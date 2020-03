W marcu otrzymamy aż dwa Nintendo Directy

Jak wynika z najnowszych informacji, w nadchodzących tygodniach Nintendo zaprezentuje nam mnóstwo nowych gier na konsolę Nintendo Switch.

Od początku roku sympatycy Nintendo czekają na pierwszy duży Nintendo Direct. Co prawda mieliśmy już odcinki poświęcone seriom Pokemon i Animal Crossing, ale wciąż nie wiemy, co nowego szykuje dla nas japoński producent na ten rok. Z potwierdzonych tytułów ekskluzywnych, na razie najciekawiej prezentuje się Animal Crossing: New Horizons, które zadebiutuje już w przyszłym tygodniu i Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Nie ujmując nic tym produkcjom, to trzeba przyznać, że oferta Nintendo wygląda, póki co, ubogo.

Zdaniem serwisu VentureBeat, już w przyszłym tygodniu, dokładnie 18 marca, otrzymamy pierwsze wieści na temat gier, które trafią na Nintendo Switch w 2020 roku. Właśnie tego dnia ma odbyć się pierwszy zaplanowany na marzec Nintendo Direct, który zostanie poświęcony grom niezależnym. Tydzień później - 26 marca, ma zadebiutować długo wyczekiwany generalny Nintendo Direct, na którym japoński producent pokaże wszystkie najważniejsze produkcje, jakie zadebiutują na Switchu w 2020 roku.

Choć Nintendo milczy w sprawie nadchodzących Directów, to informacje podane przez VentureBeat wydają się być wyjątkowo wiarygodne. Dlaczego? Dokładnie 31 marca bieżącego roku japoński producent zamknie swój rok fiskalny. Z tego też powodu spotka się z inwestorami, którzy z całą pewnością będą chcieli wiedzieć, jak firma planuje podtrzymać wysoką sprzedaż konsoli i produktów z nią związanych.

