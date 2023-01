W końcu! Najnowszy Android 13 i MIUI 14 już od dziś w popularnym flagowcu Xiaomi

Aktualizacje oprogramowania to jeden z podstawowych sposobów, aby nasz telefon działał jak nowy i zdobywał najnowsze funkcje. Flagowce Xiaomi w Polsce już teraz mogą dostać najnowszą wersję systemu - pod pewnymi warunkami.

Od jakiegoś czasu czekamy na globalną, ogólnodostępną wersję MIUI 14. Najnowsza nakładka systemowa od Xiaomi, bazująca na Androidzie 13, ma wejść na rynek europejski wraz ze światową premierą flagowców firmy na 2023 rok - serii Xiaomi 13. Jednak okazuje się, że posiadacze niektórych telefonów od chińskiego giganta mogą zapoznać się z tym systemem zdecydowanie wcześniej.

Xiaomi 13 oraz MIUI 14 zostaną zapewne zaprezentowane już pod koniec lutego. Na targach MWC 2023 w Barcelonie, Xiaomi zapowiedziało dużą premierę, która ma obejmować zarówno flagowce firmy, jak i nowe oprogramowanie oraz sprzęty AGD od producenta. Już wtedy zobaczymy wszystkie nowe funkcje systemowe, które przygotowało Xiaomi dla MIUI 14 - więcej o nich możecie przeczytać w tym artykule.

Jednakże nie wszyscy będziemy musieli czekać tak długo. Według najnowszych informacji użytkownicy (nadal najnowszych) flagowców z serii Xiaomi 12 już teraz otrzymują aktualizację do stabilnej wersji systemu MIUI 14. Jest w tym oczywiście jeden haczyk - aby ta aktualizacja już w tym momencie byłą dostępna dla naszego telefonu, musi on być włączony do programu beta testów Xiaomi.

Fot. AndroidHeadlines.com

Warto jednak podkreślić, że pomimo tego wymagania, MIUI 14 które otrzymują teraz Xiaomi 12 nie jest wersją beta, tylko pełnoprawną, stabilną wersją systemu, która 27 lutego zostanie zaprezentowana dla wszystkich innych produktów firmy - a przynajmniej tych, które kwalifikują się do aktualizacji do Androida 13.

Jeśli więc Wasz Xiaomi 12 brał udział w testach beta, już teraz możecie oczekiwać na stabilną wersję najnowszego systemu. Jeśli nie, nie tracicie wiele - możemy się spodziewać, że aktualizacja zostanie udostępniona dla chińskich flagowców może nawet przed 27 lutego. Spodziewamy się tego, gdyż globalne wejście aktualizacji oprogramowania zazwyczaj następuje najpóźniej kilkanaście dni po udostępnieniu stabilnej wersji sytemu na urządzenia do testów beta. Może więc chiński gigant szykuje niespodziankę dla swoich najwierniejszych klientów.