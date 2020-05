W kontrze do konkurencji. Czym OVHcloud zamierza podbić rynek serwerów VPS w Polsce?

OVHcloud właśnie wprowadziła na rynek nową linię serwerów VPS. To doskonały moment na porównanie jak odświeżony produkt wypada na tle oferty największych dostawców hostingu w Polsce?

5 dopasowanych planów taryfowych, elastyczny wariant Elite z możliwością dołożenia pamięci RAM i dysku, kilkanaście gotowych do użycia obrazów systemów i aplikacji oraz 8 lokalizacji centrów danych do wyboru dają nam przedsmak tego, czego możemy spodziewać się po nowej ofercie serwerów VPS w OVHcloud.

1. Dostępne konfiguracje

Nowa oferta OVHcloud obejmuje pięć konfiguracji. Podstawowy wariant Starter dostarcza zasoby jednego rdzenia procesora i 2 GB pamięci RAM, przy czym można przypuszczać, że największym zainteresowaniem będą cieszyć się pakiety Essential i Comfort wyposażone odpowiednio w 2 lub 4 wirtualne procesory (vCPU) oraz 4 lub 8 GB RAM.

Projektując pakiety OVHcloud trzymała się złotej zasady, która wskazuje, aby na każdy rdzeń procesora zaalokować 2 GB pamięci RAM. Konkurencja robi tak samo. Wirtualizacja KVM gwarantuje zasoby użytkownikowi. Ceny? Również podobne do rynku. Pojemność dysków rośnie wraz z planem taryfowym, by w przeciętnej konfiguracji wynieść 80-160 GB. Współczesne VPS-y dostarczane są na bazie dysków SSD. Architektura NVMe pozwala wykrzesać pełną wydajność z nośników półprzewodnikowych.

Sieć i transfer. Tutaj dostawcy stosują rożne podejścia. Część z nich ogranicza transfer sieciowy do wysokiego poziomu kilku, kilkunastu terabajtów miesięcznie. Inni, jak OVHcloud, limitują szybkość interfejsu sieciowego na serwerze VPS. W pakiecie Essential jest to 500 Mpbs, w Comfort 1 Gbps.

Ale wśród wielu podobieństw OVHcloud ma coś, czego nie ma konkurencja. Mowa o serwerze Elite, który przy 8 rdzeniach procesora (vCPU) pozwala skalować zasoby RAM od 8 do 32 GB oraz przestrzeń dyskową od 160 do 640 GB. W najmocniejszych konfiguracjach, pozornie zwykły VPS oferuje już wydajność wcześniej zarezerwowaną dla instancji w chmurze i serwerów dedykowanych. Tym samym oferta OVHcloud znajdzie zastosowanie w dużych projektach, które wymagają zagwarantowania większej ilości pamięci operacyjnej.

Werdykt: 1:1 ze wskazaniem na OVH za wysoce skalowalny plan Elite

2. Lokalizacja centrum danych

Warszawa, Kraków, Szczecin – rodzimi dostawcy obecni są we własnych lub wynajmowanych centrach danych rozlokowanych na terenie całego kraju. Nie jest to żaden zarzut, bowiem dla wielu projektów, polskie centrum danych to naturalny wybór. Nie tylko z uwagi na regulacje prawne (choć należymy do UE), ale przede wszystkim bliskość użytkowników. Dobra geolokalizacja oznacza lepsze pozycjonowanie, zaś niskie opóźnienia - szybkie wczytywanie stron. W przypadku serwerów gier multiplayer to nawet ważniejsze, niż moc obliczeniowa serwera.

OVHcloud ma pełnoprawne centrum danych w Warszawie, z którego świadczy usługi serwerów VPS, dedykowanych oraz chmury prywatnej. Firma ma coś jeszcze, czego nie zawsze mają konkurencyjni dostawcy: siedem dodatkowych centrów danych na całym świecie. Na liście lokalizacji, którą można wskazać już na etapie składania zamówienia na nowy serwer VPS, znajdziemy jeszcze francuskie Gravelines i Strasburg, kanadyjskie Beauharnois, a także Frankfurt, Londyn, Sydney i Singapur.

Werdykt: 2:1 dla OVHcloud - dodatkowy punkt za siedem centrów danych na świecie, w których można hostować swoje usługi VPS

3. Oprogramowanie

CentOS, Debian i Ubuntu to trzy najczęściej dostępne systemy operacyjne na serwerze VPS. Gdy dodamy Fedorę, na tym właściwie kończy się lista obrazów, które wdrożymy u dużych polskich dostawców hostingu. W wielu projektach to wystarczy, ale czy nie lepiej mieć większy wybór?

OVHcloud przygotowało i udostępniło szerokie portfolio obrazów systemów operacyjnych i aplikacji gotowych do wdrożenia na serwerze VPS. Z linuksowych dystrybucji mamy tutaj jeszcze CoreOS i Arch Linux, a ponadto FreeBSD oraz… Windows Server. Ten ostatni otwiera zupełnie nowe możliwości wykorzystania serwera VPS – od hostowania aplikacji w środowisku .NET/IIS, po uruchamianie złożonych aplikacji biznesowych.

Jeśli już mowa o innych zastosowaniach, w katalogu OVHcloud znajdziemy jeszcze gotowe obrazy z aplikacjami WordPress, OpenVPN i Docker. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne aplikacje obsługiwać u innych dostawców, ale tutaj gotowe do działania bramę VPN czy środowisko deweloperskie (DevOPS) otrzymujemy już w kilka minut.

Werdykt: 1:0 dla OVHcloud za bogactwo dodatkowych obrazów oraz możliwość wdrożenia Windows Server (dodatkowa opłata za licencję)

4. Zarządzanie serwerem

Właściwie każdy dostawca VPS udostępnia panel do zarządzania serwerem (podgląd, zarządzanie zasilaniem, wdrożenie systemu z obrazu) oraz możliwość zamówienia dodatkowego panelu administracyjnego, który pozwoli zarządzać usługami w sposób zbliżony do hostingu współdzielonego. W ofercie dostawców dominuje Plesk, DirectAdmin oraz rzadziej cPanel. W OVHcloud zamówimy płatne Plesk (w opcji Web Admin, Web Pro, Web Host) oraz cPanel albo wdrożymy obraz z darmowymi panelami Virtualmin i Vestacp.

Werdykt 1:1 - wybór panelu to kwestia gustu. Jeśli dostawca nie dołącza ulubionego panelu do serwera VPS, zawsze możemy zamówić go samodzielnie, idealnie dopasowując serwer do własnych potrzeb

5. Bezpieczeństwo

Nie ma wątpliwości, co do tego, ze klientom i dostawcom w równym stopniu na bezpieczeństwie usługi. Centra danych z nadmiarowymi elementami infrastruktury (zasilanie, chłodzenie, sieć) zapewniają optymalne warunki pracy serwerów.

Wśród największych dostawców standardem stało się dostarczanie usług VPS w ramach infrastruktury chmury, której architektura z założenia powinna spełniać najwyższy poziom niezawodności oraz wydajności, w tym możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych miedzy hostami, bez przerywania pracy. W rezultacie awaria fizycznego serwera nie powoduje niedostępności usługi na dłuższy okres czasu.

Celem ataków DDoS jest doprowadzenie do wyłączenia serwera poprzez wysycenie łączy internetowych. Do infrastruktury będącej celem ataku w jednej chwili wysyłanych są tysiące żądań połączeń na sekundę, co szybko prowadzi do niedostępności uruchamianych w niej usług. To groźne dla dostawców, zatem praktycznie wszyscy już dzisiaj wdrożyli skuteczną ochronę Anty-DDoS w swojej infrastrukturze. I nie pobierają za to żadnych opłat od klientów.

Werdykt 1:1 - czołowi dostawcy bez wyjątku inwestują w niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury w ramach, której uruchamiane są usługi VPS

6. Ochrona danych

Z perspektywy bezpieczeństwa danych warto zwrócić uwagę na dwie funkcje serwera VPS, które nie zawsze znajdziemy w ofercie dostawców VPS. Pierwsza to migawki (ang. snapshots). Druga: narzędzia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych.

Migawka pozwala wykonać zrzut dysków serwera w danej chwili, aby móc szybko przywrócić serwer VPS do ustalonego momentu w czasie. Mechanizm ten jest powszechnie używany przez administratorów, aby zabezpieczyć konfigurację systemu przed aktualizacją oprogramowania.

Serwer VPS wymaga zarządzania, a to oznacza, że z reguły samodzielnie musimy zadbać o zabezpieczenie przechowywanych w nim danych. Wielu, o ile nie większość dostawców, wykonuje regularne backupy maszyn wirtualnych, ale robi to na własny użytek i nie do końca wiadomo, czy w ogóle z takiej kopii zapasowej moglibyśmy skorzystać w przypadku awarii lub utraty danych.

OVHcloud wychodzi naprzeciw potrzebom administratorów oddając do dyspozycji narzędzia automatycznego tworzenia kopii zapasowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku awarii istnieje możliwość przywrócenia systemu za pomocą kilku kliknięć myszą. Nie musimy się wówczas martwić również o miejsce przechowywania backupów.

Problem w tym, że obie usługi w OVHcloud są dodatkowo płatne. O ile w przypadku narzędzi backupu wydaje się to być całkiem zrozumiałe, to wielu dostawców, którzy oczywiście wspierają migawki na swoich serwerach, nie pobiera za to już podobnych opłat.

Werdykt: 1:0 dla OVHcloud za migawki (choć płatne) oraz narzędzia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych serwera

7. Dodatkowe opcje i usługi

W ramach oferty VPS OVHcloud udostępnia szereg komplementarnych usług znanych z chmury i serwerów dedykowanych. Mowa tutaj o funkcji geolokalizacji IP oraz mechanizmach z zakresu wysokiej dostępności i skalowalności, w tym awaryjnego przełączenia IP i równoważenia obciążeń. Rodzima konkurencja? Nie. Wiele z tych opcji zarezerwowanych jest raczej dla innych niż VPS usług hostingowych.

Do każdego serwera VPS w OVHcloud mamy możliwość zamówienia adresu IP z 16 europejskich krajów, które pozwolą nam właściwie pozycjonować witryny i aplikacje udostępniane zagranicznym klientom.

Z kolei usługa IP Failover pozwala w ciągu kilku sekund przenieść adres IP z jednego serwera na inny. W ten sposób administrator może zapewnić ciągłość działania systemu, rozwiązując problemy związane z awariami sprzętowymi, przeciążeniem aplikacji czy innymi problemami z infrastrukturą.

Drugim elementem z zakresu dostępności i skalowalności jest load balancer, który rozdziela obciążenia między wynajmowanymi usługami hostingowymi w centrach danych OVHcloud. Podejście to pozwala projektować odporne na awarie środowiska wysokiej dostępności, skalujące się wraz ze wzrostem ruchu.

Werdykt: 1:0 dla OVHcloud - konkurencja raczej nie udostępnia takich funkcji dla usług VPS

Wynik: 8/4 dla serwerów VPS w OVHcloud

W porównaniu z największymi dostawcami hostingu w Polsce oferta VPS w OVHcloud wygrywa na polu dodatkowych opcji i usług (obrazy systemów operacyjnych, migawki, IP failover, load balancing), które czynią z serwera VPS usługę zbliżoną funkcjonalnie do instancji w chmurze, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny klasycznego serwera VPS. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość uruchomienia serwera w Warszawie albo jednym z zagranicznych 7 centrów danych, jeśli chcemy wyjść ze swoimi projektami internetowymi poza Polskę.