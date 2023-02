W co zagrać na słabym komputerze - najlepsze gry z niskimi wymaganiami [24.02.2023]

Nie każdy może sobie pozwolić na komputer lub laptop z najlepszymi obecnie podzespołami, dlatego przedstawiamy nasze zestawienie najlepszych gier, które będą działać na słabszym i starszym sprzęcie.

Spis treści

Stardew Valley

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : 2 GHz

: 2 GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: karta z 256 MB VRAM

W Stardew Valley wcielamy się w postać młodego mężczyzny, pracownika korporacji, który otrzymał niegdyś od dziadka kopertę, którą miał otworzyć dopiero wtedy, kiedy uzna, że jego życie stało się monotonne. Okazuje się, że otrzymał w spadku niewielką farmę. Porzuca dotychczasowe życie i przenosi się na wieś. Na miejscu widzi, że farma to niewielki domek i skrawek ziemi, które zostały mocno zaniedbane. Naszym zadaniem jest przywrócenie miejscu dawnego blasku. Gra Stardew Valley to połączenie sanddboxa i gry RPG.

Stardew Vally

XCOM 2

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz / AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz

: Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 460

XCOM 2 to bezpośrednia kontynuacja wydanej w 2012 roku gry XCOM: Enemy Unknown. Po tym, jak ziemianie ponieśli klęskę i najeźdźcy z kosmosu opanowali ludzkość pod płaszczykiem międzygalaktycznej współpracy, nadzieja nie umiera. Resztki paramilitarnej organizacji XCOM działa nadal, mimo, że w sposób iście partyzancki, aby uwolnić ziemię od wrogich sił. Sam system rozgrywki nie zmienił się w porównaniu z poprzednią odsłonągry. Ponownie będziemy dysponować oddziałem, kótry jest wysyłany w różne części globu na poszczególne misje. Walka odbywa się w systemie turowym. Ważnym elementem rozgrywki ejst permanetna śmierć. Jeśli jakiś żołnierz zginie na polu walki, nie będziemy mogli kolejny raz skorzystać z jego umiejętności.

Age of Wonders 3

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : Intel Core 2 Duo E6600 2.4 Ghz / AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6 Ghz

: Intel Core 2 Duo E6600 2.4 Ghz / AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6 Ghz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Nvidia GeForce 8800 / ATi Radeon HD 3870

Age of Wonders 3 to gra strategiczna, której akcja przenosi graczy do fantastycznego świata. Rozmaite rasy walczą tutaj między sobą o władzę. Podczas rozgrywki będziemy eksplorować sporych rozmiarów świat, wykonywać misje, spotykać bohaterów niezależnych i toczyć bitwy. Poza strategiczną podstawą, gra zapewnia także sporo elementów znanych z gier RPG.

Icewind Dale 2

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : 1.4 GHz

: 1.4 GHz Pamięć RAM : 512 MB

: 512 MB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 9

Icewind Dale 2 to kontynuacja jednej z najciekawszych, klasycznych gier RPG, której akcja została osadzona w świecie Forgotten Realms. Całosć rozgrywki obserwujemy w rzucie izometrycznym. Twórcy oddają nam do dyspozycji całkowicie nowe lokacje. Naszym głównym przeciwnikiem będą Goblinoidy, które się zjednoczyły i pragną zawładnąć cywilizowanym Ten Towns. Wszystko zaczyna się w Targos. Nasz bohater wraz ze swoją drużyną musi stawić czoła zagrożeniu, za którym stoi potężna magia.

Icewind Dale 2 (fot. Black Isle)

This War of Mine

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7/8/10

: Windows 7/8/10 Procesor : Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz

: Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz Pamięć RAM : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Karta graficzna: Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB

Inspirowana autentycznymi wydarzeniami gra strategiczna osadzona w realiach konfliktu rozgrywającego się w czasach współczesnych, w której silnie zaakcentowany został motyw przetrwania w niesprzyjających okolicznościach. W This War of Mine naszym zadaniem jest przetrwać jako grupa często zupełnie obcych osób. Za stworzenie tej produkcji odpowiada polskie 11 bit studios.

This War of Mine Źródło: Steam

Outlast

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - 2.2 GHz Dual Core CPU

- 2.2 GHz Dual Core CPU Pamięć RAM - 2 GB

- 2 GB Karta graficzna - NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx series

Podczas rozgrywki w Outlast wcielamy się w postać dziennikarza, który w ramach wykonywanych zadań trafia do byłego szpitala dla obłąkanych w USA. W tej chwili budynek jest w posiadaniu korporacji badawczej o nazwie Murkoff. Nasz bohater, Miles Upshur dostaje informacje, że na terenie obiektu dzieją się dziwne rzeczy i postanawia zbadać sprawę. Nie mamy do dyspozycji żadnej broni. Jesteśmy wyposażeni jedynie w kamerę i kilka baterii. Po przekroczeniu bramy trafiamy do prawdziwego horroru. Klimat grozy można tutaj kroić nożem. Outlast jest zdecydowanie jednym z najlepszych komputerowych horrorów w historii.

Outlast

Anno 1404

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - Intel 3GHz

- Intel 3GHz Pamięć RAM - 1 GB

- 1 GB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Anno 1404 to czwarta odsłona popularnego cyklu strategicznych gier ekonomicznych. Akcja toczy się w XV wieku w krajach orientalnych. Podczas rozgrywki przejmujemy kontrolę nad grupą kolonistów, którzy dotarli do wschodnich wybrzeży Azji. Na początku zakładamy osadę w jednym z wybranych przez nas miejsc i musimy doprowadzić do jej rozkwitu. Nasz sukces uzależniony jest od jak najlepszego zarządzania gospodarką naszych terenów, skupiając się m.in. na handlu.

Anno 1404

System Shock 2

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - 1,8 GHz

- 1,8 GHz Pamięć RAM - 2 GB

- 2 GB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

System Shock 2 to kontynuacja świetnie przyjętej gry akcji, która zawiera w sobie także elementy RPG. Fabuła zabiera nas do cyberpunkowego świata. Stworzona przez korporacje sztuczna inteligencja buntuje się przeciwko ludzkości. Podczas gry wcielamy się w postać żołnierza ochotnika. Podczas jego pierwszej misji, reszta załogi została wymordowana, a wokół niego znajdują się tylko zbuntowane roboty i mutanty.

System Shock 2

Mortal Kombat Trilogy

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - 1,8 GHz

- 1,8 GHz Pamięć RAM - 512 MB

- 512 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Mortal Kombat Trilogy to specjalne wydanie trzeciej odsłony gry, której skład zapewnia dostęp do wszystkich kultowych postaci z całej serii. Co więcej, twórcy zadbali także o kilka nowości. Jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, bazuje ona na najważniejszych i sprawdzonych elementach oryginału. Co więcej, znajdziemy tutaj kompilację elementów zawartych pierwotnie w Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 i Ultimate Mortal Kombat 3. Po dłuższym czasie to wydanie ponownie pojawiło się w cyfrowej dystrybucji.

Alan Wake

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 lub nowszy

: Windows 7 lub nowszy Procesor : Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD

: Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 10 i 512 MB VRAM

Alan Wake to gra akcji, która została stworzona w klimacie horroru psychologicznego. Podczas rozgrywki wcielamy się w tytułowego bohatera. Jest on autorem bestsellerowych powieści. Od dłuższego czasu nie jest jednak w stanie napisać nic nowego. Żona postanawia zabrać go na wakacje. Tam jednak kobieta znika bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Całość została mocno zainspirowana twórczością Stephena Kinga.

Dragon Age

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP lub nowszy

: Windows XP lub nowszy Procesor : Intel Core 2 Single 1.6 Ghz lub AMD 64 2.0 GHz

: Intel Core 2 Single 1.6 Ghz lub AMD 64 2.0 GHz Pamięć RAM : 1,5 GB

: 1,5 GB Karta graficzna: GeForce 6600 GT 128MB

Stań do walki ze starożytnym wrogiem ludzkości. Pokonaj przerażające bestie, by na końcu zniszczyć Arcydemona, który zagraża światu. Dragon Age to klasyczny cRPG. Akcję śledzimy w rzucie izometrycznym. Tutaj każda nasza decyzja ma realny wpływ na dalszy rozwój wydarzeń. Do wyboru mamy kilka ras: krasnolud, człowiek, elf oraz mag. Możemy także stworzyć własną postać według swoich upodobań. Można powiedzieć, że Dragon Age jest duchowym spadkobiercą takich klasyków jak Baldur's Gate czy Icewind Dale.

Dragon Age (fot. BioWare)

The Saboteur

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP (SP3) / Vista (SP1) / 7

: Windows XP (SP3) / Vista (SP1) / 7 Procesor : Core 2 Dual Core 2.4GHz

: Core 2 Dual Core 2.4GHz Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Nvidia Geforce 7800 GTX

W The Saboteur poznajemy historię irlandzkiego sabotazysty Seana Devlina, który trafi do Paryża, aby wspomóc tamtejszy ruch oporu. Jego misja jest też bardzo osobista. Pragnie zemścić się na nazistowskim oficerze, który odebrał mu wszystko, co było dla niego ważne. Całość rozgrywki obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Bardzo ciekawym elementem rozgrywki jest kolorystyka świata. Cały Paryż, który znajduje się pod ponowaniem wroga jest czarno biały. Po wyzwoleniu danej dzielnicy nabiera ona kolorów.

The Saboteur (fot. EA)

Still Life

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP or Vista

: Windows XP or Vista Procesor : 1 GHz lub lepszy

: 1 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 7

Still Life to klasyczna gra przygodowa od firmy Microids. Podczas rozgrywki sterujemy dwoma bohaterami. Pierwszą z nich jest Victoria McPherson, młoda agentka FBI, która bada sprawę tajemniczych zabójstw w Chicago. Trafia do domu swojego dziadka, niegdyś również agenta. Znajduje tam materiały dotyczące seryjnego mordercy, którego próbował schwytać. Okazuje się, że przed laty podobnych morderstw jak teraz, dokonano w Pradze. Drugą postacią jest rzeczony dziadek naszej bohaterki. Prowadząc śledztwa musimy znaleźć podobieństwa, które ostatecznie doprowadzą do złapania zabójcy.

Still Life (fot, Microids)

Batman: Arkham Asylum

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7

- Windows 7 Procesor - 3.0 GHz Intel Dual-Core

- 3.0 GHz Intel Dual-Core Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - NVidia 6600/ ATI 1300

Gry z superbohaterami w roli głównej mają to do siebie, że często nie są zbyt udanymi produkcjami. Na przestrzeni lat mieliśmy jednak kilka przykładów tytułów i serii, które przełamywały ten trend. Seria o Batmanie od Rocksteady jest tego świetnym przykładem. Co ciekawe, opowieść, którą poznamy w pierwszej odsłonie gry nie nawiązuje bezpośrednio do historii opowiadanych w filmach i komiksach, jednak nawiązania są wyraźnie widoczne. Twórcom doskonale udało się uchwycić bardzo mroczny klimat, który towarzyszy Batmanowi. O czym opowiada gra? Sama fabuła nie jest rewolucyjna - Joker uciekł z więzienia i doprowadził także do uwolnienia innych przestępców. Naszym zadaniem jest ponowne posłanie ich za kraty. Może brzmieć banalnie, jednak sama rozgrywka, mechanika, walka i przede wszystkim wspomniany wcześniej klimat sprawiają, że Arkham Asylum to jedna z tych gier, od których nie sposób się oderwać.

Batman: Arkham Asylum (fot. GOG.com)

Heroes of Might and Magic III

Minimalne wymagania:

System operacyjny : Windows 7 i nowszy

: Windows 7 i nowszy Procesor : Intel Core2 Duo E4400 - 2.0 GHz i nowszy lub AMD Athlon64 X2 3800+ - 2.0 GHz i nowszy

: Intel Core2 Duo E4400 - 2.0 GHz i nowszy lub AMD Athlon64 X2 3800+ - 2.0 GHz i nowszy Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: 256 MB VRAM, nVidia GeForce 8800GT i nowsze lub AMD Radeon HD2900 i nowsze

Heroes of Might and Magic III to zdecydowanie najlepsza odsłona całej serii i jedna z najlepszych gier strategicznych w historii. Ten tytuł zna praktycznie każdy, kto miał do czynienia z grami wideo. Eksplorowanie świata, rozbudowa zamku, tworzenie armii i potyczki w systemie turowym zostały stworzone w taki sposób, że ciężko jest oderwać się od gry. Co więcej, możliwość grania na tzw. gorącym krześle to świetna rozrywka nawet te ponad 20 lat po premierze.

Heroes of Might and Magic III Źródło: Steam

Soldier of Fortune II: Double Helix

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - 1.8 GHz

- 1.8 GHz Pamięć RAM - 512 MB

- 512 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Soldier of Fortune II: Double Helix to kontynuacja świetnie przyjętej gry z 2000 roku. Ponownie wcielamy się w postać Johna Mullinsa. Naszym głównym zadaniem będzie pokonanie fanatycznej grupy terrorystów, którzy weszli w posiadanie śmiercionośnego wirusa. Podczas rozgrywki trafimy do wielu różnych lokacji. Zwiedzimy m.in. Pragę, Kolumbię czy Hong-Kong. Same misje także są zróżnicowane. Nie będziemy już tylko strzelać do wrogów, ale także planować zadania wywiadowcze czy ratunkowe. Do dyspozycji dostajemy także 14 różnych rodzajów broni palnej o 10 różnych granatów. Zdecydowanie jedna z najlepszych strzelanek pierwszej dekady XXI wieku.

Soldier of Fortune II: Double Helix (fot. Activision)

Valiant Hearts: The Great War

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - Intel Pentium IV 630 3.0 GHz / AMD Athlon64 3000 + 1.8 GHz

- Intel Pentium IV 630 3.0 GHz / AMD Athlon64 3000 + 1.8 GHz Pamięć RAM - 2 GB

- 2 GB Karta graficzna - nVidia GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD2900 XT (512MB VRAM)

Valiant Hearts: The Great War to gra przygodowa, której akcja rozgrywa się podczas I wojny światowej. Poznamy tutaj historię 4 postaci, których losy splatają się na zachodnim froncie. Będziemy kierować francuskim famerem, który został zmuszony do służby, amerykańskim ochotnikiem, który szuka zemsty, belgijską sanitariuszką szukającą swojego ojca oraz niemieckim piechurem, który został rozdzielony ze swoim oddziałem. Czynnikiem łączącym wszystkie postacie jest pies, który kieruje ich życie na odpowiednie tory. Sama rozgrywka mocno różni się w zależności od tego, którym bohaterem sterujemy. Będziemy rozwiązywać zagadki, przechodzić poziomy zręcznościowe oraz przemykać niezauważeni przez wrogów. Cała gra odznacza się charakterystyczną oprawą graficzną oraz niepowtarzalnym klimatem, który jeszcze na długo po zakończeniu gry zostaje w naszej pamięci.

Valliant Hearts (fot. Ubisoft)

Wiedźmin - Edycja Rozszerzona

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7

: Windows 7 Procesor : Intel Pentium 4 2.4 GHz lub Athlon 64 +2800

: Intel Pentium 4 2.4 GHz lub Athlon 64 +2800 Pamięć RAM : 1,5 GB

: 1,5 GB Karta graficzna: NVIDIA GeForce 6600 lub ATI Radeon 9800 lub lepsza (zgodna z DirectX 9.0c)

Są takie gry, obok których nie można przejść obojętnie. Pierwszy Wiedźmin zdecydowanie jest jedną z nich. Prawdą jest, że ta produkcja cierpi na kilka bolączek, w tym momencie oprawa graficzna oraz mechanika są już nieco archaiczne. Nie można jednak odebrać jej tego, że zapoczątkowała prawdziwą rewolucję nie tylko w polskim gamingu. Wiedźmin oferuję epicką historię, świetną narrację i wyrazistych bohaterów, których próżno szukać w innych tego typu grach. Świadczyć o tym może przeważająca liczba bardzo pozytywnych opinii recenzentów z całego świata. Za kilka lat będziemy mogli zagrać w odświeżoną wersję pierwszej części przygód Geralta z Rivii.

Wiedźmin (fot. GOG.com)

Metal Slug

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - Pentium 4 2.4Ghz

- Pentium 4 2.4Ghz Pamięć RAM - 1 GB

- 1 GB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9.0

Metal Slug to gra, która początkowo pojawiła się w 1996 roku, jednak jej popularność sprawiły, że nawet dziś można w nią bez przeszkód grać na nowoczesnych platformach. Jest to typowy przedstawiciel sidescrollowych shootem'upów, w którym wcielamy się postać kapitana Marco Rossi'ego oraz pułkownik Tarmy Roving z Peregrine Falcon Strike Force. Naszym zadaniem jest powstrzymanie Generała Mordena, który planuje podbój świata. Twórcy oddają nam do dyspozycji 6 zróżnicowanych lokacji oraz bogaty arsenał uzbrojenia. My musimy z kolei podążać w prawo i niszczyć nacierających na nas przeciwników. Uwierzcie, że nie jest to proste zadanie.

Gothic 3

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP

- Windows XP Procesor - 2 GHz

- 2 GHz Pamięć RAM - 512 MB

- 512 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9.0

Gothic 3 przedstawia historię, która jest kontynuacją opowieści, jaką poznaliśmy w 2 pierwszych odsłonach gry. Po ostatecznym zakończeniu walk z orkami okazało się, że Khorinis kryje o wiele więcej niebezpieczeństw. Twórcy oddają nam do dyspozycji 3 wielkie obszary. Poza początkową sekwencją, która jest w pełni wyreżyserowana, dalszy rozwój wydarzeń zależy już całkowicie od podejmowanych przez nas decyzji. Możemy walczyć o wyzwolenie Myrthany, dołączyć do bractwa Asasynów a nawet sprzymierzyć się z orkami, które zawładnęły ogromną częścią krainy. Twórcy dopracowali także bardzo mocno rozwój bohatera oraz system walki. W Gothic 3 czeka na nas około 600 misji do wykonania a całość rozgrywki może zająć nawet 123 godziny (wg. HowLongToBeat).

Gothic 3 (fot. Piranha Bytes)

NecroVision

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Nvidia® Geforce 6800

Pierwsza wojna światowa w połączeniu z wampirami, demonami i czarną magią? W NecroVision to możliwe. Jest to pierwszoosobowa strzelanka, w której podczas wielkiej wojny trafiamy do przerażających podziemi. Wcielając się w rolę młodego, amerykańskiego żołnierza odkrywamy mroczny bunkier. Im głębiej docieramy, okazuje się, że piekło panujące na powierzchni to nic, w porównaniu z tym co dzieje się pod ziemią. Przerażające demony i inne piekielne pomioty wydostają się na zewnątrz i zagrażają całej ludzkości. Naszym zdaniem jest powstrzymanie apokalipsy.

NecroVision (fot. GOG.com)

Shadowrun Trilogy

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : 2 GHz lub lepszy

: 2 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 9.0 3D

Shadowrun Trilogy to zestaw, który zawiera w sobie trzy gry - Shadowrun Returns, Shadowrun Hong Kong oraz Shadowrun Dragonfall. Akcja gier przenosi nas do świata, który łączy w sobie elementy fantasy oraz cyberpunka. Całość rozgrywki obserwujemy w rzucie izometrycznym. Przemierzając świat gry dowodzimy niewielką grupą żołnierzy, którzy nazywani są Shadowrunnerami. Podczas wykonywania misji będziemy często walczyć z przeciwnikami. Starcia toczą się w systemie turowym.

Mafia

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP/Vista/7/8/10

: Windows XP/Vista/7/8/10 Procesor : 1.4 GHz lub lepszy

: 1.4 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 9.0 3D

Pierwsza część serii Mafia jest już wręcz kultowa. W grze trafiamy do Lost Heaven, typowego, amerykańskiego miasta z lat 30-tych XX wieku. Wcielamy się w Tommy'ego Angelo, taksówkarza, który niechcący wplątał się w kontakty z mafią. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych gier o tematyce mafijnej, jakie kiedykolwiek powstały.

Mafia (fot. 2K Czech)

Gorky 17

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP, Vista, 7, 10, 11

: Windows XP, Vista, 7, 10, 11 Procesor : 1 GHz lub lepszy

: 1 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 256 MB

: 256 MB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 7

Gorky 17 to stworzona przez polskie studio gra, która łączy w sobie elementy przygodówki, strategii turowej oraz gry RPG. Akcja przenosi nas do 2008 roku, kiedy to NATO uzyskało informację, że Rosjanie zrównali z ziemią jedną ze swoich baz. Okazuje się, że podobna instalacja mieści się na terenie polskiego miasta. Wysłani na miejsce badacze znikają w tajemniczych okolicznościach a w miasteczku pojawiają się tajemnicze kreatury. Podczas rozgrywki przemierzamy poszczególne lokacje, rozmawiamy z napotkanymi ludźmi i wykonujemy zadania. W momencie rozpoczęcia się walki, gra przełącza się w tryb turowy.

Gorky 17 (fot. TopWare)

Diablo + Hellfire

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7/8.1/10

: Windows 7/8.1/10 Procesor : 1 GHz lub lepszy

: 1 GHz lub lepszy Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 9

Chcesz poznać historię, od której wszystko się zaczęło? Wyrusz w podróż po katakumbach znajdujących się w podziemiach Tristram. Odszukaj zło, które zagraża światu i zniszcz je, aby uratować ludzkość. W oryginalnym Diablo mamy do dyspozycji trzy klasy postaci, Wojownika, Czarodzieja i Łotrzycę. Dodatek Hellfire wprowadza także Mnicha. Pierwsza część Diablo posiada już status kultowej gry, którą każdy fan fantasy i RPG powinien znać.

Diablo (fot. GOG.com)

Far Cry

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista/ 7 / 8 / 10

- Procesor - 1 GHz

- 1 GHz Pamięć RAM - 256 MB

- 256 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Far Cry to tytuł, który zapoczątkował istnienie na rynku jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii z portfolio Ubisoftu. Wcielamy się w postać Jacka Carvera, który chcąc odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku postanowił otworzyć firmę przewoźniczą na Pacyfiku. W pewnym momencie otrzymuje zlecenie przewiezienia łodzią dziennikarki. Niestety w trakcie podróży zostają ostrzelani a kobieta przepada bez śladu. Nasz bohater musi zdać się na siebie, aby odnaleźć pasażerkę oraz przetrwać w tym mało gościnnym miejscu. Całość rozgrywa się na rozległych, niezwykle barwnych i malowniczych terenach. Misje, które musimy wykonywać nie są nam narzucane z góry. Sami w trakcie eksploracji natrafimy na łamigłówki i zagadki, które musimy rozwiązać. Do dyspozycji otrzymujemy także bardzo rozbudowany arsenał broni. Co prawda pierwszy Far Cry znacząco różni się od kolejnych odsłon, jednak jest doskonałą produkcją, którą po prostu trzeba znać.

Far Cry (fot. Ubisoft)

Spec Ops: The Line

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - Intel Core 2 Duo 2Ghz / AMD Athlon 64 X2

- Intel Core 2 Duo 2Ghz / AMD Athlon 64 X2 Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT

- NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT Dysk twardy - 6 GB wolnego miejsca na dysku

Akcja gry Spec Ops: The Line przenosi nas do Dubaju. Miasto zmaga się z burzą piastkową. Amerykańska armia wysyła żołnierzy do pomocy osobom, które nie mogą się ewakuować. Łączność z nimi jednak znika a po pewnym czasie wysłany jest sygnał alarmowy. Amerykanie postanawiają wysłać na miejsce ekipę ratunkową. Podczas rozgrywki będziemy musieli niejednokrotnie podejmować decyzje, które nie do końca będę zgodne z naszą moralnością i mogą narazić na śmierć wiele osób. Spec Ops: The Line charakteryzuje się ciężkim klimatem oraz przytłaczającą opowieścią. Całą rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

System operacyjny - Windows 7, 8.1, 10 64-bit

- Windows 7, 8.1, 10 64-bit Procesor - Dual Core Processor

- Dual Core Processor Pamięć RAM - 1 GB RAM

- 1 GB RAM Karta graficzna - kompatybilna z OpenGL 2.0

- kompatybilna z OpenGL 2.0 Dysk twardy - 4 GB wolnego miejsca na dysku

Baldur's Gate II jest uznawany za jedną z najbardziej kultowych gier RPG w historii elektronicznej rozrywki. Poza podstawową wersją gry, w zestawie otrzymujemy również dodatek Tron Bhaala. Akcja gry toczy się bezpośrednio po wydarzeniach, które poznaliśmy w pierwszej części. Po pokonaniu Sarevoka nasz bohater musi zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem, jakim jest mag Irenicus. Imoen, nasza przybrana siostra zastała porwana i uwięziona w Czarowięzach. Chcąc ją uwolnić musimy uzbierać ogromną ilość złota, a to dopiero początek epickiej przygody.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition (fot. GOG.com)

Dead Space

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP (SP2) / Vista / 7 / 8 /10

- Windows XP (SP2) / Vista / 7 / 8 /10 Procesor - 2.8 GHz

- 2.8 GHz Pamięć RAM - 2 GB

- 2 GB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9.0

Dead Space to zdecydowanie jedna z najciekawszych gier, które łączą w sobie klimat horroru oraz science-fiction. Wcielamy się w postać Isaaca Clarke'a, inżyniera pracującego na statku kosmicznym USG Ishimura. Na pokładzie doszło do tragedii. Cała załoga nie żyje a nasz statek opanowały necromorphy. Gra charakteryzuje się niezwykłym klimatem. Podczas rozgrywki będziemy przemierzać ciasne, ciemne i klaustrofobiczne lokacje, a zagrożenia w postaci przerażających bestii spotkamy w najmniej oczekiwanych momentach. Walka z nimi także nie należy do najłatwiejszych. Nie wystarczy, że będziemy strzelać na oślep, musimy być opanowani i najpierw spowalniać wrogów, strzelając im np. w nogi. Dead Space to gra, którą każdy fan horroru i science-fiction po prostu powinien znać. W styczniu 2023 roku premierę będzie miała odświeżona wersja tego hitu z 2008 roku.

Seria Assassin's Creed

Minimalne wymagania (Assassin's Creed Revelations):

System operacyjny : Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1

: Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1 Procesor : Intel Core2 Duo E4400 2.0 GHz lub AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.1 GHz

: Intel Core2 Duo E4400 2.0 GHz lub AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.1 GHz Pamięć RAM : 1.5 GB (Windows XP), 2 GB (Windows Vista, 7)

: 1.5 GB (Windows XP), 2 GB (Windows Vista, 7) Karta graficzna: z 256 MB VRAM, obsługująca Shader Model 4.0

Seria gier akcji od Ubisoftu, który skupia się na losach bractwa asasynów. Pierwsze części serii to produkcje z otwartym, wciągającym światem i fabułą na wysokim poziomie. Pierwsza część przenosi gracza do czasów wypraw krzyżowych i ukazuje losy Altaira, asasyna z końca XII wieku.

Assassin's Creed Źródło: Steam

Pizza Connection 2

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - 1,8 GHz

- 1,8 GHz Pamięć RAM - 512 MB

- 512 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 7

Pizza Connection 2 to kontynuacja świetnej strategii ekonomicznej, w której naszym głównym zadaniem będzie prowadzenie sieci restauracji, które serwują pizzę. Nie będziemy się oczywiście ograniczać tylko i wyłącznie do małej, podrzędnej knajpki. Pod naszym zarządem będzie cała sieć restauracji, a my będziemy musieli dbać o ich rozwój, lokalizowanie nowych lokali w wielkich miastach, zatrudnianie pracowników i dbanie o ich wydajność. Co więcej, będziemy musieli także ze wszystkich sił przeszkadzać konkurencji. Podczas rozgrywki będziemy mieć dostęp do 10 kampanii rozlokowanych w różnych miastach świata. Każda z nich różni się pod względem wymagań potrzebnych do wygranej oraz poziomu trudności.

Thief: The Dark Project

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - 1,8 GHz

- 1,8 GHz Pamięć RAM - 512 MB

- 512 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 7

Thief: The Dark Project to pierwszoosobowa gra akcji, która jest utrzymana w konwencji skradanki. Wcielamy się w postać młodego złodzieja imieniem Garrett. Opuszczamy szeregi tajnego bractwa, którego zadaniem jest utrzymanie na świecie równowagi pomiędzy magią i technologią rozpoczynając działalność na własny rachunek. Twórcy oddają nam do dyspozycji 12 różnorodnych lokacji, które będziemy eksplorować wykonując zlecone nam zadania. Głównym założeniem gry jest unikanie bezpośrednich starć z przeciwnikami. Te z reguły kończą się porażką. Musimy tak podejść oponentów, aby zlikwidować ich podstępem lub po prostu ominąć.

Thief

Hitman: Codename 47

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista

- Windows XP / Vista Procesor - 1,8 GHz

- 1,8 GHz Pamięć RAM - 512 MB

- 512 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Hitman: Codename 47 to pierwsza odsłona gry, która zapoczątkowała doskonałą serię opowiadającą o losach Agenta 47. Połączenie gry akcji, przygodowej oraz taktycznej, która wymaga strategicznego myślenia. Tutaj nie wystarczy zaczaić się na przeciwnika i poczęstować go ołowiem. Podczas wykonywania poszczególnych misji musimy przemyśleć i dokładnie zaplanować nasze działania. Co więcej, w przypadku wykrycia lub niepowodzenia danego schematu, musimy błyskawicznie podejmować działania i na bieżąco aktualizować plany. Sama fabuła także jest bardzo ciekawa. Początkowo wydaje nam się, że po prostu wykonujemy zadania zlecone przez zwierzchników. Okazuje się, że jesteśmy częścią większego spisku i sami też jesteśmy celem.

Airfix Dogfighter

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP

: Windows XP Procesor : Intel Pentium II 266 MHz

: Intel Pentium II 266 MHz Pamięć RAM : 32 MB RAM

: 32 MB RAM Karta graficzna: akcelerator 3D

Tematyka II wojny światowej kojarzy nam się z reguły z poważnymi grami, w których stajemy po jednej stronie konfliktu (najczęściej alianci) i wykonujemy zlecone nam misje mające doprowadzić do zwycięstwa w wielkiej wojnie. Airfix Dogfigher przełamał tę barierę. Teatrem działań wojennych będzie mieszkanie a my zasiądziemy za sterami zabawkowych modeli samolotów z czasów II wojny światowej. Możemy wybrać, czy stanąć po stronie Aliantów czy Państw Osi. Przestrzeń po której się poruszamy jest podatna na zniszczenia i warto to robić, bo czasami po zniszczeniu np. lampy odkrywamy dodatkową amunicję lub uzbrojenie, które możemy zamontować w naszym samolocie. To zdecydowanie jedna z najciekawszych i najbardziej emocjonujących gier z samego początku XXI wieku.

Airfix Dogfighter (fot. SSTG)

Worms: Armageddon

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : Intel Core 2 Duo

: Intel Core 2 Duo Pamięć RAM : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GeForce 8600GT (256MB) AMD/ATI Radeon HD3650

Serię gier Worms zna chyba każdy. Jest to świetny tytuł zarówno po to, aby grać samemu, ale także idealny, jeśli chcemy pograć w coś na jednym komputerze ze znajomym lub drugą połówką. Worms: Armageddon jest wierny zasadom i mechanikom całego cyklu. Możemy jednak liczyć na nowe bronie, mapy oraz umiejętności uzbrojonych robaków. W Worms Armageddon możemy grać zarówno sami, jak i w kooperacji z innymi osobami. Do dyspozycji mamy kilka trybów, od kooperacji po deathmatch, w którym będziemy mierzyć się z kolejnymi falami coraz silniejszych przeciwników.

Worms Armageddon (fot. Team17)

Call of Juarez: Więzy Krwi

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Procesor : 3.2 GHz Intel Pentium 4 lub 2.66 GHz Pentium D/AMD Athlon 64 3500+

: 3.2 GHz Intel Pentium 4 lub 2.66 GHz Pentium D/AMD Athlon 64 3500+ Pamięć RAM : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Karta graficzna: Karta graficzna 3D kompatybilna z DirectX 9

Call of Juarez: Bound in Blood to kontynuacja świetnie przyjętej polskiej gry, której akcja osadzona była na Dzikim Zachodzie. W grze poznamy historię braci McKay, z którymi mieliśmy styczność w pierwszej części. Tym razem jednak fabułą skupia się na ich młodości. Podczas rozgrywki możemy wcielić się w obu braci (w większości misji). W zależności od tego, którego brata wybierzemy, zmienia się styl gry ze względu na ich indywidualne umiejętności. Ray lubuje się w pistoletach i szybkim wykańczaniu przeciwników. Thomas z kolei preferuje średni dystans i świetnie czuje się z karabinem w ręku. W grze znajdziemy także tryb koncentracji (który w obecnych czasach jest już swego rodzaju standardem). Korzystając z niego czas spowalnia, a my mamy możliwość dokładniejszego wycelowania. Całość rozgrywki obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby.

Call of Juarez: Więzy Krwi (fot. Techland)

Commandos 2

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP / Vista / 7

: Windows XP / Vista / 7 Procesor : 1 GHz

: 1 GHz Pamięć RAM : 256 MB RAM

: 256 MB RAM Karta graficzna: Karta graficzna 3D kompatybilna z DirectX 7

Commandos 2 to kontynuacja hitu z 1998 roku. Jest to taktyczna strategia, której akcja została osadzona w realiach II wojny światowej. Do dyspozycji dostajemy oddział świetnie wyszkolonych żołnierzy wyborowych, przy których pomocy będziemy wykonywać zadania za linią wroga. Każdy z żołnierzy posiada inne umiejętności, które go charakteryzują, jednak wzajemnie się uzupełniają. Cała drużyna musi współpracować, aby pomyślnie wypełnić zadanie. Całość rozgrywki obserwujemy w rzucie izometrycznym. W odróżnieniu do pierwszej części, możemy także walczyć wewnątrz budynków.

Commandos 2 (fot. Square Enix)

Legacy of Kain: Defiance

Minimalne wymagania

System operacyjny : Windows XP/Vista/7

: Windows XP/Vista/7 Procesor : 1,8 GHz

: 1,8 GHz Pamięć RAM : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Karta graficzna: Karta graficzna 3D kompatybilna z DirectX 9

Legacy of Kain Defiance to ostatnia do tej pory część kultowej serii, która opowiada historię Kaina i Raziela w fikcyjnym świecie Nosgoth. Poprzednie części skupiały się na jednym z bohaterów, Kain występował w miniserii Blood Omen, natomiast Raziel w Souls Reaver. Legacy of Kain Defiance jest połączeniem gry przygodowej i akcji. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. W Defiance bez problemu mogą zagrać osoby, które nie miały styczności z wcześniejszymi częściami serii, jednak każdy fan znajdzie tutaj sporo smaczków i rozwiązań niewyjaśnionych dotąd kwestii.

Legacy of Kain: Defiance

Nosferatu: Wrath of Malachi

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8

- Windows XP / Vista / 7 / 8 Procesor - 1.8 GHz

- 1.8 GHz Pamięć RAM - 1 GB RAM

- 1 GB RAM Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Nosferatu: Wrath of Malachi łączy w sobie pierwszoosobową strzelankę z klimatycznym survival horrorem. Akcja toczy się w 1912 roku. Jej miejscem jest tajemniczy zamek Malachi. Członkowie rodziny naszego bohatera zabarykadowali się w różnych miejscach w posiadłości. Naszym zadaniem jest ich uwolnić i doprowadzić do bezpiecznego miejsca. Na drodze stają nam jednak hordy wampirów i innych przerażających stworzeń. W momencie ratowania ostatniego członka rodziny, czyli naszej siostry zmierzymy się z samym Nosferatu.

Nosferatu: Wrath of Malachi

Kane & Lynch: Dead Man

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7/8/10

- Windows 7/8/10 Procesor - Intel Pentium 4 2Ghz lub AMD Athlon XP 1800+

- Intel Pentium 4 2Ghz lub AMD Athlon XP 1800+ Pamięć RAM - 1 GB RAM

- 1 GB RAM Karta graficzna - NVIDIA 6600/ATI X1300 lub lepsza

Kane & Lynch: Dead Man to gra akcji stworzona przez IO Interactive, czyli producentów m.in. świetnego Hitman: Blood Money. Głównymi bohaterami są tytułowy Kane i Lynch. Jeden jest byłym najemnikiem podejrzewanym o wymordowanie kolegów z drużyny i kradzież drogocennych diamentów, drugi natomiast cierpi na schizofrenię. W trakcie ataku choroby zabił swoją rodzinę. Obaj zostali skazani na karę śmierci, jednak przewożąca ich więźniarka zostaje zatrzymana przez grupę chcącą odzyskać skradzione kosztowności. Para bohaterów od teraz wspólnie rusza w świat, aby wypełnić swoją misję. Fabuła jest jedną z najmocniejszych stron gry. Jeśli chodzi o sam gameplay, całą akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby.

Kane & Lynch (IO Interactive)

Driv3r

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP

- Windows XP Procesor - Pentium 4 lub Athlon XP

- Pentium 4 lub Athlon XP Pamięć RAM - 256 MB RAM

- 256 MB RAM Karta graficzna - Direct3D

Driv3r o kolejna odsłona serii, w której wcielamy się w bezkompromisowego policjanta, który wchodzi w struktury mafii, aby zniszczyć ją od środka. Wiele osób porównuje ten tytuł do słynnego GTA. W odróżnieniu od produkcji Rockstara, tutaj przemieszczamy się przede wszystkim za kierownicą rozmaitych samochodów. Poruszanie pieszo zostało ograniczone do absolutnego minimum. Podczas rozgrywki będziemy musieli wykonać 30 misji, które składają się z bardziej złożonych zadań. W trakcie ich wykonania trafimy do Miami, Stambułu oraz Nicei.

Driv3r

F.E.A.R. 2: Project Origin

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - Athlon 64 3000+

- Athlon 64 3000+ Pamięć RAM - 1,5 GB RAM

- 1,5 GB RAM Karta graficzna - NVIDIA 6800 lub ATI X700

F.E.A.R. 2: Project Origin to kontynuacja gry wydanej w 2005 roku. Akcja gry rozpoczyna się na pół godziny przed tym, co widzieliśmy w finale pierwowzoru. Wcielamy się w innego bohatera. tym razem poznamy historię Michaela Becketa, członka jednostki antyterrorystycznej Delta, którego głównym zadaniem jest aresztowanie szefowej korporacji Armacham podejrzewanej o niszczenie dowodów. Dochodzi jednak do wybuchu po którym budzimy się w szpitalu. Od teraz będziemy musieli zrobić wszystko, aby przetrwać. Całość akcji, podobnie jak w pierwszej części obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby.

F.E.A.R. 2: Project Origin

Banner Saga

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - 2 GHz lub szybszy

- 2 GHz lub szybszy Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Banner Saga to pierwsza część serii gier RPG, które są mocno inspirowane mitologią nordycką. Sama rozgrywka zawiera także sporo elementów taktycznych. Fabuła opowiada o historii grupy ludzi i olbrzymów, którzy uciekają przed nadciągającą zagładą. Duzy nacisk położony jest na starcia opierające się o turowy system walki. Wraz z postępami w grze nabieramy doświadczenia i nasi bohaterowie stają się silniejsi. Musimy także pamiętać o innych uczestnikach podróży i dbać o nich, ponieważ naszą rolą jest przewodzenie karawanie. Gra charakteryzuje się bardzo kolorową i bajkową grafiką.

Banner Saga

Medal of Honor: Pacific Assault

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Procesor - Pentium 4, 1.5 GHz

- Pentium 4, 1.5 GHz Pamięć RAM - 512 MB RAM

- 512 MB RAM Karta graficzna - kompatybilna z DirectX

W tym artykule znalazła swoje miejsce już pierwsza część serii Medal of Honor, czyli Allied Assault. Warto wspomnieć także o kontynuacji, która została okraszona podtytułem Pacific Assault. Tym razem trafimy na front walk amerykańsko-japońskich. Cała akcja rozpoczyna się od ataku na Pearl Harbor. Twórcy postarali się o to, aby dostarczyć nam różnorodne lokacje. Będziemy walczyć zarówno na oceanie, ale także w dżungli czy w miastach. W odróżnieniu od pierwszej części gry, będziemy mogli ukończyć poszczególne zadania na kilka różnych sposobów. Od możliwości dojścia do celu różnymi ścieżkami, do samodzielnego wyboru, jakie składowe misji chcemy wykonać w danym czasie. Od premiery gry minęło już 18 lat, więc oprawa graficzna nieco się zestarzała, jednak zdecydowanie warto poznać ten tytuł.

Medal of Honor: Pacific Assault

Left 4 Dead 2

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP

- Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP Procesor - Pentium 4 3.0GHz

- Pentium 4 3.0GHz Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - ATI X800, NVidia 6600 lub lepsza

Akcja gry Left 4 Dead 2 osadzona jest w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Wraz z trójką innych ocalałych łączymy siły, aby przetrwać i wydostać się z metropolii pełnej żywych trupów. Każdy z bohaterów charakteryzuje się innymi umiejętnościami i stylem walki. W Left 4 Dead 2 możemy grać zarówno samemu jak i w kooperacji online. Niezależnie od tego, na jaki tryb się zdecydujemy, na mapie pojawia się cała czwórka bohaterów. Bardzo ciekawie rozwiązana jest kwestia śmierci bohaterów. Jeśli któryś z nich polegnie, będzie martwy do momentu odblokowania kolejnego poziomu lub uratowania prze innego gracza przy pomocy defibrylatora. W trakcie samotnej rozgrywki, bohaterowie mogą być uwięzieni w tzw. rescue room, z którego musimy go uratować.

Prince of Persia: Piaski Czasu

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - 1 GHz

- 1 GHz Pamięć RAM - 256 MB

- 256 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Prince of Persia: Piaski Czasu to 4 odsłona niezwykle popularnej serii przygodowych gier akcji. Podczas rozgrywki ponownie wcielamy się w postać tytułowego perskiego księcia. Po powrocie z wyczerpującej kampanii wojskowej zatrzymał się u zaprzyjaźnionego władcy. Po wpływem zdradzieckiego wezyra uwalnia legendarne Piaski Czasu, które stanowią ogromne zagrożenie dla całego świata. Podczas rozgrywki będziemy eksplorować poszczególne lokacje i walczyć z przeciwnikami, aby popychać fabułę do przodu. Całość jest utrzymana w typowym dla serii, orientalnym klimacie.

Grę można aktualnie kupić w serwisie GOG.com w promocyjnej cenie 7,99 zł.

Prince of PErsia: Piaski Czasu (fot. GOG.com)

Drakensang

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8.1 / 10

- Windows 7 / 8.1 / 10 Procesor - Pentium IV 2.4 GHz

- Pentium IV 2.4 GHz Pamięć RAM - 2 GB RAM

- 2 GB RAM Karta graficzna - NVIDIA GeForce 6600 GT

Drakensang jest typowym przedstawicielem gier RPG. Podczas rozgrywki główny nacisk kładziony jest na działania drużynowe, eksplorację świata, walkę i przede wszystkim fabułę. Akcja osadzona jest w fikcyjnym świecie o nazwie Aventuria. Jest to odpowiednik późnego średniowiecza w Europie. Sama kampania główna składa się z wielu zadań fabularnych i aktywności pobocznych. Fabuła gry została zapisana na ponad 1000 stronach. Fani tworzenia postaci także znajdą tutaj coś dla siebie. Do kreacji bohatera możemy użyć ponad 40 zaklęć, ponad 30 talentów i prawie 40 zdolności specjalnych.

Drakensang (fot. Steam)

DOOM II: Hell on Earth

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP/Vista/7/8/10

- Windows XP/Vista/7/8/10 Procesor - 1.8 GHz

- 1.8 GHz Pamięć RAM - 512 MB

- 512 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Historia strzelanek jest bardzo długa, a rozpoczęła się m.in. od serii DOOM. Druga odsłona tej kultowej strzelanki do dzisiaj jest jedną w najlepszych strzelanin na rynku. Co prawda jej wygląd oraz sama mechanika walki bardzo mocno się zestarzały, jednak mimo wszystko warto znać ten tytuł, bo daje masę frajdy i niczym nieskrępowanej zabawy. O ile w stosunku do DOOM-a można użyć słowa zabawa. Po pierwszej części nasz bohater postanowił na dobre zakończyć przygodę z wojskiem i wrócić na ziemię. Okazało się, że planeta także została opanowana przez demony. Wraz z garstką ocalałych dokonujemy szturmu na bazę obcych. Po krótkim czasie zostajemy jednak sami na placu boju. Chcąc przeżyć musimy przedrzeć się przez niekończące się zastępy obcych i demonów.

Grę możemy aktualnie kupić w cenie 19,99 zł na platformie Steam.

DOOM II

Bloodrayne: Terminal Cut

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 8.1

- Windows 8.1 Procesor - Intel 4th Generation Core i3, i5, i7

- Intel 4th Generation Core i3, i5, i7 Pamięć RAM - 2 GB

- 2 GB Karta graficzna - Intel HD Graphics 520 lub mocniejsza

Pamiętacie Bloodrayne? Pierwsza odsłona gry zadebiutowała na rynku w 2002 roku. Jest to gra akcji z elementami horroru, w której wcielamy się w postać agentki Blood Rayne. Łączy ona w sobie cechy człowieka i wampira. Naszym zadaniem jest pokonanie nazistowskiej organizacji okultystycznej, która jest wspierana przez armię ghouli. Jej nie do końca ludzka natura daje jej wielką siłę, umiejętności akrobatyczne oraz wyjątkowe zdolności, takie jak widzenie w ciemności czy spowalnianie czasu. Dostępna jest odświeżona wersja gry, która wygląda lepiej i działa sprawniej niż oryginał, jednak nadal można w nią zagrać na słabszym sprzęcie.

Bloodrayne

Sniper Elite: Berlin 1945

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista

- Windows XP / Vista Procesor - 1 GHz

- 1 GHz Pamięć RAM - 256 MB

- 256 MB Karta graficzna - GeForce2 32 MB

Od Sniper Elite: Berlin 1945 rozpoczęła się jedna z najlepszych serii opowiadających o II wojnie światowej. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać Petera Mausera. Jest to niemiecki strzelec wyborowy, który został zwerbowany przez amerykańską agencję OSS (później CIA). Naszym zadaniem jest walka z żołnierzami Armii Czerwonej oraz pozostałościami armii III Rzeszy. Nie możemy dopuścić do odkrycia przez Rosjan tajnych dokumentów niemieckich inżynierów i uczonych. Cała akcja została umiejscowiona na terenie Berlina. Do dyspozycji otrzymujemy pistolety, karabiny maszynowe, granaty, bomby, pułapki i oczywiście karabiny snajperskie. Tylko od nas zależy jaką drogą pójdziemy. Możemy zdecydować się na otwartą konfrontację lub działać z ukrycia. Ten drugi element daje zdecydowanie więcej frajdy.

Earth 2150

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7

- Windows XP / Vista / 7 Procesor - 1 GHz

- 1 GHz Pamięć RAM - 256 MB

- 256 MB Karta graficzna - Karta graficzna zgodna z DirectX 7

Earth 2150 to jedna z najlepszych gier strategicznych, które zostały osadzone w futurystycznej rzeczywistości. Jest rok 2150. Ze względu na katastrofalne warunki, ludzkość jest zmuszona do opuszczenia Ziemi. Z powodu małej ilości surowców, tylko nielicznym uda się ewakuować. Pierwszeństwo będą mieć ci, którym udało się przejąć nad nimi kontrolę. Z biegiem czasu, im bardziej nasza planeta zbliża się do Słońca, krajobraz oraz ukształtowanie tereny zaczynają się zmieniać.

Salt and Sacrifice

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 8

- Windows 8 Procesor - Intel Core 2 Duo 2,8 GHz lub równoważny

- Intel Core 2 Duo 2,8 GHz lub równoważny Pamięć RAM - 1 GB

- 1 GB Karta graficzna - Karta graficzna zgodna z DirectX 10 z obsługą technologii Shader Model 3.0

Salt and Sacrifice to kontynuacja niezwykle ciepło przyjętej gry Salt and Sanctuary. Produkcja charakteryzuje się wysokim poziomem trudności i jest jednym z tzw. soulslikeów. Całość rozgrywki obserwujemy z boku. Tym razem wcielimy się w postać kryminalisty, który staje przed bardzo ważnym wyborem. Albo zostanie stracony, albo zgodzi się na służbę w charakterze Naznaczonego Inkwizytora. Jego zadaniem będzie podróż po krainie w celu odnalezienia i zlikwidowania zbuntowanych magów. Twórcy oddają nam do dyspozycji 8 klas postaci - Highblade, Paladin, Assassin, Cleric, Dualist, Fighter, Ranger, Sage. Każda z nich różni się od siebie pod względem umiejętności i zdolności bojowych.

Konrad Pietrzykowski z Milanowskie Muzeum Gier i Komputerów - MMGiK.org Wiele klasycznych gier PC - szczególnie tych wydanych przez najlepszych deweloperów - współpracuje bez większych przeszkód z nowymi systemami operacyjnymi Windows. Ostatnim i namacalnym tego przykładem jest chociażby MDK ze studia Shiny, którego 25 rocznica wydania przypadła 5 maja 2022r. Tytuł swobodnie zainstalował się z nośnika CD wytłoczonego 25-lat temu, a sama gra w trybie software pozwalała na rozgrywkę w systemie Windows 10. Jedynie tryb akceleracji 3D wymagał zainstalowania tzw. wrappera glide (nGlide), emulującego sprzętowe akceleratory 3dfx Voodoo. Podobnie pierwsze Diablo, Starcraft, Warcraft 2, Quake 2 i 3, Unreal Tournament, działają bez większych przeszkód na współczesnych komputerach, aczkolwiek niska rozdzielczość mogą dać się we znaki osobom dysponującym większymi monitorami. Dlatego warto wiedzieć, że istnieją szeroko dostępne fanowskie modyfikacje umożliwiające uruchomienie i dopasowanie rozdzielczości do współczesnych panoramicznych monitorów oraz dodające zupełnie nowe możliwości rozgrywki. Najlepszym tego przykładem jest Belzebub - modyfikacja HD do oryginalnego Diablo. Trzeba wiedzieć, że nie wpływa ona jedynie na grafikę, rozbudowuje ona również znacząco możliwości gry o kolejne klasy postaci, możliwości rozwoju i wyposażenia rodem z Diablo 2! Dostępne są też oczywiście oficjalne "reedycje HD" największych klasyków takich jak chociażby Starcraft, Diablo 2, Baldurs Gate, Planescape Torment, Homeworld, Command and Conquer, które wykorzystują dobrodziejstwa nowego sprzętu, zachowując dawny klimat. Wielu fanów tych gier poczuje się jak w domu - 20 i więcej lat temu. Jeśli mówimy o starych grach to nie można zapomnieć o platformie GOG.com, która umożliwia dostęp do bogatej kolekcji gier, w tym produkcji dla systemu MS-DOS, obsługiwanych przez emulator DOSbox. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób nie dysponujących kolekcją fizycznych gier, a tym bardziej nie dysponujących czytnikami płyt w swoich nowych komputerach stacjonarnych czy laptopach. Udostępniane pakiety instalacyjne gier (offline), zawierają często pełne obrazy gier (ISO), które na drodze emulacji zapewniają chociażby odtwarzanie soundtracku zapisanego w formacie CD-Audio np. w Quake (soundtrack gry stworzył sam Trent Rezor lider zespołu Nine Inch Nails). Właśnie w przypadku klasycznego Quake możliwe jest wypalenie fizycznego nośnika z grą, za pomocą dostępnego ISO i użycie jej do instalacji na klasycznym komputerze z epoki i przykładowo uruchomienie gry na sprzętowym akceleratorze 3dfx Voodoo w trybie GLQuake jak ćwierć wieku temu. Tak - są osoby prywatne i muzea, które dysponują sprawnymi komputerami z epoki, wyposażonymi w kultowe karty 3dfx, które odmieniły oblicze komputerów PC ponad 25-lat temu. Gry naszej młodości idą z nami przez całe życie, podobnie jak wspaniałe chwile do których dzięki nim wracamy. Konrad Pietrzykowski z Milanowskie Muzeum Gier i Komputerów - MMGiK.org

Salt and Sanctuary

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 8

- Windows 8 Procesor - Intel Core 2 Duo 2,8 GHz lub równoważny

- Intel Core 2 Duo 2,8 GHz lub równoważny Pamięć RAM - 1 GB

- 1 GB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 10

Salt and Sanctuary to platformowa gra RPG, która ma zdecydowanie więcej wspólnego z Dark Souls niż z Mario. Całość charakteryzuje się wysokim poziomem trudności i bardzo mrocznym klimatem. Podczas rozgrywki wcielamy się w pirata, który rozbił się u wybrzeży tajemniczej wyspy. Jest ona zamieszkana przez hordy topielców i innych maszkar. Co więcej, władze nad nimi sprawują potężni bossowie, z którymi będziemy musieli walczyć. Do dyspozycji otrzymujemy bogaty arsenał broni. W walce możemy używać mieczy, noży czy też toporów oraz broni dystansowej. Twórcy przygotowali także rozbudowany model rozwoju postaci. Jeśli jesteś fanem mrocznych RPG, Salt and Sanctuary jest dla ciebie.

Grę można aktualnie kupić w serwisie Epic Games Store w cenie 59 zł.

Salt and Santuary (fot. Epic Games Store)

LEGO Star Wars: The Complete Saga

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows 7 / 8 / 10

- Windows 7 / 8 / 10 Procesor - Intel P3 1.0 GHz / AMD AthlonXP lub mocniejszy

- Intel P3 1.0 GHz / AMD AthlonXP lub mocniejszy Pamięć RAM - 512 MB

W LEGO Star Wars: The Complete Saga poznamy wydarzenia, które miały miejsce w dwóch pierwszych trylogiach Gwiezdnych Wojen. Sama fabuła jest tu jednak tylko pretekstem do świetnej, niczym nieskrępowanej zabawy. Całość została przedstawiona z typowym dla gier z serii LEGO przymrużeniem oka i charakterystycznym humorem. Twórcy oddali nam do dyspozycji mnóstwo grywalnych postaci, w tym najbardziej znane, taki jak m.in. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Luke Skywalker czy też Darth Maul. Całość gry możemy przejść w trybie kooperacji.

Grę LEGO Star Wars: The Complete Saga możemy aktualnie kupić w cenie 71,99 zł w serwisie GOG.com.

LEGO Star Wars: The Complete Saga (fot. GOG.com)

Shogo: Mobile Armor Division

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista

- Windows XP / Vista Procesor - 1 GHz

- 1 GHz Pamięć RAM - 256 MB

- 256 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Podczas rozgrywki w SHOGO: Mobile Armor Division wcielamy się w postać Sanjuro Makabe, żołnierza UCA, który został wysłany na niebezpieczną misję. Naszym głównym zadaniem jest pokonanie Gabriela, przywódcy buntowników. Całość rozgrywki obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Twórcy oddają nam do dyspozycji bardzo szeroki arsenał broni oraz szereg misji fabularnych, które składają się na bardzo ciekawą opowieść. Oprawa wizualna mocno się zestarzała i może nieco odpychać, jednak klimat i historia to rekompensują.

Grę SHOGO: Mobile Armor Division można kupić w serwisie GOG.com w cenie 34,99 zł.

Shogo: Mobile Armor Division (fot. GOG.com)

Kozacy: Europejskie boje

Minimalne wymagania

System operacyjny - Windows XP / Vista / 7

- Windows XP / Vista / 7 Procesor - 1,4 GHz

- 1,4 GHz Pamięć RAM - 512 MB

- 512 MB Karta graficzna - kompatybilna z DirectX 9

Kozacy: Europejskie boje to strategia czasu rzeczywistego, w której prowadzimy bitwy sterując jedną z dostępnych nacji. Cała akcja rozgrywa się na przestrzeni XVI - XVIII wieku. Twórcy oddają nam do dyspozycji 16 grywalnych nacji, m.in. Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Austrię czy Francję. Tak jak w przypadku typowych gier strategicznych osadzonych w podobnych okresach historycznych, rozgrywkę rozpoczynamy od małej osady, którą z czasem rozbudujemy do sporych rozmiarów, tworząc przy tym potężną armię.

W trakcie zabawy możemy rozegrać 4 kampanie, które składają się z 33 misji fabularnych oraz 12 misji historycznych. Możemy rozgrywać także pojedyncze bitwy zgodnie z preferowanymi przez nas ustawieniami (wielkość mapy, liczba przeciwników itd.).

Grę Kozacy: Europejskie boje możemy aktualnie kupić w serwisie Steam w cenie 17,99 zł.