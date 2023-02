W jakich czasach dzieje się Hogwarts Legacy? Czy spotkamy znajomych bohaterów?

Jeśli zastanawiacie się, w jakich czasach dzieje się dokładnie akcja gry Hogwarts Legacy i czy spotkamy znajome twarze, to mamy dla was szczegółowe informacje na ten temat.

Choć śmiało możemy uznać Hogwarts Legacy za jedną z największych premier 2023 roku, to pomimo tego, iż pierwsi gracze (w ramach wczesnego dostępu) mogą zanurzyć się w magiczny świat już dzisiaj, to wciąż wiemy niewiele na temat samej gry i jej historii. Przede wszystkim, kiedy dokładnie dzieje się akcja Hogwarts Legacy i czy możliwe będzie spotkanie znajomych postaci.

Harry Potter, Fantastyczne zwierzęta i Dziedzictwo Hogwartu

Choć nie podlega żadnej wątpliwości, że to Harry Potter rozsławił niezwykły magiczny świat powołany do życia przez J.K. Rowling, to nie jest to jedyna historia w nim przedstawiona. W zasadzie już dzisiaj (choć właściwa premiera nastąpi 10 lutego) do tego grona dołączy długo wyczekiwana gra Hogwarts Legacy. Jak jednak ona łączy się z innymi słynnymi wydarzeniami? Kiedy dokładnie dzieje się jej akcja?

Zobacz również:

Największym fanom uniwersum pewnie nie trzeba przypominać, że historia słynnego Harry'ego Pottera zaczyna się w 1991 roku. Wówczas trafia on do szkoły dla czarodziejów w Hogwarcie. Z kolei pierwsza część już filmowej sagi "Fantastyczne zwierzęta" rozpoczyna się w 1927 roku. Pełna linia czasowa najważniejszych dzieł w uniwersum prezentuje się następująco:

1926 - Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

1927 - Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

1937 - Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a

1991–1992 - Harry Potter i Kamień Filozoficzny

1992–1993 - Harry Potter i Komnata Tajemnic

1993–1994 - Harry Potter i więzień Azkabanu

1994–1995 - Harry Potter i Czara Ognia

1995–1996 - Harry Potter i Zakon Feniksa

1996–1997 - Harry Potter i Książę Półkrwi

1997–1998 - Harry Potter i Insygnia Śmierci

2017-2021 - Harry Potter i przeklęte dziecko

Jak na tym tle prezentuje się Hogwarts Legacy? Otóż twórcy gry - studio Avalanche Software, postanowili udać się w czasy mniej dotąd eksplorowane. Początkowo ujawniono jedynie, że akcja Hogwarts Legacy dzieje się w XIX wieku. Jeden ze zwiastunów produkcji zawiera jednak dość wiarygodną przesłankę, a mianowicie fragment gazety, który zdradza, że historia Hogwarts Legacy została osadzona dokładnie w 1890 roku, a więc na ponad sto lat przed przygodami Harry'ego Pottera. Oznacza to, że słynnego czarodzieja w grze nie spotkamy (przynajmniej osobiście). Co z innymi bohaterami? Cóż pamiętajmy, że to magiczny świat i z pewnością możemy liczyć na liczne "smaczki" skierowane do fanów uniwersum.