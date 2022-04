W co zagrać w majówkę? Te gry ukończysz w jeden weekend

Gry są pasją, która potrafi zabrać nam sporą część wolnego czasu. Na rynku znajdziemy jednak dużo świetnych tytułów, które bez problemu możemy ukończyć w jeden weekend. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najciekawszych produkcji, które bez problemu ukończymy w trakcie jednego weekendu.

Nie zawsze uda nam się wygospodarować odpowiednią ilość czasu na pasję, jaką są gry. Nie ma co ukrywać, że jest to dość czasochłonne zajęcie. W szerokiej ofercie wydawców znajdziemy jednak sporo produkcji, które są krótkie i zapewniają świetną zabawę. Postanowiliśmy przygotować zestawienie tytułów, które bez problemu będziemy w stanie ukończyć w ciągu jednego weekendu.

Przy tworzeniu niniejszego tekstu polegaliśmy na danych z serwisu How Long to Beat oraz Metacritic. Pierwszy z nich zbiera informacje od graczy na temat średniego czasu przejścia danego tytułu, natomiast drugi udostępnia uśrednioną ocenę gry na podstawie recenzji mediów branżowych z całego świata. Duży wpływ na wybór miały także osobiste doświadczenia.

Syberia: The World Before

Syberia: The World Before to czwarta odsłona świetnej serii gier przygodowych od Benoita Sokala i studia Mciroids. Ponownie wcielimy się tutaj w postać Kate Walker. Otrzymamy także nową bohaterkę, Dany Roze, która pozwoli nam jeszcze lepiej poznać opowieść.

Sama rozgrywka opiera się na znanych nam wcześniej schematach. Ponownie będziemy zwiedzać różnorodne lokacje, rozmawiać z ludźmi i przede wszystkim rozwiązywać zagadki. Te ostatnie, zaraz obok historii są zdecydowanie najlepszych elementem gry. Jeśli lubisz ciekawe opowieści, doskonały klimat oraz wymagające łamigłówki, Syberia: The World Before jest dla ciebie.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 14,5 h

- 14,5 h Ocena w serwisie Metacritic - 81

- 81 Data premiery - 18.03.2022

A Plague Tale: Innocence

Akcja gry A Plague Tale: Innocence toczy się w XIV-wiecznej Francji, która została opanowana przez czarną śmierć. W produkcji wcielamy się w rolę nastoletniej Amicii oraz jej młodszego brata Hugo. Bohaterowie musza uciekać przed Inkwizycją po tym, jak ich rodzice zostali brutalnie zamordowani. Hugo cierpi na tajemniczą chorobę, która dodatkowo utrudnia całe zadanie.

Podczas rozgrywki świat obserwujemy zza pleców głównego bohatera. Głównie kierujemy Amicią, która może wydawać polecenia swojemu bratu oraz innym napotkanym postaciom. W grze będziemy raczej unikać bezpośrednich starć z przeciwnikami, ponieważ sterujemy dziećmi. Aby przetrwać w tym mało gościnnym środowisku, mamy do dyspozycji m.in. procę oraz ogień do odstraszania szczurów lub odwrócenia uwagi strażników.

A Plague Tale: Innocence charakteryzuje się bardzo ładną oprawą graficzną i dokładnym odwzorowaniem mrocznej Francji opanowanej przez epidemię. Ludzie pożerani żywcem przez wygłodniałe szczury, rozczłonkowane zwłoki czy inne bardzo brutalne elementy napotkamy tutaj na każdym kroku.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 10,5 h

- 10,5 h Ocena w serwisie Metacritic - 81

- 81 Data premiery - 14.05.2019

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (kampania)

Call of Duty: Modern Warfare Remastered to odświeżona wersja gry wydanej w 2007 roku. Był to pierwszy tytuł w serii Call of Duty, który przenosi akcję do czasów współczesnych. Gry z tej serii nastawione są w dużej mierze na rozgrywkę sieciową, jednak kampania dla pojedynczego gracza także ma nam wiele do zaoferowania.

Podczas kampanii weźmiemy udział w fikcyjnym konflikcie zbrojnym. Naszym głównym przeciwnikiem będą terroryści kierowani przez rosyjskiego nacjonalistę Imrana Zachajewa. Przeciwstawia się wielkim mocarstwom, które chcą przejąć władzę w jego kraju. Podczas misji rozgrywających się w różnych zakątkach świata, będziemy kierować elitarnymi oddziałami żołnierzy.

Poza typowymi działaniami piechoty, dostajemy także możliwość prowadzenia ostrzału z pojazdów opancerzonych, czy z pokładu samolotu.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 6 h

- 6 h Ocena w serwisie Metacritic - 83

- 83 Data premiery - 4.11.2016

LEGO DC Super-Villains

W grze LEGO DC Super-Villains trafiamy do świata znanego z komiksów DC, który w całości zbudowany jest z klocków Lego. Tym razem nie będziemy jednak sterować popularnymi superbohaterami. Członkowie Ligii Sprawiedliwości zniknęli w tajemniczych okolicznościach, a ich dotychczasowi przeciwnicy postanawiają wprowadzić w Metropolis oraz Gotham City własny porządek. Dostaniemy możliwość sterowania tymi "złymi", m.in. Jokerem czy Harley Quinn. Chcąc im przeszkodzić, z alternatywnego świata przybywają członkowie tzw. Syndykatu Sprawiedliwości. Nie mają oni jednak pokojowych zamiarów w stosunku do całego świata, w związku z czym główni bohaterowie będą musieli stawić im czoła.

Gra LEGO DC Super-Villains podzielona jest na kilka etapów. Przemierzając kolejne lokacje będziemy walczyć z różnego rodzaju przeciwnikami, rozwiązywać zagadki logiczne oraz pokonywać poziomy zręcznościowe. Gra idealnie sprawdzi się zarówno w przypadku starszych graczy jak i u najmłodszych. Produkcje Traveller's Tales przepełnione są charakterystycznym humorem, który na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom uniwersum.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 10,5 h

- 10,5 h Ocena w serwisie Metacritic - 74

- 74 Data premiery - 16.10.2018

A Way Out

Gra A Way Out zapewnia możliwość zabawy tylko w trybie kooperacji. Z drugą osobą możemy grać zarówno w sieci jak i na jednym ekranie, który w tym przypadku będzie podzielony. Co ważne, w przypadku zabawy sieciowej, wystarczy, że jedna osoba będzie miała zakupioną grę. Tytuł opowiada historię dwóch skazańców, Leo oraz Vincenta, którzy przypadkowo spotkali się w więzieniu i mają jeden wspólny cel. W grze mamy za zadanie pomóc naszym bohaterom w ucieczce z aresztu oraz uniknięciu pościgu.

Akcja gry przedstawiona jest z perspektywy trzeciej osoby. Rozgrywka skupia się na ścisłej współpracy pomiędzy dwoma osobami. Do przeszkód możemy podejść na różne sposoby. Agresywny, proponowany przez Leo, oraz bardziej przemyślany, który jest domeną Vincenta. W momencie, kiedy obaj bohaterowie rozdzielą się, ekran jest automatycznie dzielony na pół. Ma to miejsce także w przypadku scen dialogowych. Gracze musza koordynować swoje działania, i nie raz wykazać się szybkością podczas wykonywania tzw. quick time eventów. Jest to doskonały wybór, jeśli chcemy spędzić przed ekranem czas ze znajomym lub rodziną.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 6 h

- 6 h Ocena w serwisie Metacritic - 78

- 78 Data premiery - 23.03.2018

Hellblade: Senua's Sacrifice

W grze Hellblade: Senua's Sacrifice wcielamy się w tytułową bohaterkę o imieniu Senua. Jest to celtycka wojowniczka, która trafia do piekła wikingów, aby ocalić uwięzioną duszę swojego ukochanego. W grze będziemy walczyć nie tylko z przerażającymi przeciwnikami, ale także ze słabościami naszej postaci, które wywołują u niej koszmarne wizje oraz halucynacje.

Hellblade: Senua's Sacrifice to gra akcji, w której świat widzimy zza pleców naszej bohaterki. Dużą część rozgrywki stanowi eksploracja świata. Warto zwrócić uwagę na to, że duża część otoczenia jest tylko wytworem wyobraźni Senui. Jedynym orężem jakim będziemy dysponować jest miecz. W trakcie gry nauczymy się nim władać oraz wykonywać efektowne kombinacje. Poza podstawowymi przeciwnikami, zmierzymy się także z bossami, którzy władają przeróżnymi umiejętnościami. Kluczem do sukcesu jest uważna obserwacja ich zachowania, oraz zastosowanie odpowiedniej taktyki.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 7,5 h

- 7,5 h Ocena w serwisie Metacritic - 81

- 81 Data premiery - 8.06.2017

Uncharted: Zaginione Dziedzictwo

Uncharted: The Lost Legacy jest to w pełni samodzielny dodatek do gry Uncharted 4: Thief's End i nie wymaga posiadania podstawowej wersji gry. Po raz pierwszy w historii serii głównym bohaterem nie jest Nathan Drake. Podczas kampanii trafimy do Indii, gdzie znana z poprzednich części Chloe Frazer będzie szukać starożytnego artefaktu o nazwie Kieł Ganesi. W przygodzie będzie jej towarzyszyć Nadine Ross, którą mieliśmy okazję poznać w czwartej odsłonie cyklu.

Uncharted: Zaginione Dziedzictwo to gra akcji z elementami przygodowymi. Na początku przygody dostajemy do dyspozycji sporą, otwartą przestrzeń, aby później skupić się na liniowym przechodzeniu kolejnych lokacji. W przeciwieństwie do podstawowej wersji gry, większy nacisk został położony na elementy skradankowe, jednak nie ominą nas także pojedynki z przeciwnikami, którzy staną nam na drodze.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 7 h

- 7 h Ocena w serwisie Metacritic - 84

- 84 Data premiery - 22.08.2017

Outlast

Outlast to pozycja obowiązkowa dla fanów horroru. W grze wcielimy się w postać dziennikarza Milesa Upshura, który bada dziwne zjawiska dziejące się w szpitalu psychiatrycznym w Kolorado. Ośrodek został przejęty przez korporację Murkoff, która w tym miejscu przeprowadza zakazane eksperymenty medyczne. Nasz bohater włamuje się do środka wyposażony jedynie w latarkę oraz kamerę. Należy jednak pamiętać o tym, że zapasy baterii są ograniczone, więc musimy je mocno oszczędzać. Miles jest świadkiem przerażających ataków nieznanej siły na pensjonariuszy oraz personel, a jedyne osoby, które mogłyby mu opowiedzieć coś więcej, są zbyt obłąkane, żeby przeprowadzić konstruktywną rozmowę.

Rozgrywka polega na przemierzaniu ośrodka i unikaniu bezpośredniego kontaktu z przeciwnikami. Nasi oponenci są niezwykle silni, ale także bardzo inteligentni. Spotkanie nawet z jednym z nich, prawie na pewno skończy się śmiercią głównego bohatera. Całość rozgrywki widzimy z perspektywy pierwszej osoby. Odpowiedniego klimatu dodaje także bardzo mroczny wygląd lokacji oraz efekty dźwiękowe, które na prawdę potrafią spowodować szybsze bicie serca.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 5 h

- 5 h Ocena w serwisie Metacritic - 78

- 78 Data premiery - 4.09.2013

Little Nightmares

W Little Nightmares gracz wciela się w postać dziewczynki o imieniu Six, która jest ubrana w charakterystyczny, żółty płaszcz przeciwdeszczowy. Jej zadaniem jest ucieczka z dziwnego miejsca o nazwie The Maw, do którego trafiła w niewyjaśnionych okolicznościach. Podczas rozgrywki musi stawić czoła niebezpieczeństwom, które są inspirowane dziecięcymi koszmarami.

Little Nightmares to gra platformowa, w której została zastosowana technologia 2,5D. Dzięki temu możemy poruszać się nie tylko na boki, ale także w głąb mapy. Pomaga to w unikaniu przeciwników, z którymi bezpośrednie starcie mogłoby się zakończyć tragicznie dla bohaterki. Wyjątkowego klimatu grze nadaje także świetna oprawa graficzna oraz ścieżka dźwiękowa.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 3,5 h

- 3,5 h Ocena w serwisie Metacritic - 78

- 78 Data premiery - 28.04.2017

Hotline Miami

Hotline Miami to prawdziwie zwariowana gra osadzona w klimacie lat 80 XX wieku. Wcielamy się w postać gangstera, który dostaje telefony z nieznanego numeru. Rozmówca nakłania go do popełniania coraz brutalniejszych zbrodni. W kolejnych etapach pokonujemy lokacje, w których musimy zamordować wszystkich przeciwników.

W grze musimy wybierać pomiędzy cichą eliminacją przeciwników, a bezpośrednią konformacją z grupami wrogów. Do dyspozycji dostajemy 35 rodzajów broni oraz maski, które dają specjalne umiejętności, np. zabójstwo jednym ciosem lub konkretny rodzaj broni początkowej. Rozgrywka śledzona jest z kamery umieszczonej na górze, co może przywoływać skojarzenia z pierwszymi częściami GTA. Hotline Miami jest pozycją dość wymagającą, ponieważ jeden cios zadany przez przeciwnika zabija naszego bohatera, jednak produkcja od Dennaton Games daje mnóstwo frajdy i bardzo wciąga, o czym sam niejednokrotnie się przekonałem podczas kolejnych powrotów do Miami.

Średni czas potrzebny na ukończenie gry - 5 h

- 5 h Ocena w serwisie Metacritic - 75

- 75 Data premiery - 23.10.2012

Limbo

W Limbo wcielamy się w małego chłopca, który trafia do surrealistycznej krainy w poszukiwaniu swojej siostry. Nasz bohater musi przemierzać lokację unikając przeszkód, takich jak m.in. bagna czy spadające głazy. Po piętach depcze mu także monstrualny pająk, który poluje na niego od początku gry.

Limbo to gra platformowa, w której musimy uważać na wiele przeszkód, z których duża część jest bardzo dobrze zamaskowana. Świetne wrażenie pozostawia także niepowtarzalny, surrealistyczny klimat. Dodatkowo na wyobraźnię działa prawie całkowity brak muzyki, co jeszcze bardziej wpływa na odbiór produkcji.