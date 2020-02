W-fi 6 upowszechni się dzięki procesorowi Snapdragon 865

Snapdragon 865 pojawił się w grudniu 2019 roku i jest to obecnie topowy procesor na rynku. Wśród jego zalet można wymienić m.in. wsparcie dla 5G oraz Wi-fi 6.

Wi-Fi 6, czyli Wi-Fi 802.11ax, to najwyższy jak dotąd standard Wi-Fi od Wi-Fi Alliance. Pozwala na transfer danych z szybkością wynoszącą do 9,6 Gbps, czyli ponad dwukrotnie większą niż powszechne obecnie Wi-fi 5 (3,5 Gbps). W chwili obecnej tylko nieliczne smartfony z Androidem wspierają ten standard, w tym rodzina Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. W tym roku na rynku pojawi się kilkanaście urządzeń z procesorem Snapdragon 865, który wspiera Wi-Fi 802.11ax. Zdaniem analityków przyczyni się to do rozpowszechnienia standardu Wi-fi 6. Wśród telefonów, które będą posiadać to wsparcie, znajdziemy między innymi Nubia Red Magic 5G, ZTE Axon 10s Pro, a także Galaxy S20.

Implementacja Wi-fi 6 we flagowcach upowszechni ten standard, a za flagowcami powinny pójść również średniaki. Dlatego analitycy przyjmują, że rok 2020 to początek globalnego przechodzenia na Wi-fi 6. Należy jednak pamiętać o tym, że do jego obsługi wymagane są odpowiednie rutery, a tych jeszcze zbyt wielu nie ma. Ostatnie pogłoski mówią, że Xiaomi wprowadzi na rynek swój w pierwszej połowie bieżącego roku, jednak dedykowany będzie wyłącznie rynkowi chińskiemu.

Źródło: GSM Arena