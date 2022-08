W końcu jakiś postęp! Kolejny iPhone SE nareszcie będzie wart zainteresowania

iPhone SE przynosi świetny system Apple do segmentu budżetowych telefonów. Jednak od zawsze jego design wydawał się mocno przestarzały w porównaniu do innych telefonów firmy. Już niedługo może się to zmienić!

Spis treści

W jaki sposób zrobić budżetowy telefon? Wydaje się, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż różne firmy podchodzą do tego problemu na bardzo zróżnicowane sposoby. Samsung stara się dobrze dobrać podzespoły do designu, niektóre firmy prześcigają się w tym, jak dobrze wygląda telefon i zapominają o mocnym procesorze. Apple z kolei postawiło na wydajność. iPhone SE 2022 zachwyca najnowszym czipem A15, szybszym od większości flagowców z Androidem. Niestety ten procesor zamknięty jest w wiekowym ciele, które pamięta jeszcze czasy iPhone'a 6S.

Jeszcze w 2020 roku, kiedy na świat przyszła druga generacja SE, ten zabieg był świetnym pomysłem, a telefon sprzedał się świetnie. Jednak odświeżenie tego modelu w 2022 roku wcale nie przyniosło dużego sukcesu - sprzedaż najnowszego SE nie osiągnęła oczekiwanych przez Apple poziomów. Ludzie ewidentnie mają dość totalnie przestarzałego designu, a osoby nim zainteresowane zdążyły już zaopatrzyć się w poprzednią wersję.

Zobacz również:

Nowy iPhone SE w końcu z nowym wyglądem

Wygląda więc na to, że kolejna wersja budżetowego telefonu od Apple będzie musiała w końcu zmienić swój wygląd. Potwierdzają to też najnowsze informacje od jednego ze znanych leakerów - Jona Prossera. W jednym z podcastów zapewnił on, że kolejny nadchodzący iPhone SE będzie bazowany na wyglądzie iPhone'a XR z 2019 roku. To świetna wiadomość, gdyż taka zmiana przyniesie nie tylko wyczekiwane zmiany w wyglądzie, ale też kilka innych usprawnień

Nowy iPhone SE - jakich zmian możemy się spodziewać?

iPhone SE 2022 Fot. TechAdvisor

Aktualny iPhone SE budzi sporo kontrowersji. Wielu osobom nie podoba się, jak bardzo ograniczona jest budżetowa propozycja od Apple na 2022 rok. Jeśli jednak pierwsze zapowiedzi się potwierdzą i nowy SE otrzyma wygląd iPhone'a XR, większość z tych niedociągnięć może zostać rozwiązana. Oto największe zmiany, które może przynieść przesiadka na design iPhone'a XR.

Nowoczesny wygląd

Pierwszą dużą zaletą tej zmiany będzie w końcu nowoczesny wygląd nowego SE. Design teraźniejszej wersji sięga jeszcze czasów iPhone'a 6S, więc nowy wygląd telefonu jest bardzo potrzebny. Dostaniemy więc smartfon z większym ekranem, co przyczyni się do zdecydowanie większej wygody oglądania treści w internecie. Ponadto ramka zostanie znacznie zmniejszona, dostaniemy też przednią kamerę w notchu. Ogólnie - smartfon w końcu będzie przystawał do współczesnych standardów designu.

Większa bateria

Jedną z największych bolączek użytkowników iPhone'a SE jest bardzo krótki czas działania na baterii. Ze względu na jego wymiary - jest to teraz zarówno mały, jak i cienki telefon - Apple nie mogło umieścić w nim dużego ogniwa. Co innego w przypadku iPhone'a XR, który znany był z niesamowicie długiego czasu działania na baterii - nawet jak na iPhone'a. Dzięki takiej zmianie Apple w końcu da swoim klientom naprawdę wytrzymały smartfon.

FaceID i inne zmiany w oprogramowaniu

Jakkolwiek wiele osób lubi TouchID, nowa wersja iPhone'a wprowadzi w końcu do budżetowego segmentu swoje FaceID - bardzo efektywny system rozpoznawania twarzy. Jednak poza tym dostaniemy też inne usprawnienia - najpewniej nowe możliwości aparatu, sterowanie gestami, może nawet tryb nocny, którego tak brakuje w aktualnym SE.

Kiedy premiera kolejnego iPhone'a SE?

Trzeba przyznać, że nowy iPhone SE zapowiada się świetnie. Możliwe, że w body XR-a Apple powtórzy swój sukces z 2020 roku, kiedy to druga generacja królowała w nagłówkach różnych publikacji. Kiedy więc możemy spodziewać się jej premiery? Ostatnimi czasy iPhone SE prezentowany jest przez Apple raz na dwa lata podczas wiosennej konferencji firmy. Jako że najnowszy iPhone SE 3 został wypuszczony na rynek w marcu 2022, nowego SE 4 spodziewamy się około marca-kwietnia 2024. Do tego czasu jeszcze długa droga, ale ja już teraz jestem podekscytowany - może to być jeden z najciekawszych i najbardziej opłacających się iPhone'ów od lat.