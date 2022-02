W co zagramy za tydzień dzięki Epic Games Store? Czeka na nas świetna gra

Już za tydzień z Epic Games Store odbierzemy świetną grę - Brothers: A Tale of Two Sons.

Od wczoraj, z Epic Games Store możemy za darmo pobierać grę Windbound. Dowiedzieliśmy się także, jaki tytuł będzie dostępny w kolejnym tygodniu. Od następnego czwartku bez żadnych opłat do swojego konta dodamy Brothers: A Tale of Two Sons.

Brothers: A Tale of Two Sons

Brothers: A Tale of Two Sons to gra zręcznościowo-przygodowa, w której wcielimy się w dwóch braci wyruszających w podróż, aby odnaleźć lekarstwo dla swojego ojca. Na swojej drodze napotkamy wiele niebezpieczeństw i przemierzymy spokojne doliny, mroczne lasy i niebezpieczne góry. Chcąc stworzyć odpowiedni klimat, twórcy mocno inspirowali się mitologią nordycką. Sporo czerpali także z klasycznych opowieści fantasy. Starbreeze AB stworzyło bardzo ciekawą mechanikę sterowania postaciami. Jednocześnie będziemy kontrolować obu braci. Do każdego z nich została przydzielona jedna gałka kontrolera. Wymaga to od nas sporej koordynacji ruchów.

