W jaki sposób robot odkurzający Roidmi Eva 3 w 1 rozwiązuje problem czyszczenia mopa i pojemników na kurz?

Wraz z rozpowszechnieniem się technologii Smart Home, odkurzacze automatyczne 3 w 1 stały się łatwiejsze w użyciu i bardziej popularne. I chociaż urządzenie to jest w stanie poradzić sobie z większością zadań związanych ze sprzątaniem, to problem pojawia się z samym czyszczeniem elementów robota, takich jak pojemnik na kurz czy mop. Producenci jednak wychodzą naprzeciw oczekiwań konsumentów i proponują nowe rozwiązania.

Jakie są przyczyny rosnącego zapotrzebowania na roboty odkurzające 3 w 1?

Badania rynku przeprowadzone przez firmę Roidmi wykazały, że zapotrzebowanie konsumentów na roboty sprzątające ze stacją samoczyszczącą stale rośnie. Powody są dwa:

Po pierwsze, konieczność częstego i ręcznego czyszczenia pojemnika na kurz. Podczas opróżniania zbiornika na kurz jesteśmy narażeni na fizyczny kontakt z brudem oraz alergenami. Oprócz tego, sprzątanie pojemnika po każdym odkurzaniu jest po prostu czasochłonne i uciążliwe.

W jaki sposób Roidmi rozwiązuje te problemy?

Roidmi Eva Plus rozwiązuje problem zbierania kurzu

W odpowiedzi na powyższe problemy z czyszczeniem pojemnika na kurz, firma Roidmi wprowadziła na rynek model robota sprzątającego Roidmi Eva Plus 3 w 1. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję automatycznego opróżniania oraz czyszczenia pojemnika na kurz. Po każdym sprzątaniu, robot automatycznie pozbędzie się zanieczyszczeń, a także zdezynfekuje zbiornik w celu usunięcia roztoczy czy innych mikroorganizmów oraz pozbycia się nieprzyjemnych zapachów.

Ulepszenie Roidmi Eva - zbiera kurz, mopuje i automatycznie czyści mopa

Aby całkowicie zaspokoić potrzeby użytkowników i wyeliminować ręczne czyszczenie poszczególnych elementów urządzenia, nowy robot odkurzający Roidmi Eva został wyposażony w szereg funkcji, w tym automatyczne zbieranie kurzu, zamiatanie i mopowanie. Poza tym, pozwala na automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz oraz wysuszenie mopa. Takie działania zapobiegają rozmnażaniu się bakterii oraz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Pod względem zastosowanych technologii, produkty Roidmi nie ustępują innym markom. Model Roidmi Eva został wyposażony w najnowszą generację nawigacji laserową LDS4.0 LIDAR, która umożliwia szybkie przeskanowanie całego domu i stworzenie mapy pomieszczeń za pomocą algorytmu SLAM, inteligentnie planując najlepszą trasę sprzątania. Jak deklaruje producent, jest w stanie wykrywać i omijać przeszkody znajdujące się na jego trasie. Roboty sprzątające Roidmi są kompatybilne z Amazon Alexa i Google Assistant, dzięki czemu możesz sterować urządzeniem za pomocą wydawania komend głosowych.

Roboty sprzątające Roidmi - zapewniona gwarancja

Marka Roidmi od wielu lat koncentruje się na badaniach i rozwoju technologii, doborze odpowiednich materiałów, kontroli jakości oraz zapewnieniu bezpieczeństwa produktów w celu osiągnięcia międzynarodowych standardów. Może pochwalić się 200 patentami technologicznymi (iF, red dot, GOODDISGN) oraz nagrodami przyznanymi za wzornictwo. Gwarantuje to odpowiednią jakość produktu.

Urządzenia Roidmi cieszą się dużą popularnością na całym świecie i dobrze sprzedają się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji, Japonii, Korei Południowej oraz w 100 innych krajach na całym świecie, w dziesiątkach tysięcy sklepów detalicznych z urządzeniami elektrycznymi. Wiele krajów ma lokalnych dystrybutorów oraz gwarancję posprzedażową.

Roidmi pomaga wykorzystać najlepszą technologię do rozwiązania różnych problemów konsumentów, które są związane z ze sprzątaniem oraz zwiększenia zadowolenia konsumentów.

Roboty sprzątające Roidmi - cena i dostępność

Model Roidmi Eva kosztuje aktualnie 3468 zł (przejdź do sklepu), a urządzenie Roidmi Eve Plus jest dostępne za 1849,99 zł (przejdź do sklepu).

