W grudniu sprzedaż iPhonów w Chinach podskoczyła o 18,7%

Jak podaje w swoim raporcie Bloomberg, w samym grudniu sprzedaż smartfonów Apple w Chinach zanotowała duży wzrost. Ile osób zdecydowało się na nabycie iPhona?

Dla Apple Chiny to drugi co do wielkości rynek sprzedaży - zaraz po rodzimym kraju, czyli Stanach Zjednoczonych. Chociaż w Kraju Środka ważną rolę pełną włśne marki, jak Huawei, Xiaomi czy Realme, amerykańskie smartfony rozchodzą się jak świeże bułeczki. W grudniu 3,18 miliona urządzeń znalazło swoich nabywców. Motorem napędowym sprzedaży jest iPhone 11, który zadebiutował we wrześniu. Jak się okazało - obniżenie ceny było strzałem w dziesiątkę i umożliwiło zwiększenie sprzedaży. W porównaniu z całym rokiem to wzrost o wspomniane 18,7%, co pozwoliło na odnotowanie sprzedaży za rok 2019 większej o 6,6% w porównaniu z 2018. Informacje te Bloomberg pozyskał od CAICT - China Academy of Information and Communication Technology.

Ogólnie w Chinach sprzedaż smartfonów rośnie z roku na rok. W grudniu 2019 roku nabywców znalazło 30 milionów telefonów, a więc dziennie sprzedawało się nieco mniej niż milion. W porównaniu z 2018 rokiem to również wzrost - o 13,7%. W ciągu całego roku sprzedano aż 389 milionów smartfonów, czyli dziennie mamy tutaj ponad milion. Należy jednak pamiętać, że duże ilości sprzedają się przy debiutach nowych modeli - jak na przykład ostatnio wyprzedane w dniu debiutu Realme X50. Warto zauważyć, że wśród tej liczby 389 milionów aż 13 milionów to modele 5G. Apple nie ma jeszcze takich telefonów - mają pojawić się dopiero wraz z debiutem iPhone 2020 - prawdopodobnie na jesieni tego roku.