL Dual-Core 2.4 GHz Pamięć RAM : 4096 MB

: 4096 MB Karta graficzna: 1024 MB, DirectX 9.0c, AMD Radeon HD 5850 / NVIDIA GeForce GTX 460 lub nowsza

Zagraj w pierwszą grę wideo będącą adaptacją gry planszowej Mordheim od Games Workshop. W turowej rozgrywce taktycznej, osadzonej w wyniszczonym imperialnym mieście w uniwersum Warhammera, gracz obejmuje dowództwo nad grupą wojowników i prowadzi ich do boju. Gra łączy w sobie elementy RPG, szybką walkę taktyczną i rozbudowane możliwości modyfikacji postaci w świecie zdominowanym przez chaos i rywalizację.

Mordheim: City of the Damned (Źródło: GOG.com)

SteamWorld Heist

Minimalne wymagania

System operacyjny : Vista/7/8/10

: Vista/7/8/10 Procesor : 2 GHz Intel Dual Core

: 2 GHz Intel Dual Core Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9.0c

W grze SteamWorld Heist dowodzisz piracką załogą napędzaną parą w serii epickich taktycznych strzelanin. Jest to strategia turowa, lecz z pewną różnicą: ręcznie celujesz broniami swoich robotów, co pozwala na szalone zręcznościowe strzały i akcję z odbijaniem pocisków! Jako kapitan będziesz wchodzić na pokład swojego statku, a także plądrować i strzelać w statki kosmiczne wroga.

SteamWorld Heist (Źródło: GOG.com)

Banished

Minimalne wymagania

System operacyjny : Vista/7/8/10

: Vista/7/8/10 Procesor : 2 GHz Intel Dual Core

: 2 GHz Intel Dual Core Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9.0c

Banished to ekonomiczna gra strategiczna. Obejmujemy dowództwo nad grupą osób, które zostały wypędzone ze swojego rodzinnego miasta. Udaje im się znaleźć miejsce, w którym mogą się osiedlić. Osadnicy z czasem będą dorastać, rozmnażać się i umierać. Naszym głównym celem jest rozbudowa małej osady i zapewnienie wszystkim jej mieszkańcom bezpieczeństwa.

Banished (fot. GOG.com)

Black Mirror

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : 1.4 GHz lub szybszy

: 1.4 GHz lub szybszy Pamięć RAM : 1 GB

: 1 GB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9.0c

Zamek Black Mirror stoi na skrywającej tajemnice starożytnej ziemi. Rozpadające się ruiny żyją własnym życiem, są prześladowane przez przeszłość i czekają na spotkanie teraźniejszości. Samuel Gordon wraca do swojej posiadłości po 12 latach nieobecności. Próbując zrozumieć śmierć swojego dziadka, odkrywa starożytny sekret rodziny. Dowiaduje się prawdy o tajemniczym pochodzeniu tej ziemi i historii zamku oraz mierzy się z szaleństwem, morderstwem i prawdziwym odzwierciedleniem swej duszy.

Black Mirror (Źródło: GOG.com)

NecroVision

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Nvidia® Geforce 6800

Pierwsza wojna światowa w połączeniu z wampirami, demonami i czarną magią? W NecroVision to możliwe. Jest to pierwszoosobowa strzelanka, w której podczas wielkiej wojny trafiamy do przerażających podziemi. Wcielając się w rolę młodego, amerykańskiego żołnierza odkrywamy mroczny bunkier. Im głębiej docieramy, okazuje się, że piekło panujące na powierzchni to nic, w porównaniu z tym co dzieje się pod ziemią. Przerażające demony i inne piekielne pomioty wydostają się na zewnątrz i zagrażają całej ludzkości. Naszym zdaniem jest powstrzymanie apokalipsy.

NecroVision (fot. GOG.com)

Darkest Dungeon

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Zgodna z Open GL 3.2+

Darkest Dungeon to wymagające połączenie gatunku roguelike i turowego RPG, które zostało podlane ciężkim, gotyckim klimatem, koncentrujące się na psychologicznych traumach bohaterów.

Darkest Dungeon (Źródło: GOG.com)

Just Cause

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : Athlon 64 X2 4200 lub Pentium D 3GHz

: Athlon 64 X2 4200 lub Pentium D 3GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Nvidia GeForce 8800 series lub ATI Radeon HD 2600 Pro

Just Cause 2 to kolejna odsłona serii gier akcji, która charakteryzuje się bardzo szybkim tempem, świetną rozgrywką oraz nieoczywistą warstwą fabularną. Wcielamy się tutaj w rolę Rico Rodrigueza, pracownika Agencji. Tym razem trafimy na wyspę Panau w Azji Południowo Wschodniej, aby obalić kolejny reżim. Podczas rozgrywki możemy swobodnie eksplorować bardzo zróżnicowany świat. Trafimy m.in. do dżungli, na pustynię oraz na ośnieżone górskie szczyty. Just Cause 2 to prawdziwa jazda bez trzymanki. Idealna gra dla wszystkich, którzy poza ciekawą fabułą szukają wyśmienitej zabawy.

Just Cause 2 (fot. GOG.com)

Fallout Tactics

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor : 1 Ghz

: 1 Ghz Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: grafika 3D kompatybilna z DirectX 9.0c

Dołącz do Bractwa Stali, grupy zajmującej się technologicznym odrodzeniem, której celem jest przywrócenie światu dawnej świetności za pomocą nauki i wszelkich niezbędnych środków. Weź udział w misji mającej na celu ożywienie dawno uśpionej technologii, aby pokonać potężnego wroga w jedynym w swoim rodzaju uniwersum Fallouta.

Fallout Tactics (Źródło: GOG.com)

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10 64 bit

: Windows 7 / 8 / 10 64 bit Procesor : conajmniej dwurdzeniowy

: conajmniej dwurdzeniowy Pamięć RAM : 1 GB

: 1 GB Karta graficzna: kompatybilna z OpenGL 2.0

Od pierwszego wydania w 1998 roku, Baldur's Gate bawiło miliony graczy na całym świecie i otrzymało niezliczone nagrody. Ta klasyczna historia - obejmująca tajemnice, intrygi i przygodę - wyznaczyła standardy dla komputerowych gier RPG z zasadami Dungeons & Dragons.

Baldur's Gate: Enhanced Edition (źródło: GOG.com)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor : 2.4 GHz lub lepszy

: 2.4 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9.0c, obsługująca grafikę 3D z 256 MB VRAM

Los Angeles zawsze tętniło nocnym życiem, ale nikt tak naprawdę nie wie, co czai się za błyszczącymi światłami i podejrzanymi klubami nocnymi. Podczas gdy śmiertelnicy żyją swoim normalnym życiem, klany wampirów spiskują i knują, aby osiągnąć swoje własne, tajemnicze cele. Jako świeżo upieczony wampir zostajesz postawiony przed sądem przez księcia miasta za przewinienia swojego ojca. Samotny głos uchroni cię przed Ostateczną Śmiercią, a Ty staniesz się pionkiem w planach księcia. Czy będziesz w stanie przetrwać?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines (Źródło: GOG.com)

Diablo + Hellfire

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7/8.1/10

: Windows 7/8.1/10 Procesor : 1 GHz lub lepszy

: 1 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 9

Chcesz poznać historię, od której wszystko się zaczęło? Wyrusz w podróż po katakumbach znajdujących się w podziemiach Tristram. Odszukaj zło, które zagraża światu i zniszcz je, aby uratować ludzkość. W oryginalnym Diablo mamy do dyspozycji trzy klasy postaci, Wojownika, Czarodzieja i Łotrzycę. Dodatek Hellfire wprowadza także Mnicha. Pierwsza część Diablo posiada już status kultowej gry, którą każdy fan fantasy i RPG powinien znać.

Gra jest aktualnie dostępna w serwisie GOG.com w cenie 34,99 zł. Poza podstawową wersją gry otrzymujemy także dostęp do dodatku Hellfire.

Diablo (fot. GOG.com)

Mortal Kombat

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP/Vista/7/8/10

: Windows XP/Vista/7/8/10 Procesor : 1.8 GHz lub lepszy

: 1.8 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 7.0 3D

Przeżyj ponownie ten arkadowy klasyk dzięki trzem pierwszym odsłonom serii Mortal Kombat. Zmierz się w walce jeden na jednego w krwawym turnieju dzięki specjalnym atakom oraz ruchom unikalnym dla każdej postaci, w tym słynnemu fatality. W tym pakiecie, zagorzali fani Mortal Kombat mogą od razu przejść do trzeciej części, która wprowadza grę sieciową. Inne funkcje obejmują ataki dial-a-combo, przycisk biegu przyspieszający bitwy oraz kody vs, które odblokowują nowe moce i umiejętności po wprowadzeniu przez obu graczy sekwencji kodu na ekranach przed walką.

Źródło: GOG.com

Mafia

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP/Vista/7/8/10

: Windows XP/Vista/7/8/10 Procesor : 1.4 GHz lub lepszy

: 1.4 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 9.0 3D

Pierwsza część serii Mafia jest już wręcz kultowa. W grze trafiamy do Lost Heaven, typowego, amerykańskiego miasta z lat 30-tych XX wieku. Wcielamy się w Tommy'ego Angelo, taksówkarza, który niechcący wplątał się w kontakty z mafią. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych gier o tematyce mafijnej, jakie kiedykolwiek powstały.

Mafia (fot. 2K Czech)

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : Pentium 3 800 Mhz lub nowszy

: Pentium 3 800 Mhz lub nowszy Pamięć RAM : 128 MB

: 128 MB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 9.0 3D

Pierwszoosobowa gra grozy, która łączy w sobie intensywną akcję i elementy przygodowe. Staniesz przed pozornie niemożliwym zadaniem walki z wcielonym złem, a także wykorzystasz swoje umiejętności w eksploracji, śledztwie i walce.

Legacy of Kain: Defiance

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP/Vista/7

: Windows XP/Vista/7 Procesor : 1,8 GHz

: 1,8 GHz Pamięć RAM : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Karta graficzna: Karta graficzna 3D kompatybilna z DirectX 9

Legacy of Kain Defiance to ostatnia do tej pory część kultowej serii, która opowiada historię Kaina i Raziela w fikcyjnym świecie Nosgoth. Poprzednie części skupiały się na jednym z bohaterów, Kain występował w miniserii Blood Omen, natomiast Raziel w Souls Reaver. Legacy of Kain Defiance jest połączeniem gry przygodowej i akcji. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. W Defiance bez problemu mogą zagrać osoby, które nie miały styczności z wcześniejszymi częściami serii, jednak każdy fan znajdzie tutaj sporo smaczków i rozwiązań niewyjaśnionych dotąd kwestii.

fot. GOG.com

Webbed

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows Vista / 7 / 8 / 10

: Windows Vista / 7 / 8 / 10 Dysk twardy : 250 MB

: 250 MB Pamięć RAM: 1 GB RAM

Webbed to nowość na rynku gier z gatunku indie. Jest to opowieść o małym pajączku, który wyrusza w podróż, aby uratować swoją ukochaną przed wielkim wrednym ptakiem. Przemierzaj niebezpieczne pustkowia, mając do dyspozycji nie tylko pajęczynę, a także lasery. Podczas wędrówki pomogą nam także napotkani przedstawiciele innych gatunków owadów.

Gra jest dostępna na platformach GOG oraz Steam w cenie 35,99 zł.

Źródło: Steam

Sacred 2

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP SP 3 / Vista / 7 / 8

: Windows XP SP 3 / Vista / 7 / 8 Procesor : 2.4 GHz

: 2.4 GHz Pamięć RAM : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Karta graficzna: GeForce 6800 lub ATI® Radeon X800

Akcja gry Sacred 2 osadzona jest na 2000 lat przed wydarzeniami znanymi z pierwszej części. Jest to jeden z najlepszych w swoim gatunku hack'n'slash, w którym musimy wybrać, czy stanąć po stronie dobra czy zła. Dzięki temu możemy rozegrać dwie różne kampanie fabularne. Od naszego wyboru zależy także to, jaką postacią będziemy mogli zagrać.

Po stronie Dobra

Serafinka

Inkwizytor

Driadzka Tropicielka

Po stronie Zła

Strażnik Świątynny

Mroczna Elfka

Nieśmiertelny Centurion

fot. GOG.com

Tomb Raider (1+2+3)

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP / Vista / 7

: Windows XP / Vista / 7 Procesor : 1.8 GHz

: 1.8 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: Karta graficzna 3D kompatybilna z DirectX 7 (kompatybilna z DirectX 9)

Tomb Raider to gra, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zaznajomiony z tą serią, to jest ona o przygodach brytyjskiej archeolog. Lara Croft nie jest jednak zwykłym archeologiem - jest łowczynią reliktów, która potrafi poradzić sobie nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach.

Źródło: GOG.com

Titan Quest Annivesary Edition

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 32 lub 64 bit

: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 32 lub 64 bit Procesor : 2.0 GHz CPU

: 2.0 GHz CPU Pamięć RAM : 1 GB

: 1 GB Karta graficzna: 128 MB NVIDIA GeForce 6800 series lub ATI Radeon X800 series

Titan Quest Annivesary Edition to odświeżona wersja klasycznej gry w stylu hack'n'slash. Fabuła jest inspirowana mitologią grecką, babilońską, egipską oraz chińską. Tytani zostali pokonani przez Bogów, jednak udało im się uciec z więzienia. Wraz z nimi na ziemię zstąpiły zastępy potworów, które sieją wokół siebie zniszczenie. W grze wcielamy się w herosa, który na prośbę Bogów staje z nimi do walki. Poza podstawową wersją gry otrzymujemy także dostęp do dodatku Immortal Throne, który wprowadza nową kampanię fabularną.

Titan Quest (fot. THQ Nordic)

Amnesia: The Dark Descent

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP lub nowszy

: Windows XP lub nowszy Procesor : 2.0 GHz - niskobudżetowe układy procesorowe, takie jak Celeron lub Duron, muszą mieć co najmniej dwukrotnie wyższą częstotliwość taktowania

: 2.0 GHz - niskobudżetowe układy procesorowe, takie jak Celeron lub Duron, muszą mieć co najmniej dwukrotnie wyższą częstotliwość taktowania Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Radeon X1000/GF 6 - zintegrowane lub niskobudżetowe układy graficzne mogą nie działać

Ostatnie wspomnienia rozpływają się w ciemności. Twój umysł jest w rozsypce i pozostaje tylko jedno - uczucie bycia ściganym. Zmierz się z samym sobą, przemierzając mroczne korytarze i pełne niebezpieczeństwem lochy wielkiego zamku.

Amnesia: The Dark Descent Źródło: Steam

Torchlight

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP lub nowszy

: Windows XP lub nowszy Procesor : 800 MHz zgodny z architekturą x86

: 800 MHz zgodny z architekturą x86 Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: Karta graficzna 3D zgodna z DirectX z co najmniej 64 MB pamięci adresowanej (na przykład ATI Radeon 7200, NVIDIA GeForce 2 lub Intel GMA 950)

W Torchlight wcielamy się w jednego z trzech bohaterów. Przemierzamy podziemia w poszukiwaniu skarbów i nowych wyzwań. Podczas podróży przez losowo generowane lokacje spotkamy hordy wrogów do pokonania. Gra została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez fanów jak i recenzentów. W serwisie Metacritic uzyskała ocenę 83 na podstawie ponad 50 opinii. Przy grze pracowali ludzie, którzy wcześniej tworzyli m.in. serię Diablo.

Torchlight (fot. Epic Games Store)

Styx: Master of Shadows

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP / Vista / 7

: Windows XP / Vista / 7 Procesor : 2 GHz

: 2 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: 256 MB, kompatybilna z DirectX 9.0c oraz Shader Model 3.0 (co najmniej Nvidia Geforce seria 7600 lub Ati Radeon X1600 i nowsze)

Styx: Master of Shadows to gra z elementami RPG, której rozgrywka polega na infiltracji. Wszystko rozgrywa się w uniwersum dark fantasy, w którym skradasz się, kradniesz i zabijasz wszystko na swojej drodze jako Styx, goblin sprzed dwóch stuleci.

Gra Styx: Master of Shadows jest dostępna na platformie GOG.com, gdzie możemy ją kupić w promocji -90% za cenę 7,19 zł.

Styx: Master of Shadows Źródło: Steam

Wiedźmin - Edycja Rozszerzona

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7

: Windows 7 Procesor : Intel Pentium 4 2.4 GHz lub Athlon 64 +2800

: Intel Pentium 4 2.4 GHz lub Athlon 64 +2800 Pamięć RAM : 1,5 GB

: 1,5 GB Karta graficzna: NVIDIA GeForce 6600 lub ATI Radeon 9800 lub lepsza (zgodna z DirectX 9.0c)

Są takie gry, obok których nie można przejść obojętnie. Pierwszy Wiedźmin zdecydowanie jest jedną z nich. Prawdą jest, że ta produkcja cierpi na kilka bolączek, w tym momencie oprawa graficzna oraz mechanika są już nieco archaiczne. Nie można jednak odebrać jej tego, że zapoczątkowała prawdziwą rewolucję nie tylko w polskim gamingu. Wiedźmin oferuję epicką historię, świetną narrację i wyrazistych bohaterów, których próżno szukać w innych tego typu grach. Świadczyć o tym może przeważająca liczba bardzo pozytywnych opinii recenzentów z całego świata.

Wiedźmin (fot. GOG.com)

Spore

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP SP1 / Vista / 7 / 8 / 10

: Windows XP SP1 / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor : 2.0 GHz Intel Pentium 4 lub nowszy

: 2.0 GHz Intel Pentium 4 lub nowszy Pamięć RAM : 768 MB

: 768 MB Karta graficzna: każda oferująca 128 MB lub więcej

Spore udostępnia całą paletę różnorodnych i potężnych, a jednocześnie łatwych w użyciu narzędzi, dzięki którym możesz tworzyć i wpływać na każdy aspekt swojego wszechświata: stworzenia, pojazdy, budynki, a nawet statki kosmiczne. Stwórz swój własny gatunek inteligentnej formy życia i poprowadź go na podbój wszechświata - od pojedynczej komórki, przez wielkie monstrum, aż po dowódcę gwiezdnej floty.

Spore Źródło: Steam

Dragon Age

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP lub nowszy

: Windows XP lub nowszy Procesor : Intel Core 2 Single 1.6 Ghz lub AMD 64 2.0 GHz

: Intel Core 2 Single 1.6 Ghz lub AMD 64 2.0 GHz Pamięć RAM : 1,5 GB

: 1,5 GB Karta graficzna: GeForce 6600 GT 128MB

Stań do walki ze starożytnym wrogiem ludzkości. Pokonaj przerażające bestie, by na końcu zniszczyć Arcydemona, który zagraża światu. Dragon Age to klasyczny cRPG. Akcję śledzimy w rzucie izometrycznym. Tutaj każda nasza decyzja ma realny wpływ na dalszy rozwój wydarzeń. Do wyboru mamy kilka ras: krasnolud, człowiek, elf oraz mag. Możemy także stworzyć własną postać według swoich upodobań. Można powiedzieć, że Dragon Age jest duchowym spadkobiercą takich klasyków jak Baldur's Gate czy Icewind Dale.

Dragon Age (fot. BioWare)

Return to Castle Wolfenstein

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP lub nowszy

: Windows XP lub nowszy Procesor : 500 MHz Intel Pentium III Celeron lub AMD Athlon i nowsze

: 500 MHz Intel Pentium III Celeron lub AMD Athlon i nowsze Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: 32 MB, kompatybilna z Direct 3D i DirectX 8.1

II Wojna Światowa szaleje, a narody upadają. Szef SS, Himmler, ma pełne poparcie Hitlera, aby przekształcić naukę i okultyzm w armię zdolną unicestwić aliantów raz na zawsze. Walcząc w pojedynkę, masz do wykonania trudną misję, aby przebić czarne serce Trzeciej Rzeszy i powstrzymać Himmlera - lub zginąć próbując. Walkę toczyć można również w zaawansowanym drużynowym trybie wieloosobowym, gdzie uczestniczyć można w starciu Osi z Aliantami o dominację na froncie.

Return to Castle Wolfenstein Źródło: Steam

Icewind Dale: Enhanced Edition

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7, 8.1, 10 64-bit

: Windows 7, 8.1, 10 64-bit Procesor : Dual Core

: Dual Core Pamięć RAM : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Karta graficzna: kompatybilna z OpenGL 2.0

Icewind Dale: Enhanced Edition to odświeżona wersja jednej z najbardziej kultowych już gier cRPG. Poza podstawową wersją otrzymujemy także dodatki fabularne Serce Zimy oraz Trials of the Luremaster. W Icewind Dale: Enhanced Edition wyruszmy w podróż na krańce Zapomnianych Krain. Jako drużyna dołączymy do miejscowego bohatera Hrothgara. Okazuje się, że za problemami trapiącymi Kuldahar stoją mroczne siły, zagrażające całej krainie. Podczas rozgrywki zwiedzimy górskie szczyty, mroczne lochy, elfickie ruiny i wiele innych epickich lokacji. I pamiętajcie, że przed wyruszeniem w drogę, należy zebrać drużynę.

Icewind Dale: Enhanced Edition (fot. GOG.com)

Florence

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 64-bit i nowszy

: Windows 7 64-bit i nowszy Procesor : 2.8GHz CPU Quad Core

: 2.8GHz CPU Quad Core Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Karta graficzna: Geforce GTX 860 lub podobna

Florence to krótka, interaktywna opowieść inspirowana obyczajowymi powieściami graficznymi i komiksami internetowymi. Jest to gra twórcy Monument Valley, w której przedstawiono wachlarz emocjonalny, jaki towarzyszy młodej kobiecie podczas doświadczania swojej pierwszej miłości.

Florence Źródło: Steam

Ultima Underworld

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP lub Vista

: Windows XP lub Vista Procesor : 1,8 GHz

: 1,8 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 7

Ultima Underworld jest pierwszą w historii grą cRPG stworzoną w pełnym trójwymiarze. Ta produkcja z 1992 roku przetarła szlaki kolejnym grom, które w tej chwili uznawane są za kultowe. W pierwszej części trafiamy do fantastycznej krainy o nazwie Britania. Naszym zadaniem jest uratowanie porwanej córki lorda Britisha. W drugiej odsłonie kontynuujemy przygody głównego bohatera. Tym razem musimy znaleźć magiczny kamień. Kontroluje on stworzoną przez Guardiana czarną kopułę wiszącą nad zamkiem władcy Britanii.

Ultima Underworld Źródło: GOG.com

Risen

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP SP3

: Windows XP SP3 Procesor : Intel Core 2 GHz

: Intel Core 2 GHz Pamięć RAM : 1 GB

: 1 GB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9.0, nVidia GeForce 7900/ATI Radeon X1800 lub lepsza

Risen jest to pierwszy projekt Piranha Bytes po wydaniu trzeciej części Gothica. Trafiamy do mało gościnnego świata, w którym musimy nauczyć się żyć i przetrwać. Na początku będziemy doskonalić swoje umiejętności przez wykonywanie zadań zleconych przez frakcje zamieszkujące świat. U handlarzy kupimy przedmioty, broń, pancerz oraz jedzenie, dzięki któremu będziemy mogli odnowić poziom zdrowia. Risen czerpie garściami z serii Gothic. Widać tutaj wiele podobieństw do tej kultowej produkcji.

Risen Źródło: Piranha Bytes

Sonic Mania

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 lub nowszy

: Windows 7 lub nowszy Procesor : Core 2 Duo

: Core 2 Duo Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: kompatybilna DirectX 9.0c

Sonic Mania to hołd złożony przeszłości i przyszłości świata gier wideo. Gra oferuje zupełnie nowe przygody kultowego jeża Sonica, teraz w HD, 60 klatkach na sekundę oraz grafice 2D w stylu retro. Oprócz klasycznej rozgrywki, w której naszym celem jest przejście każdej planszy oraz pokonanie ich bossów, do naszej dyspozycji twórcy udostępnili także tryby rywalizacji z innymi graczami oraz kooperacji ze znajomymi. Sonic Mania została stworzona przez Christiana Whiteheada oraz firmy Headcannon i Pagoda WestGames we współpracy z Sonic Team.

Sonic Mania Źródło: Steam

Deus Ex: GOTY Edition

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP/Vista

: Windows XP/Vista Procesor : minimum 1 GHz

: minimum 1 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9

Deus Ex to kultowa gra fabularna, utrzymana w klimacie cyberpunk. Znajdziemy tutaj elementy łączące produkcje FPP oraz RPG akcji. Głównym bohaterem jest JC Denton, agent walczący z terroryzmem, który wpada na trop spisku mającego umożliwić przejęcie kontroli nad światem. Deus Ex charakteryzuje się nieliniowo poprowadzoną fabułą oraz dużymi możliwościami rozwoju bohatera. Dodatkowo, każda nasza decyzja ma wpływ na rozwój wydarzeń. Znajdziemy tutaj wszystko, co w RPG najlepsze.

Deus Ex źródło: GOG.com

Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 2000, XP, Vista

: Windows 2000, XP, Vista Procesor : Intel Pentium II lub AMD Athlon 450 MHz

: Intel Pentium II lub AMD Athlon 450 MHz Pamięć RAM : 128 MB

: 128 MB Karta graficzna: z 32 MB VRAM i kompatybilna z OpenGL

W zeszłym tygodniu cały świat obchodził Star Wars Day, dlatego naszą listę otwiera ciepło przyjęta ostatnia część serii Jedi Knight. Gracz wciela się w ucznia Akademii Jedi, który z czasem musi dokonać wyboru pomiędzy Jasną a Ciemną Stroną Mocy. W walce wykorzysta zbudowany przez siebie miecz świetlny oraz potęgę Mocy.

Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy Źródło: Steam

GTA: San Andreas

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 2000/XP (lub nowszy)

: Windows 2000/XP (lub nowszy) Procesor : 1 Ghz Pentium III lub AMD Athlon

: 1 Ghz Pentium III lub AMD Athlon Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: z pamięcią co najmniej 64 MB (Geforce 3 lub lepsza)

Gracz wciela się w Carla Johnsona, który nie miał miłego powitania po powrocie na rodzinne Grove Street. Jego matkę zamordowano, a on sam jest na celowniku skorumpowanych służb. W stanie San Andreas, które jest areną walk gangów narkotykowych, nic nie jest proste.

GTA: San Andreas Źródło: Steam

Seria Assassin's Creed (części 1-4)

Minimalne wymagania (Assassin's Creed Revelations):

System operacyjny : Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1

: Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1 Procesor : Intel Core2 Duo E4400 2.0 GHz lub AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.1 GHz

: Intel Core2 Duo E4400 2.0 GHz lub AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.1 GHz Pamięć RAM : 1.5 GB (Windows XP), 2 GB (Windows Vista, 7)

: 1.5 GB (Windows XP), 2 GB (Windows Vista, 7) Karta graficzna: z 256 MB VRAM, obsługująca Shader Model 4.0

Seria gier akcji od Ubisoftu, który skupia się na losach bractwa asasynów. Pierwsze części serii to produkcje z otwartym, wciągającym światem i fabułą na wysokim poziomie. Pierwsza część przenosi gracza do czasów wypraw krzyżowych i ukazuje losy Altaira, asasyna z końca XII wieku.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Assassin's Creed Źródło: Steam

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 2000, XP, XP 64-bitowy

: Windows 2000, XP, XP 64-bitowy Procesor : Intel Pentium IV 2.0 GHz

: Intel Pentium IV 2.0 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: z 128 MB VRAM, kompatybilna z DirectX 9.0

Czwarta odsłona serii The Elder Scrolls, w której przyjdzie graczowi zwiedzać kontynent Tamriel. Cesarstwo chyli się ku upadkowi, a gracz musi odnaleźć zaginionego spadkobiercę tronu. Kryzys pogłębia fakt, że na terenie prowincji pojawiają się bramy do niebezpiecznej Otchłani.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 20 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Źródło: Steam

Need For Speed: Most Wanted (2005)

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP

: Windows XP Procesor : Intel Pentium 4 1.60GHz / AMD Athlon XP 1600+

: Intel Pentium 4 1.60GHz / AMD Athlon XP 1600+ Pamięć RAM : 256 MB RAM

: 256 MB RAM Karta graficzna: GeForce 6600 / RADEON 9000 Family

Dla miłośników wyścigów polecamy część serii Need for Speed, która dla wielu jest najlepszą odsłoną serii - Most Wanted z 2005 roku. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać tej odsłony serii, bądź macie po prostu ochotę na wyścigi z udziałem policji i tuning samochodów, lepiej wybrać nie możecie.

Need For Speed: Most Wanted Źródło: Steam

This War of Mine

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7/8/10

: Windows 7/8/10 Procesor : Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz

: Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz Pamięć RAM : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Karta graficzna: Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB

Inspirowana autentycznymi wydarzeniami gra strategiczna osadzona w realiach konfliktu rozgrywającego się w czasach współczesnych, w której silnie zaakcentowany został motyw przetrwania w niesprzyjających okolicznościach. W This War of Mine naszym zadaniem jest przetrwać jako grupa często zupełnie obcych osób. Za stworzenie tej produkcji odpowiada polskie 11 bit studios.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 10 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

This War of Mine Źródło: Steam

Limbo

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP, Vista, 7

: Windows XP, Vista, 7 Procesor : taktowany 2 GHz

: taktowany 2 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: obsługująca Shader Model 3.0

Limbo to dwuwymiarowa gra platformowa o mrocznej stylistyce. Gracz steruje chłopcem, który stara się odnaleźć swoją siostrę. Na jego drodze stanie wiele śmiertelnie niebezpiecznych pułapek, a także wrogo nastawionych istot, takich jak pająki czy robaki pożerające mózg.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 20 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Limbo Źródło: Steam

The Binding of Isaac: Rebirth

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 8 / 7 / Vista / XP.

: Windows 8 / 7 / Vista / XP. Procesor : 2.4 GHz Quad Core 2.0 lub lepszy

: 2.4 GHz Quad Core 2.0 lub lepszy Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna: Intel HD Graphics 4000, ATI Radeon HD-Series 4650, Nvidia GeForce 2xx-Series lub lepsze

The Binding of Isaac to fabularna gra akcji z losowo generowanymi poziomami oraz wieloma elementami z gier rougelike. Podążając za Isaaciem w jego wędrówce, gracz napotka dziwne skarby, które nadadzą mu nadludzkie zdolności, walkę ze stadami tajemniczych potworów oraz wywalczy drogę na wolność.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 50 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

The Binding of Isaac: Rebirth Źródło: Steam

Super Meat Boy

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit Procesor : Intel Core i3

: Intel Core i3 Pamięć RAM : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Karta graficzna: 3 GB GeForce GTX 780 / 4 GB Radeon R9 380 lub lepsza

Ciężka jak diabli platformówka, w której kierowana przez ciebie ruchoma kostka mięsa próbuje uratować swoją dziewczynę (wykonaną akurat z bandaży) przed złym płodem w słoiku noszącym garnitur. Super Meat Boy to pozycja idealna dla fanów szybkich gier zręcznościowych i osób lubiących pobijać własne rekordy.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Super Meat Boy Źródło: Steam

Stardew Valley

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows Vista i nowszy

: Windows Vista i nowszy Procesor : taktowany 2 GHz

: taktowany 2 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: z 256 MB VRAM, obsługująca Shader Model 3.0+

W tej niezależnej produkcji, łączącej gatunki RPG i symulacji, przyjdzie nam podjąć próbę odbudowania gospodarstwa naszego dziadka. Początkowo gracz zajmuje się uprawą ziemi, aby w przyszłości spróbować także hodowli zwierząt. W Stardew Valley możemy również wytwarzać przedmioty i potrawy, może również łowić ryby, wydobywać surowce, a także walczyć.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 50 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Stardew Valley Źródło: Steam

Heroes of Might and Magic III

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : Intel Core2 Duo E4400 - 2.0 GHz i nowszy lub AMD Athlon64 X2 3800+ - 2.0 GHz i nowszy

: Intel Core2 Duo E4400 - 2.0 GHz i nowszy lub AMD Athlon64 X2 3800+ - 2.0 GHz i nowszy Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: 256 MB VRAM, nVidia GeForce 8800GT i nowsze lub AMD Radeon HD2900 i nowsze

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia to zdaniem wielu miłośników serii HOMM najlepsza z odsłon tej turowej strategii z elementami RPG, osadzonej w świecie fantasty. Zadaniem gracza jest eksplorowanie świata Erathii, rozbudowywanie swojego zamku i podbijanie kolejnych, rozwijanie bohatera, a także gromadzenie armii stworów, które pomogą rozprawić się z przeciwnikami. Jest tu i kampania i doskonały tryb wieloosobowy. Dzięki ogromnej ilości darmowych map, bawić się można praktycznie w nieskończoność.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Heroes of Might and Magic III Źródło: Steam

Hotline Miami

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP i nowszy

: Windows XP i nowszy Procesor : 1.4 GHz Intel Pentium III lub AMD

: 1.4 GHz Intel Pentium III lub AMD Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: 32 MB VRAM

Hotline Miami to niezwykle brutalna gra akcji 2D, która zdobyła swego czasu kolosalną popularność na platformie Steam. Cel zabawy? Szeroko pojęta rozwałka i zabicie wszystkich przeciwników na mapie! Tutaj giniecie od jednego postrzału, a eliminowanie kolejnych przeciwników wcale nie jest łatwe - wszystko trzeba planować dosłownie w ułamku sekundy. Wydarzenia na ekranie odbywają się niezwykle dynamicznie, a wszystkiemu towarzyszy doskonały, pełny energii soundtrack.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 10 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Hotline Miami Źródło: Steam

Undertale

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP i nowszy

: Windows XP i nowszy Procesor : 2 GHz

: 2 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: 128 MB VRAM

Undertale to sztandarowy przykład tego jak niewielkie znaczenie ma oprawa graficzna w grze. Ten RPG 2D o osobliwej estetyce opowiada wciągającą i złożoną historię dziewczynki, która trafia do podziemnego świata opanowanego przez potwory. Produkcja wypełniona jest po brzegi ambitnym humorem, doskonałym dialogami oraz wciągającymi walkami.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Undertale Źródło: Steam

Terraria

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP i nowszy

: Windows XP i nowszy Procesor : 2 GHz

: 2 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: 128 MB VRAM

Jak wyglądałby Minecraft, gdyby rozgrywał się w dwuwymiarowym świecie? Odpowiedzią na to pytanie jest Terraria, czyli dwuwymiarowa gra eksploracyjna z elementami survivalu.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 30 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Terraria Źródło: Steam

Kangurek Kao: Runda 2

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : 600 MHz

: 600 MHz Pamięć RAM : 128 MB

: 128 MB Karta graficzna: 32 MB kompatybilna z DirectX 8.1

Polacy po kilkunastu latach zdecydowali się na ponowną dystrybucję kultowego Kangurka Kao. Runda 2 stanowi jedną z najlepszych platformówek 3D, jakie kiedykolwiek zagościły na pecetach.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 9 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Kangurek Kao: Runda 2 Źródło: Steam

Hollow Knight

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : Intel Core 2 Duo E5200

: Intel Core 2 Duo E5200 Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Karta graficzna: GeForce 9800GTX+ (1GB)

Dzieło studia Team Cherry to pozycja obowiązkowa dla miłośników metroidvanii i dwuwymiarowych platformówek. Hollow Knight rzuca graczy w niebezpieczny świat, którego podziemia skrywają wiele niebezpiecznych sekretów.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 60 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Hollow Knight Źródło: Steam

Twierdza Krzyżowiec HD

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : Intel Pentium 4 1.6Ghz lub podobny

: Intel Pentium 4 1.6Ghz lub podobny Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: 64 MB kompatybilna z DirectX 8.1

Jest to sequel gry strategicznej o tytule Twierdza, który przenosi gracza do świata Bliskiego Wschodu. W grze czekają na gracza cztery kampanie i 100 potyczek w szlaku krzyżowca (tryb wyzwania).

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 15 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Twierdza Krzyżowiec HD Źródło: Steam

The Sims 4

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy (wymagana jest wersja 64-bitowa)

: Windows 7 i nowszy (wymagana jest wersja 64-bitowa) Procesor : 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ lub podobny

: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ lub podobny Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Karta graficzna: 128 MB, NVIDIA GeForce 6600 lub nowsza, ATI Radeon X1300 lub nowsza, Intel GMA X4500 lub nowsza

Gracze The Sims 4 ponownie mają okazję pokierować życiem wirtualnej rodziny. Edytor postaci pozwala nie tylko zdecydować o cechach fizycznych każdego z Simów, ale także określić jego osobowość, charakter i aspiracje.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 35 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

The Sims 4 Źródło: Steam

Don't Starve

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8

: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 Procesor : 1.7 GHz lub lepszy

: 1.7 GHz lub lepszy Pamięć RAM : powyżej 1 GB

: powyżej 1 GB Karta graficzna: Radeon HD5450 lub lepsza; 256 MB lub wyżej

Don't Starve to bezkompromisowa gra o przetrwaniu w dziczy, pełna nauki i magii.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 50 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Don't Starve Źródło: Steam

60 Seconds! Reatomized

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy (wymagana jest wersja 64-bitowa)

: Windows 7 i nowszy (wymagana jest wersja 64-bitowa) Procesor : Intel Core i5-2430M

: Intel Core i5-2430M Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Karta graficzna: Nvidia GT540

Mając tylko 60 sekund do wybuchu bomby atomowej, prowadź Teda w czasie jego szaleńczego pędu po domu, w poszukiwaniu użytecznych przedmiotów i członków rodziny.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 40 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

60 Second! Reatomized Źródło: Steam

Evoland i Evoland 2

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP SP2 i nowszy

: Windows XP SP2 i nowszy Procesor : jednordzeniowy 1.7 GHz

: jednordzeniowy 1.7 GHz Pamięć RAM : 1 GB

: 1 GB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9.0c

Evoland to podróż przez historię gier z gatunku action/adventure, pozwalająca na odblokowywanie nowych technologii, systemów rozgrywki i ulepszeń graficznych w miarę postępów w grze.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 5 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

Evoland Źródło: Steam

The Escapits 1 i 2

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP

: Windows XP Procesor : Dual Core 2.4 GHz

: Dual Core 2.4 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Intel HD Graphics 4000, Nvidia GeForce 8000, ATI Radeon HD 4800 Series

The Escapists to gra, w której gracz przenosi się - do potraktowanego z lekkim przymrużeniem oka - więziennego świata.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 15 zł, wystarczy kliknąć tutaj.

The Escapits Źródło: Steam

Saga Gothic

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows XP/2000/ME/98/Vista

: Windows XP/2000/ME/98/Vista Procesor : Intel Pentium III 700 MHz

: Intel Pentium III 700 MHz Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: obsługująca grafikę 3D, 32 MB

Sagi Gothic chyba nie trzeba nikomu przedstawiać - w Polsce seria stała się wręcz kultowa i do dzisiaj ma swoich zagorzałych fanów. W grze wcielamy się w Bezimiennego, który został uwięziony wewnątrz magicznej bariery. Gracz musi nauczyć się przetrwać w tym środowisku, często zawiązując mniej lub bardziej opłacalne sojusze.

Oryginalne wydanie gry jest dostępne w cenie ok. 10 zł, wystarczy kliknąć tutaj.