W co zagramy w maju 2022? Najważniejsze premiery gier na PlayStation, Xbox, PC i Switch

Maj to miesiąc, w którym nie zabraknie nam ciekawych premier gier na PlayStation, Xbox, Switch i PC. Co na nas dokładnie czeka? Sprawdźmy!

Uniwersum Vampire: The Masquerade doczeka się w maju kolejnej gry - Swansong (fot. Draw Distance SA)

Choć w maju zabraknie nam premier bardzo dużych i głośnych tytułów, to nie oznacza to, że nie będziemy mieli w co grać. Nadchodzące tygodnie wypełnione są bowiem ciekawymi premierami od mniejszych (ale nie mniej zdolnych) zespołów deweloperskich. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Trek to Yomi

Trek to Yomi to produkcja polskiego studia Flying Wild Hog, w którym przyjdzie nam wcielić się w młodego samuraja - Hirokiego, który za wszelką cenę stara się spełnić przysięgę złożoną swojemu mistrzowi. Rozgrywka skupia się na dynamicznych i brutalnych walkach przy użyciu katany oraz elementach platformowych. Akcje gry obserwujemy „z boku”, co przypomina klasyczne side-scrollowe platformówki. Trek to Yomi może pochwalić się również wyjątkową oprawą graficzną utrzymaną w czerni i bieli. Twórcy nie ukrywają przy tym, że inspirowali się filmami Akiry Kurosawy.

Premiera: 5 maja

Platformy: PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

Salt and Sacrifice

Salt and Sacrifice to kontynuacja bardzo udanej gry z gatunku „souls-like” - Salt and Sanctuary z 2016 roku. Tym razem gracze wcielają się w postać Inkwizytora, który ściga niebezpiecznych magów i ich popleczników. Oprócz wysokiego poziomu trudności, gra charakteryzuje się stylizowaną oprawą graficzną oraz nowym, rozbudowanym systemem rzemiosła. Podczas rozgrywki gracze będą mogli bowiem tworzyć broń i pancerze z ciał i kości pokonanych wrogów. Co ciekawe, Salt and Sacrifice zaoferuje również rozbudowny tryb sieciowy z możliwością kooperacji i rywalizacji PvP.

Premiera: 11 maja

Platformy: PC, PS4, PS5

Evil Dead: The Game

Evil Dead: The Game to gra oparta na kultowej serii horrorów - „Martwe Zło” (Evil Dead). Produkcja stworzona przez Saber Interactive pozwoli nam wcielić się w ikonicznych bohaterów, z Ashem (Bruce Campbell) i Kelly Maxwell (Dana DeLorenzo) na czele. Evil Dead: The Game to połączenie kilku gatunków, w tym trzecioosobowej strzelanki kooperacyjnej, survivalu i asymetrycznej grze multiplayer. Gracze mogą wybrać rolę ocalałych i współpracować, aby osiągnąć sukces bądź potężnych demonów, które za wszelką celę będą chciał „dopaść” ocalałych. Evil Dead: The Game oferuje różne tryby rozgrywki, w tym klasyczną kooperację bądź PvP.

Premiera: 13 maja

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S (Evil Dead: The Game zadebiutuje na Nintendo Switch w późniejszym terminie)

Vampire: The Masquerade - Swansong

W oczekiwaniu na Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (o ile ostatecznie gra w ogóle zadebiutuje) warto zapoznać się z Vampire: The Masquerade – Swansong. Najnowsza gra studia Big Bad Wolf (autorzy udanego The Council) to połączenie gry przygodowej i RPG. Gracze pokierują losami trzech wyjątkowych wampirów i tylko od ich decyzji zależeć będzie jak potoczy się ich historia. Vampire: The Masquerade – Swansong, zamiast na akcję, stawia na narrację, dialogi i liczne zagadki.

Premiera: 19 maja

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Sniper Elite 5

Sniper Elite 5 to najnowsza odsłona serii taktycznych strzelanek od Rebellion Developments. Akcja gry przeniesie nas do Francji z 1944 roku. Gracze ponownie wcielą się w Karla Fairburne'a, który podczas realizacji powierzonych mu zadań, wpadnie na trop tajnego planu nazistów o nazwie Operacja Kraken. Bohater musi po raz kolejny pokrzyżować losy III Rzeszy i zapobiec porażce aliantów. Studio Rebellion nie zamierza „odkrywać koła na nowo” dlatego też Sniper Elite 5 jest ewolucją sprawdzonych już rozwiązań.

Premiera: 26 maja

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Kangurek Kao

Po latach absencji powróci do nas Kangurek Kao – kultowy bohater, znany ze znakomitej serii gier platformowych. Najnowsza odsłona cyklu jest jednocześnie rebootem serii. Nasz bohater wyruszy w fascynującą podróż w poszukiwaniu swojego ojca. Podczas przygody będziemy przemierzać zróżnicowane, zręcznościowe lokacje oraz walczyć z przeciwnikami. Wielką pomocą dla naszego podopiecznego będą niezwykłe rękawice, które są nieodłącznym symbolem tej serii.

Premiera: 27 maja

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

