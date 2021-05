W czerwcu oficjalnie ruszy AMD FidelityFX Super Resolution

Niedawno FidelityFX zostało dodane do dev kitów dla deweloperów gier na Xbox Series X i S. A jak podaje najnowszy przeciek, technologia Super Resolution pojawi się już w czerwcu.

Źródłem przecieku jest youtuber Coreteks, który już wcześniej zdradzał różne informacje - i znajdowały one potwierdzenie w rzeczywistości. Ale czym w ogóle jest FidelityFX? Mamy tu zbiór wielu technik, które mają za zadanie poprawić jakość grafiki przy minimalnym wpływie na wydajność i łatwym wdrożeniu. Większość z nich jest niezależna od sprzętu, choć oczywiście architektura RDNA 2 - z racji obecności w konsolach i Radeonach - jest tu priorytetowo traktowana

Deweloperzy muszą zaimplementować FidelityFX do swoich produkcji. W odróżnieniu od DLSS, które oferuje Nvidia, wdrożenie Fidelity ma być łatwiejsze. To z kolei powinno przyczynić się do jej szybszego rozpowszechnienia. Chociaż samo AMD nie podało daty oficjalnego "startu" AMD FSR, Coreteks podaje, że nastąpi on w czerwcu. Może być to prawda, ponieważ Scott Herkelman z AMD Radeon już w marcu mówił, że nastąpi to w tym roku. FSR to skrót od słów "FidelityFX Super Resolution". Technika odpowiada za skalowanie obrazu bez pogarszania jego jakości. Będzie w pełni kompatybilna z procesorami graficznymi marki Nvidia.

Ogółem - FidelityFX ma zauważalnie podnieść komfort grania, niezależnie od tego, jakiej karty graficznej się używa. Z pewnością gracze konsolowi i PC-towi docenią to rozwiązanie.

Źródło: VideoCardz