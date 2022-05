W co zagrać w tym tygodniu na PS4 i PS5? Najważniejsze premiery gier [30.05-05.06]

Przedstawiamy najważniejsze premiery gier tego tygodnia na PS4 i PS5.

Spis treści

SnowRunner

Data premiery - 31 maja

SnowRunner to symulator prowadzenia różnego rodzaju pojazdów, przede wszystkim ciężarowych. Cechą charakterystyczną gry jest to, że terenem naszych działań są miejsca pokryte lodem i śniegiem, co dodatkowo utrudnia rozgrywkę i jest dużym utrudnieniem. Twórcy oddają nam do dyspozycji 12 lokacji o otwartej strukturze. Co ciekawe, im więcej jeździmy po danym terenie, tym bardziej grunt ulega zniszczeniu. Przez to może się zdarzyć, że początkowo prosty fragment drogi po czasie może przysporzyć wiele problemów. Gra jest dostępna na rynku od 2020 roku. W tym tygodniu debiutuje wydanie na konsole nowej generacji.

Wonder Boy Collection

Data premiery - 3 czerwca

Wonder Boy Collection to zestaw 4 kultowych gier platformowych. W każdej części wcielmy się w postać bohatera, którego zadaniem jest walka z siłami zagrażającymi naszej krainie. Całość rozgrywki obserwujemy z boku, typowo dla klasycznych gier z tego gatunku. W skład Wonder Boy Collection wchodzą:

Wonder Boy

Wonder Boy in a Monster Land

Wonder Boy in Monster World

Monster World IV

