W końcu samodzielnie naprawicie swoje iPhone'y! Szkoda, że Apple dopilnowało, aby to się nie opłacało

Program samodzielnej naprawy produktów Apple, po chwili wyłączności dla Ameryki Północnej, trafia w końcu do Europy - między innymi do Polski. Jednak zarówno za oceanem, jak i u nas, jest to bardzo nieopłacalna zabawa i Apple ewidentnie zrobiło to specjalnie.

Telefony często nie mają łatwego życia. Potrafią praktycznie samodzielnie wypaść nam z kieszeni czy z ręki i doznać poważnego uszczerbku na swoim zdrowiu - czy to przez zbicie ekranu, zepsucie się podzespołów czy po prostu pogorszenie działania. Niestety od jakiegoś czasu w takiej sytuacji musieliśmy albo od razu decydować się na zakup nowego smartfona, albo sporo płacić w serwisach - samodzielna naprawa, jak na przykład w przypadku samochodów, nie wchodziła w ogóle w grę.

Od jakiegoś czasu się to zmienia i dzięki dużemu naciskowi na tzw. Right to Repair, czyli prawo do samodzielnej naprawy swojego sprzętu, coraz więcej firm otwiera takie możliwości przed swoimi klientami. Zrobiło to nawet Apple, które w zeszłym roku wprowadziło program samodzielnej naprawy, z którego już teraz możemy skorzystać także w Polsce (oraz kilku innych krajach Europy).

Niestety, w swoim stylu, firma upewniła się także, ze będzie to droga zabawa. Z drugiej strony trzeba też przyznać, że zupełnie nowa konstrukcja wewnętrzna iPhone'a 14, którą opisywaliśmy w tym artykule, ewidentnie jest stworzona z myślą o ułatwieniu napraw. Może wiec jednak przywiązanie do możliwości samodzielnego naprawiania swoich telefonów to nie są puste słowa ze strony Apple?

Od 6 grudnia klienci firmy z Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Belgii oraz Szwecji mogą na stronie programu napraw zamawiać części, narzędzia i akcesoria potrzebne do samodzielnej naprawy telefonów (ale tez komputerów) Apple. Cała procedura jest dość prosta - wpisujemy model i model seryjny naszego urządzenia i zamawiamy potrzebne części oraz ewentualnie dodatkowe narzędzia potrzebne do wykonania naprawy. Następnie, po ich dostarczeniu, zapoznajemy się z dokładną instrukcją i możemy wykonać samodzielną naprawę swojego urządzenia. Firma także zachęca do darmowego odesłania zniszczonych części, które mogą zostać poddane recyklingowi lub użyte ponownie.

Na tę chwilę do naszej dyspozycji jest kilka elementów, które możemy naprawić na własną rękę:

Bateria

Dolny głośnik

Aparat

Wyświetlacz

Kieszeń na kartę SIM

Taptic Engine

Warto jednak wspomnieć, że cały proces ma kilka słabych punktów. Oczywiście możliwość samodzielnej naprawy jest dla wielu osób spełnieniem marzeń, jednak całość wyjdzie nas zapewne zdecydowanie drożej - ze względu na konieczność wypożyczenia narzędzi i niezbyt konkurencyjne ceny części - niż gdybyśmy oddali telefon do naprawy w serwisie. Wiele osób spekuluje, że Apple wprowadziło takie ceny specjalnie, mając na celu zachowanie twarzy jeśli chodzi o Right to Repair, ale jednak zniechęcenie do samodzielnych napraw przez ceny. Mimo wszystko jest to dobra opcja dla osób, które cenią własnoręczne naprawy i możliwość majsterkowania przy własnej elektronice.

Na tę chwilę możemy w ramach programu naprawić iPhone'y 12 oraz 13, niedługo pojawić się mają także części do najnowszych iPhone'ów 14. Oto wszystkie modele, które teraz znajdują się w programie self-service: