"W głębi lasu" – Netflix zapowiada polski serial na podstawie twórczości Harlana Cobena

Netflix opublikował teaser i zdjęcia z kolejnej polskiej produkcji platformy. Serial powstaje na bazie powieści popularnego pisarza.

Na oficjalnej stronie serwisu, zadebiutował właśnie pierwszy teaser i zdjęcia z najnowszego, polskiego serialu Netflixa. Będzie to thriller kryminalny, na podstawie powieści napisanej przez mistrza gatunku – Harlana Cobena. Książka wydana pod tym samym tytułem co serial – "W głębi lasu", opowiada historię prokuratora, który nie może pogodzić się z tajemniczym zniknięciem siostry. Po dwudziestu latach, w lesie zostaje odnalezione ciało osoby, która prawdopodobnie zaginęła razem z siostrą głównego bohatera.

Główna różnica, pomiędzy książką a ekranizacją, polega na przeniesieniu miejsca wydarzeń z Nowego Jorku do Warszawy. Historia w serialu zostanie opowiedziana dwutorowo, z perspektywy wydarzeń mających miejsce w 1994 i 2019 roku. W rolach głównych zobaczymy m.in. Grzegorza Damięckiego, Huberta Miłkowskiego, Agnieszkę Grochowską, Adama Ferencego, Arkadiusza Jakubika, Jacka Komana i Cezarego Pazurę. Za produkcję serialu odpowiada ATM Grupa, a jednym z producentów wykonawczych jest sam Harlan Coben, dla którego jest to trzecia współpraca z serwisem Netflix, po brytyjskim hicie – "The Stranger" oraz hiszpańskim – "El Inocente".

Serial będzie się składał z sześciu odcinków i zadebiutuje na platformie Netflix już 12 czerwca 2020 roku.

źródło: netflix.com