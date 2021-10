W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 - zobacz zwiastun polskiego horroru Netflix!

Platforma Netflix opublikowała dziś zwiastun kontynuacji horroru z 2020 roku. Będziecie oglądać "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" w Halloween?

Pomimo przeciętnych ocen, pierwsza część polskiego slashera W lesie dziś nie zaśnie nikt była niezwykle popularna wśród fanów Netflixa. Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że powstanie jego kontynuacja oraz, że premiera zaplanowana została na październik. Teraz na kanale platformy w Youtube pojawił się pełnoprawny zwiastun W lesie dziś nie zaśnie nikt 2. Zobaczcie go poniżej:

O czym opowie nam druga część horroru? Będzie kontynuowała wydarzenia z pierwszej odsłony. Zosia, jedyna ocalała z krwawej masakry udaje się na posterunek policji, gdzie opowiada o wszystkim co ją spotkało. Niepewny siebie zółtodziób Adaś będzie musiał przełamać swoje lęki, aby przerwać dalszy rozlew krwi i uratować kolegów z policji.

W filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 ponownie będziemy mogli zobaczyć Julię Wieniawę-Narkiewicz (Small World, Kobiety mafii, Rodzinka.pl) jako Zosię. Młodego policjanta Adama zagra Mateusz Więcławek (Belfer, Kler, Kamienie na szaniec). Na ekranie towarzyszą im także Andrzej Grabowski (Pitbull, Odwróceni, Świat według Kiepskich), Zofia Wichłacz (Belfer, Pokot, Miasto 44), Izabela Dąbrowska (Bogowie, Ida) oraz Sebastian Stankiewicz (Pan T., Listy do M.). Do swojej roli powróci także Wojciech Mecwaldowski (Juliusz, Usta usta, Last Minute).

Zobacz również:

W lesie dziś nie zaśnie nikt

Kraj produkcji : Polska

: Polska Reżyseria : Bartosz M. Kowalski

: Bartosz M. Kowalski Scenariusz : Bartosz M. Kowalski, Mirella Zaradkiewicz

: Bartosz M. Kowalski, Mirella Zaradkiewicz Gatunek : horror

: horror Obsada : Julia Wieniawa-Narkiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Mateusz Więcławek, Andrzej Grabowski, Zofia Wichłacz, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz, Robert Wabich

: Julia Wieniawa-Narkiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Mateusz Więcławek, Andrzej Grabowski, Zofia Wichłacz, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz, Robert Wabich Data premiery: 27 października

Zobacz także: Netflix – najciekawsze premiery tygodnia [11.10-17.10]