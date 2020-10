W gry na wyłączność Xbox Series X zagramy na Xbox One dzięki potędze "chmury"

Microsoft ma ambitne plany względem "grania w chmurze". Może się okazać, że Xbox One posłuży nam dzięki temu jeszcze wiele lat.

Choć wielkimi krokami zbliża się dziewiąta generacja konsol, to wiemy już, że PlayStation 4 i Xbox One będą z nami jeszcze długi czas. Jak długo dokładnie? To oczywiście zależy od samych producentów sprzętu i gier, ale biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi decydentów Sony i Microsoftu obstawiamy, że ósma generacja będzie w pełni wspierana jeszcze przez co najmniej 12 - 24 miesiące. Może się jednak okazać, że Xbox One nigdy nie przejdzie na "emeryturę".

Gry na wyłączność Xbox Series X ogramy na Xbox One za pomocą "chmury"?

Phil Spencer - szef marki Xbox, zdradził w wywiadzie dla serwisu Kotaku, że jego firma ma ogromne plany związane z "graniem w chmurze". Usługa xCloud już teraz pozwala ogrywać wybrane produkcje z Xbox One na smartfonach. Możliwe, że w przyszłości zostanie ona rozszerzona o kolejne urządzenia. Zdaniem Spencera, Xbox One ma wszystko, aby móc sprawnie odtwarzać tytuły na wyłączność Xbox Series X.

Kiedy myślimy o Xbox One, to oczywiste, że byłby to świetny sposób (granie w chmurze - przyp. red.) na połączenie sprzętów dwóch generacji i pozwolenie ludziom, by zagrali we wszystkie gry. - Phil Spencer, CEO Xbox

Szef Xboxa zapytany przez dziennikarzy, kiedy może to nastąpić, odpowiedział: "Nie sądzę, że potrzebujemy wielu lat, aby to opracować. Po prostu musimy wykonać konkretną pracę, ale wiemy, jak to zrobić". Może to oznaczać, że Xbox One de facto nigdy nie przejdzie na emeryturę, a sprzęt będziemy mogli wykorzystać jako pewnego rodzaju substytut konsoli dziewiątej generacji.

Granie w chmurze ma tak samo wielu zwolenników, jak i przeciwników. Choć w streaming weszli już tak znaczący gracze jak Google (Stadia), Amazon (Luna) czy właśnie Microsoft, to póki co klasyczne, fizyczne konsole wydają się być niezagrożone.

