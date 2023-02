W końcu trochę wygody! Najnowszy tablet Samsunga weźmiesz nawet pod prysznic

Tablety to idealne urządzenia do oglądania filmów czy konsumowania innych treści. Dlaczego jednak ograniczać się tylko do robienia tego na kanapie? Samsung w końcu wprowadza ważną zmianę w swoim nadchodzącym flagowcu.

Urządzenia z serii Galaxy Tab od Samsunga są jednymi z najlepszych tabletów na rynku. Czy to budżetowa wersja A, czy też flagowce z serii S - wszystkie potrafią sporo, wyglądają świetnie i są niesamowicie użyteczne. Jednakże od początku istnienia brakuje im jednego szczegółu, który mógłby wprowadzić je do jeszcze wyższej ligi uniwersalności.

Tabletów, w przeciwieństwie do laptopów, używamy w pierwszej kolejności do rozrywki, nie do pracy. Są to idealne multimedialne urządzenia do obejrzenia serialu, zagrania w ulubioną grę mobilną czy zabrania ze sobą w podróż. Niestety, od lat problemem była zabranie je w miejsca, w których nieraz mogłyby się bardzo przydać. Oczywiście możemy zdecydować się na serię Galaxy Active, jednak jest ona już dość stara (najnowszy tablet wyszedł na rynek w 2020 roku) i wygala niezbyt estetycznie. Trzeba jednak przyznać, że jest wodoodporna i lepiej radzi sobie z uderzeniami czy upadkami.

Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy się porządnie zrelaksować, na przykład ciepłą kąpielą w wannie czy pod prysznicem. Jednak jesteśmy też bardzo wciągnięci w ulubiony serial i nie chcemy odrywać od niego naszego wzroku. Aktualnie czeka nas duży wybór - robimy bezpiecznie albo jedno, albo drugie, gdyż wrzucenie tabletu do wanny pełnej wody skończyłoby się niezbyt ciekawie.

Na szczęście, według najnowszych przecieków, teraz nie będziemy musieli już wybierać. Nadchodzący flagowiec Galaxy Tab S9 ma w końcu otrzymać ochronę przed wodą i certyfikację IP67. Oznacza to, że będzie on odporny na zanurzenie w wodzie słodkiej na głębokość do 1m przez 30 minut. Innymi słowy - stanie się nie tylko idealnym multimedialnym kompanem na kanapie, ale też pod prysznicem. Oczywiście nie będziemy też musieli się już o niego martwić na deszczu.

Do premiery Galaxy Tab S9 jeszcze sporo czasu (ma ona nastąpić w drugiej połowie 2023 roku), więc wiele rzeczy może się jeszcze zmienić - wraz z planami związanymi z wodoszczelnością. Jednak trzeba powiedzieć, że jest to element konstrukcji bardzo wyczekiwany przez fanów serii, gdyż zdecydowanie zwiększa uniwersalność i bezpieczeństwo korzystania z urządzenia. Byłoby więc świetnie, gdyby najnowsze przewidywania się jednak sprawdziły.