W jak morderstwo - premiera polskiego filmu na Netflixie

Na platformie Netflix pojawił się nowy film komediowy z motywem kryminału w tle. "W jak morderstwo" to tytuł, który trzeba obejrzeć!

W jak morderstwo w reżyserii Piotra Mularuka to polska komedia, która premierę ma dziś (19 października) na platformie Netflix. Fabuła opowiada o pewnej kobiecie niezwykle zafascynowanej historiami kryminalnymi. Zainspirowana postanawia wyjść ze świata fantazji, co doprowadza ją do poznania licznych tajemnic. Jak to się jednak skończy? Na wielkim ekranie pojawia się sama śmietanka polskiej sceny aktorskiej: Anna Smołowik, Paweł Domagała, Szymon Bobrowski, Piotr Adamczyk, Dorota Segda, Rafał Królikowski, Przemysław Srippa oraz Jacek Knap.

fot. Netflix

W jak morderstwo

reż. Piotr Mularuk

Nieaktywna zawodowo matka i zapalona czytelniczka kryminałów odkrywa najskrytsze tajemnice mieszkańców niewielkiego miasta, podążając śladami morderstwa pewnej kobiety.

Reżyser: Piotr Mularuk

Piotr Mularuk Scenariusz: Katarzyna Stachowicz-Gacek, Piotr Mularuk

Katarzyna Stachowicz-Gacek, Piotr Mularuk Obsada: Anna Smołowik, Paweł Domagała, Szymon Bobrowski, Piotr Adamczyk, Dorota Segda, Rafał Królikowski, Przemysław Srippa, Jacek Knap, Olga Sarzyńska, Emma Giegżno

Anna Smołowik, Paweł Domagała, Szymon Bobrowski, Piotr Adamczyk, Dorota Segda, Rafał Królikowski, Przemysław Srippa, Jacek Knap, Olga Sarzyńska, Emma Giegżno Gatunek: Sensacyjny, Komedia, Thriller

Sensacyjny, Komedia, Thriller Kategorie: Dziwaczny, Trzymający w napięciu

Dziwaczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

Film W jak morderstwo oraz inne tytuły są dostępne na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź także listę premier i nowości października, tutaj.

Zobacz również: